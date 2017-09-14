Додано: Сер 12 лют, 2025 14:09

Wirująświatła написав: я в 1998-2003 сидел на диалапе , а мне еще полтинника нет. И это не дома а в успешных по тем годам предприятиям, других вариантов интернета просто не было. У провайдера 3 линии которые могли быть 30 минут заняты, а на почту выслали с таможни документы, которые надо было кому то срочно передать (например водителю в другую страну). И даже тот диал ап стоил 100 грн/мес (не безлимит) при средней зарплате 300-400. Домой я себе не мог бы такое позволить. Расскажите какой у вас был интернет в эти годы? я в 1998-2003 сидел на диалапе , а мне еще полтинника нет. И это не дома а в успешных по тем годам предприятиям, других вариантов интернета просто не было. У провайдера 3 линии которые могли быть 30 минут заняты, а на почту выслали с таможни документы, которые надо было кому то срочно передать (например водителю в другую страну). И даже тот диал ап стоил 100 грн/мес (не безлимит) при средней зарплате 300-400. Домой я себе не мог бы такое позволить. Расскажите какой у вас был интернет в эти годы?

Режим dial-up был с 1994 года для интернета. Дорого как для чисто домашнего применения, но возможны варианты. С 1997 года инет был уже проводной от другого провайдера.Таможня ничего не пересылала по электронной почте в те годы, особенно исключен тот вариант, который вы описали. Передавали мы с таможней друг другу все бумажками в те года. Это таможенный брокер мог что-то прислать по электронной почте, к примеру счет на оплату его услуг или ... фото оформленных им в таможне ПП или ПД для водителя, который за рубежом еще везет нам груз и которому при пересечении границы надо будет назвать таможеннику их точные номера.Да, интернет тогда не использовался как средство пропаганды и был поэтому чище и безопаснее.