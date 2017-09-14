fox767676 написав:Вчера о плохом но близком мире заговорили Г.Тука, Кличко, Дещица. Что тут нереального если речь идёт о стамбульских протоколах . Нереального мало, как впрочем и хорошего. Все надо было решать осенью 2022. Если американцы испугались тогда эскалации, то нечего было и контрнаступы устраивать. Санкции и линии обороны . Пришли бы к перемирию по лбз раньше и с живыми бойцами, лучшими условиями
Замирення в 2022 було ідеальним варіантом, але нажаль нереальним. В української влади тоді була ейфорія від успіхів тому з путіним би не домовились.
типа первопричиной изнасилования была молодость, красота и короткая юбка.
Ходити в міні не є порушення жодним чином Якщо ти хочеш цю асоціацію, то ходила гола по чоловічій казармі. Згвалиування від цього не зникає, злочин є. Але дама вже не виглядає такою невинною, як показати лише фінал без початку. Так дійшло?)) І пропоную без висновків про особистості, у кого що викоивилось, ти нікого тут не знаєш достатньо . Бо почну шукати викривлення у тебе))
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 12 лют, 2025 13:34, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі написав:Shaman Так такий пункт не для захисту потрібен. Якщо він буде, то: 1. чоловіки з України не будуть виїжджати після відкриття кордонів і навіть частина повернеться 2. Міжнародні компанії почнуть інвестувати. 3. Економічно можна буде жити хоча б на рівні Молдови.
Без такого пункту буде ще гірше, ніж в 2014-15 роках: 1. Ее буде міжнародних інвестицій 2. Більшість чоловіків втече за кордон. 3. Економічний стан буде як в 90-і
>>> 2. Міжнародні компанії почнуть інвестувати. Раньше что мешало? -- это же вы тот Список на 5(?) пунктов Мега-Инвестиций давали?..
>>> 3. Економічно можна буде жити хоча б на рівні Молдови. Ну зашибись...
Краще за все стояти у черзі за 500 євро .... А у черзі , такі думки надихають про свою незалежність .....і незвичайний розум ...
fox767676 написав:Вчера о плохом но близком мире заговорили Г.Тука, Кличко, Дещица. Что тут нереального если речь идёт о стамбульских протоколах . Нереального мало, как впрочем и хорошего. Все надо было решать осенью 2022. Если американцы испугались тогда эскалации, то нечего было и контрнаступы устраивать. Санкции и линии обороны . Пришли бы к перемирию по лбз раньше и с живыми бойцами, лучшими условиями
Замирення в 2022 було ідеальним варіантом, але нажаль нереальним. В української влади тоді була ейфорія від успіхів тому з путіним би не домовились.
fox767676 написав:Вчера о плохом но близком мире заговорили Г.Тука, Кличко, Дещица. Что тут нереального если речь идёт о стамбульских протоколах . Нереального мало, как впрочем и хорошего. Все надо было решать осенью 2022. Если американцы испугались тогда эскалации, то нечего было и контрнаступы устраивать. Санкции и линии обороны . Пришли бы к перемирию по лбз раньше и с живыми бойцами, лучшими условиями
Замирення в 2022 було ідеальним варіантом, але нажаль нереальним. В української влади тоді була ейфорія від успіхів тому з путіним би не домовились.
andrijk777 написав:Очевидно що програш війни набагато більший епікфейл для Зе ніж укладання непопулярної угоди.
Для цього потрібно конкретизувати і знати, як саме виглядає оцей програш.
Зе чітко вказав -- збереження суверенітету України це вже програш рфією війни. Може він має увазі і що це є також нашим виграшем. Тобто навіть по Львівську область не є програшем. Да хоч по Закарпатське одне селище.
А на "непопулярну угоду" войовничі песікоти заволають - капітуляція, зрада тощо. Вже волають))
Я трохи неправильно висловився. Програш - це втрата території. Відповідно ми вже програли. Що там собі думає Зе мене мало цікавить.
В цитованій фразі під програшем я мав на увазі "втрату нових значних територій".
budivelnik написав:............ Шведи побороли незаконні вирубки не державними чиновниками а виділенням лісопильні певної кількості лісу з всього двома умовами Перша - вирубати можна всього 1/100 Друга - перейти до вирубки наступної 1/100 на наступний рік можна тільки після того , як засаджена та 1/100 яка була вирубана в попередньому році... і так ці лісопильні працюють сотні років. Чи були серед власників лісопилень придурки які недотримувались цього правила? - думаю що були, от тільки їх власність в їх руках - не залишилась. ........
Как вы думаете, соблюдение этих требований кто-то контролировал? Если да, то, наверное, чиновник? Если нет, то почему власники лісопилень начали их соблюдать? От высокой сознательности?
1 Контролювати можна по різному і не обовязково чиновниками 2 Якщо твоя сімя володіє лісопилкою сотні років... то ти можеш звичайно спиляти на 50 років вперед.. але тоді твої діти/внуки залишаться без роботи , а тобі ніхто нового лісу не дасть адже він ВЕСЬ поділений і в кожного є свій власник який також має лісопилку і дітей....
Звідси висновок Якщо ти здурі вліз не в свою справи і травиш СВОЮ землю гербіцидами - то через 10 років на ній нічого не виросте і втратиш в першу чергу ти адже земля це твій капітал Таких придурків звичайно буде якась кількість , але в кожному поколінні все менше і менше... При цьому-ніякий чиновник з зарплатою в 20000 грн/місяць не зупинить бізнесмена від порушення на якому останній вирішив заробити 1 млн.... А от майбутнє дітей цього бізнесмена- змусить задуматись чи варто йому до своїх сьогоднішніх 10 додавати ще один з ризиком що діти втратять 10.
"Шведи побороли незаконні вирубки не державними чиновниками а виділенням лісопильні певної кількості лісу з всього двома умовами" Т.е. незаконні вирубки были, иначе с ними не надо было бы бороться. И условия, по-видимому, не выдвинули "власники лісопилень" сами себе - если бы они сами были такие "сознательные", нет смысла в "условиях". Следовательно, "условия" вместе с "виділенням лісопильні певної кількості лісу" выдвигало правительство ("чиновники") и наверняка "чиновники" же контролировали соблюдение этих условий.