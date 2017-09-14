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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 12 лют, 2025 13:00
detroytred угода без такого пункту - це програш. І преЗЕденту, в разі підписання такої угоди, доведеться тікати з країни через 6-12 місяців.
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Додано: Сер 12 лют, 2025 13:03
Shaman Так такий пункт не для захисту потрібен. Якщо він буде, то:
1. чоловіки з України не будуть виїжджати після відкриття кордонів і навіть частина повернеться
2. Міжнародні компанії почнуть інвестувати.
3. Економічно можна буде жити хоча б на рівні Молдови.
Без такого пункту буде ще гірше, ніж в 2014-15 роках:
1. Ее буде міжнародних інвестицій
2. Більшість чоловіків втече за кордон.
3. Економічний стан буде як в 90-і
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Додано: Сер 12 лют, 2025 13:07
Banderlog написав:
Оон оголосила війну росії?
ООН визнала, що був напад. За цей ніхто не оголосив, бо в нас не було відповідної угоди.
Історично: як би Британія і Франція не хотіли воювати з Гітлером, але угоду з Польщею виконали і війну оголосили
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Додано: Сер 12 лют, 2025 13:15
Дюрі-бачі написав: Banderlog написав:
Оон оголосила війну росії?
ООН визнала, що був напад. За цей ніхто не оголосив, бо в нас не було відповідної угоди.
Історично: як би Британія і Франція не хотіли воювати з Гітлером, але угоду з Польщею виконали і війну оголосили
історично з чехією в них теж була угода.
А ми? Нам теж угоди потрібно було?
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Додано: Сер 12 лют, 2025 13:16
Дюрі-бачі написав:detroytred
угода без такого пункту - це програш. І преЗЕденту, в разі підписання такої угоди, доведеться тікати з країни через 6-12 місяців.
Так заборону виїзду для чоловіків не відмінять. Як він втече?
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Додано: Сер 12 лют, 2025 13:17
Banderlog написав:
історично з чехією в них теж була угода.
В Чехів була погана угода, десь як у нас Будапештський меморандум.
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Додано: Сер 12 лют, 2025 13:22
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Додано: Сер 12 лют, 2025 13:23
Shaman написав:
я про системні випадки, що забирають прямо з підприємств, майже не чув. знаю одне виключення, але там свої приколи.
та й наскільки знаю, ніхто нічого не подає. а от перевірити наявність військових документів зобов'язані - ось з цим у багатьох проблеми.
З підприємств не беруть, але люди працюють на вулиці.
Значить не знаєте. Подають в обов'язковому порядку. Навіщо перевіряти, якщо ніде не подають?
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Додано: Сер 12 лют, 2025 13:24
Дюрі-бачі написав:Shaman
Так такий пункт не для захисту потрібен. Якщо він буде, то:
1. чоловіки з України не будуть виїжджати після відкриття кордонів і навіть частина повернеться
2. Міжнародні компанії почнуть інвестувати.
3. Економічно можна буде жити хоча б на рівні Молдови.
Без такого пункту буде ще гірше, ніж в 2014-15 роках:
1. Ее буде міжнародних інвестицій
2. Більшість чоловіків втече за кордон.
3. Економічний стан буде як в 90-і
>>> 2. Міжнародні компанії почнуть інвестувати.
Раньше что мешало? -- это же вы тот Список на 5(?) пунктов Мега-Инвестиций давали?..
>>> 3. Економічно можна буде жити хоча б на рівні Молдови.
Ну зашибись...
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