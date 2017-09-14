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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1258512586125871258812589 ... 12591>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.5 5 150
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
36
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
50
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 13:00

detroytred угода без такого пункту - це програш. І преЗЕденту, в разі підписання такої угоди, доведеться тікати з країни через 6-12 місяців.
Дюрі-бачі
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1
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 13:03

Shaman Так такий пункт не для захисту потрібен. Якщо він буде, то:
1. чоловіки з України не будуть виїжджати після відкриття кордонів і навіть частина повернеться
2. Міжнародні компанії почнуть інвестувати.
3. Економічно можна буде жити хоча б на рівні Молдови.

Без такого пункту буде ще гірше, ніж в 2014-15 роках:
1. Ее буде міжнародних інвестицій
2. Більшість чоловіків втече за кордон.
3. Економічний стан буде як в 90-і
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 13:05

  Дюрі-бачі написав:
  Banderlog написав:а хто за цей напад оголосив?
Резолюція Генеральної Асамблеї ООН ES‑11/1 від 2 березня 2022 року.

Оон оголосила війну росії? :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 13:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Оон оголосила війну росії?

ООН визнала, що був напад. За цей ніхто не оголосив, бо в нас не було відповідної угоди.
Історично: як би Британія і Франція не хотіли воювати з Гітлером, але угоду з Польщею виконали і війну оголосили
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 13:15

  Дюрі-бачі написав:
  Banderlog написав:Оон оголосила війну росії?

ООН визнала, що був напад. За цей ніхто не оголосив, бо в нас не було відповідної угоди.
Історично: як би Британія і Франція не хотіли воювати з Гітлером, але угоду з Польщею виконали і війну оголосили
історично з чехією в них теж була угода.
А ми? Нам теж угоди потрібно було? :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 13:16

  Дюрі-бачі написав:detroytred угода без такого пункту - це програш. І преЗЕденту, в разі підписання такої угоди, доведеться тікати з країни через 6-12 місяців.

Так заборону виїзду для чоловіків не відмінять. Як він втече?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 13:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:історично з чехією в них теж була угода.

В Чехів була погана угода, десь як у нас Будапештський меморандум.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 13:22

  Banderlog написав:
  холява написав:

Ви так нервуєте ,що перейшли на російську мову .

а ми ще його не били... :lol:

…Понимаешь, женщины кричат во время родов.
— Я думала, они поют песни.
— Они кричат на родном языке… Так что ты будешь кричать «Мамочка!» по-рязански.

:lol: :lol: :lol:
холява
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 13:23

  Shaman написав:я про системні випадки, що забирають прямо з підприємств, майже не чув. знаю одне виключення, але там свої приколи.

та й наскільки знаю, ніхто нічого не подає. а от перевірити наявність військових документів зобов'язані - ось з цим у багатьох проблеми.

З підприємств не беруть, але люди працюють на вулиці.
Значить не знаєте. Подають в обов'язковому порядку. Навіщо перевіряти, якщо ніде не подають? :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 13:24

  Дюрі-бачі написав:Shaman Так такий пункт не для захисту потрібен. Якщо він буде, то:
1. чоловіки з України не будуть виїжджати після відкриття кордонів і навіть частина повернеться
2. Міжнародні компанії почнуть інвестувати.
3. Економічно можна буде жити хоча б на рівні Молдови.

Без такого пункту буде ще гірше, ніж в 2014-15 роках:
1. Ее буде міжнародних інвестицій
2. Більшість чоловіків втече за кордон.
3. Економічний стан буде як в 90-і

>>> 2. Міжнародні компанії почнуть інвестувати.
Раньше что мешало? -- это же вы тот Список на 5(?) пунктов Мега-Инвестиций давали?..

>>> 3. Економічно можна буде жити хоча б на рівні Молдови.
Ну зашибись...
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