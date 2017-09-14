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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 12 лют, 2025 12:41
Shaman написав:
навіщо бронбвати робітника, який отримує 10-15 т грн. бронюють людей з більш високою кваліфікацією, й відповідно з більш високою зп.
Реальність така що якщо підприємство вибило бронь, то кількості хватає і на працівників з більш низькою кваліфікацією.
Ще не забувайте що середня по підприємству має бути 20+.
*І у вас якісь дуже завищені представлення про зарплати українців. Але це типово для цього форуму.
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andrijk777
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Додано: Сер 12 лют, 2025 12:42
detroytred написав: andrijk777 написав:
Очевидно що програш війни набагато більший епікфейл для Зе ніж укладання непопулярної угоди.
Для цього потрібно конкретизувати і знати, як саме виглядає оцей програш.
Зе чітко вказав -- збереження суверенітету України це вже програш рфією війни. Може він має увазі і що це є також нашим виграшем.
Тобто навіть по Львівську область не є програшем. Да хоч по Закарпатське одне селище.
А на "непопулярну угоду" войовничі песікоти заволають - капітуляція, зрада тощо. Вже волають))
"як саме виглядає оцей програш"? - аншлюс (проводя параллели со 2-ой Мировой) территории Украины с рашей (вспоминаем и другие террритории, присоединенные к Германии)! А ЕСЛИ пойдет такой раздел, Вы уверены что Румыния, Венгрия и Польша не заявят свои претензии на территории, отошедшие от них, например, по пакту Молотова-Риббентропа?! И где тогда окажется: "Закарпатське одне селище" с суверенитетом Украины?!
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Додано: Сер 12 лют, 2025 12:45
detroytred написав:
А на "непопулярну угоду" войовничі песікоти заволають - капітуляція, зрада тощо. Вже волають))
В угоді по суті важливий тільки 1 пункт: хто з країн, що мають ядерну зброю, оголосить війну москалям за повторний напад. Якщо цей пункт буде - ми перемогли, якщо не буде - програли.
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Додано: Сер 12 лют, 2025 12:52
Banderlog написав:
а хто за цей напад оголосив?
Резолюція Генеральної Асамблеї ООН ES‑11/1 від 2 березня 2022 року.
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Додано: Сер 12 лют, 2025 12:53
Faceless написав:
І з поколінням діалап інету ви теж погарячкували. Вони вже на пенсії
я в 1998-2003 сидел на диалапе , а мне еще полтинника нет. И это не дома а в успешных по тем годам предприятиям, других вариантов интернета просто не было. У провайдера 3 линии которые могли быть 30 минут заняты, а на почту выслали с таможни документы, которые надо было кому то срочно передать (например водителю в другую страну). И даже тот диал ап стоил 100 грн/мес (не безлимит) при средней зарплате 300-400. Домой я себе не мог бы такое позволить. Расскажите какой у вас был интернет в эти годы?
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 12 лют, 2025 13:05, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Сер 12 лют, 2025 12:54
Миша-клиент написав: detroytred написав: andrijk777 написав:
Очевидно що програш війни набагато більший епікфейл для Зе ніж укладання непопулярної угоди.
Для цього потрібно конкретизувати і знати, як саме виглядає оцей програш.
Зе чітко вказав -- збереження суверенітету України це вже програш рфією війни. Може він має увазі і що це є також нашим виграшем.
Тобто навіть по Львівську область не є програшем. Да хоч по Закарпатське одне селище.
А на "непопулярну угоду" войовничі песікоти заволають - капітуляція, зрада тощо. Вже волають))
"як саме виглядає оцей програш"? - аншлюс (проводя параллели со 2-ой Мировой) территории Украины с рашей (вспоминаем и другие террритории, присоединенные к Германии)! А ЕСЛИ пойдет такой раздел, Вы уверены что Румыния, Венгрия и Польша не заявят свои претензии на территории, отошедшие от них, например, по пакту Молотова-Риббентропа?! И где тогда окажется: "Закарпатське одне селище" с суверенитетом Украины?!
Якщо пред'являть, то й що? Для Зе.
Буде битися і з ними.
Не забувайте, що розгляд йде саме з " Очевидно що програш війни набагато більший епікфейл для Зе ніж укладання непопулярної угоди.".
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Додано: Сер 12 лют, 2025 12:56
andrijk777 написав: Shaman написав:
навіщо бронбвати робітника, який отримує 10-15 т грн. бронюють людей з більш високою кваліфікацією, й відповідно з більш високою зп.
Реальність така що якщо підприємство вибило бронь, то кількості хватає і на працівників з більш низькою кваліфікацією.
Ще не забувайте що середня по підприємству має бути 20+.
*І у вас якісь дуже завищені представлення про зарплати українців. Але це типово для цього форуму.
в мене уявлення про зп на прикладі декількох реальних підприємств - й зп не надто великі.
а от у більшості тих, хто розповідає про низькі зп - уявлення з даних статистики, й посилань на зп касира та охоронця в АТБ. й ще з власної низької пенсії - з пенсіями у нас біда.
й броні на всіх не вистачає - бажаючих більше, ніж 50%.
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Додано: Сер 12 лют, 2025 12:57
Дюрі-бачі написав: detroytred написав:
А на "непопулярну угоду" войовничі песікоти заволають - капітуляція, зрада тощо. Вже волають))
В угоді по суті важливий тільки 1 пункт: хто з країн, що мають ядерну зброю, оголосить війну москалям за повторний напад. Якщо цей пункт буде - ми перемогли, якщо не буде - програли.
Теж нагадаю, що мова була про вибір рішення президентом.
*Очевидно що програш війни набагато більший епікфейл для Зе ніж укладання непопулярної угоди.*
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Додано: Сер 12 лют, 2025 13:00
Дюрі-бачі написав: detroytred написав:
А на "непопулярну угоду" войовничі песікоти заволають - капітуляція, зрада тощо. Вже волають))
В угоді по суті важливий тільки 1 пункт: хто з країн, що мають ядерну зброю, оголосить війну москалям за повторний напад. Якщо цей пункт буде - ми перемогли, якщо не буде - програли.
для повторного нападу потрібні ресурси. хоч багато хто не хоче в це вірити, на Раші деградація йде активно, й це вже помітно. тому вірогідність, що на Раші почнуться проблеми, й їм стане не до нас - більше 50%.
й ядерні ікла їм все одно повиривають - світу не потрібен ядерний "беспредел". якщо воно ще взагалі не протухло. бо робити стратегічну ядерну зброю - це не лише мультики малювати...
тому будемо оптимістами.
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