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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 12 лют, 2025 12:29
andrijk777 написав:
Очевидно що програш війни набагато більший епікфейл для Зе ніж укладання непопулярної угоди.
Для цього потрібно конкретизувати і знати, як саме виглядає оцей програш.
Зе чітко вказав -- збереження суверенітету України це вже програш рфією війни. Може він має увазі і що це є також нашим виграшем.
Тобто навіть по Львівську область не є програшем. Да хоч по Закарпатське одне селище.
А на "непопулярну угоду" войовничі песікоти заволають - капітуляція, зрада тощо. Вже волають))
Востаннє редагувалось detroytred
в Сер 12 лют, 2025 12:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 12 лют, 2025 12:32
холява написав:
Ви так нервуєте ,що перейшли на російську мову .
а ми ще його не били...
— …Понимаешь, женщины кричат во время родов.
— Я думала, они поют песни.
— Они кричат на родном языке… Так что ты будешь кричать «Мамочка!» по-рязански.
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Додано: Сер 12 лют, 2025 12:38
Banderlog написав: холява написав:
Ви так нервуєте ,що перейшли на російську мову .
а ми ще його не били...
— …Понимаешь, женщины кричат во время родов.
— Я думала, они поют песни.
— Они кричат на родном языке… Так что ты будешь кричать «Мамочка!» по-рязански.
А на українську переходять з інших причин.
Поняття "рідна" в такому випадку починає грати іншими барвами.
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Додано: Сер 12 лют, 2025 12:41
Wirująświatła написав: Успіх написав:
Але ж загалом, наче, весь загальний форум переглядають 100500чел!
Чи це не точно?))
даже в 148 человек голосовалки я не верю. (или 148 это голоса, то есть надо делить на 2?). Чтобы читали и вообще не писали. хотя бы одну ссылочку раз в год. когда я выкладывал видео с wave счетчик просмотров показывал 30-35 я думаю это +/- реальная цифра. ну пусть еще 20 хотабов которые видео из принципа не смотрят.
З відео це не достовірна оцінка. Я теж відоси тут не дивлюся майже ніколи.
І з поколінням діалап інету ви теж погарячкували. Вони вже на пенсії
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Додано: Сер 12 лют, 2025 12:41
Shaman написав:
навіщо бронбвати робітника, який отримує 10-15 т грн. бронюють людей з більш високою кваліфікацією, й відповідно з більш високою зп.
Реальність така що якщо підприємство вибило бронь, то кількості хватає і на працівників з більш низькою кваліфікацією.
Ще не забувайте що середня по підприємству має бути 20+.
*І у вас якісь дуже завищені представлення про зарплати українців. Але це типово для цього форуму.
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Додано: Сер 12 лют, 2025 12:42
detroytred написав: andrijk777 написав:
Очевидно що програш війни набагато більший епікфейл для Зе ніж укладання непопулярної угоди.
Для цього потрібно конкретизувати і знати, як саме виглядає оцей програш.
Зе чітко вказав -- збереження суверенітету України це вже програш рфією війни. Може він має увазі і що це є також нашим виграшем.
Тобто навіть по Львівську область не є програшем. Да хоч по Закарпатське одне селище.
А на "непопулярну угоду" войовничі песікоти заволають - капітуляція, зрада тощо. Вже волають))
"як саме виглядає оцей програш"? - аншлюс (проводя параллели со 2-ой Мировой) территории Украины с рашей (вспоминаем и другие террритории, присоединенные к Германии)! А ЕСЛИ пойдет такой раздел, Вы уверены что Румыния, Венгрия и Польша не заявят свои претензии на территории, отошедшие от них, например, по пакту Молотова-Риббентропа?! И где тогда окажется: "Закарпатське одне селище" с суверенитетом Украины?!
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Додано: Сер 12 лют, 2025 12:45
detroytred написав:
А на "непопулярну угоду" войовничі песікоти заволають - капітуляція, зрада тощо. Вже волають))
В угоді по суті важливий тільки 1 пункт: хто з країн, що мають ядерну зброю, оголосить війну москалям за повторний напад. Якщо цей пункт буде - ми перемогли, якщо не буде - програли.
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Додано: Сер 12 лют, 2025 12:52
Goodman написав: Бетон написав:
з початку війни 20 тисяч поліцейських перейшло на бік ворога.
стаття 24 про нац поліцію прямо зобовязує поліцію відбивати ворожу агресію.
замість цього 5% поліції воює, а 95% займається бусифікацією.
чому це вас нікого не цікавить? а цікавлять тільки інженери і трахтористи?
Військова поліція, яку мають створити буде налічувати 100к чоловік.
Кількість ТЦК= Кількість ВП = 100к
Ну, оно как бы логично: если лыжи по асфальту не едут -- толкать нужно сильнее...
Востаннє редагувалось _hunter
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Додано: Сер 12 лют, 2025 12:52
Banderlog написав:
а хто за цей напад оголосив?
Резолюція Генеральної Асамблеї ООН ES‑11/1 від 2 березня 2022 року.
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