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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1258712588125891259012591>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.5 5 150
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
36
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
50
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 13:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:В каком-нить 2005м?

А Ви згадайде як Криворіжсталь в 2005 продали і як ріс рівень життя в 2005-2008 якраз на іноземних інвестиціях ИМХО найкращі роки життя для українців.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Сер 12 лют, 2025 13:56, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 13:55

  Banderlog написав:
  Дюрі-бачі написав:detroytred угода без такого пункту - це програш. І преЗЕденту, в разі підписання такої угоди, доведеться тікати з країни через 6-12 місяців.

Так заборону виїзду для чоловіків не відмінять. Як він втече?

Нельзя. Конституция гласит что ограничение прав и свобод возможна только на момент военного положения.
Так же как изменение территориальной целостности только через всеукраинский референдум. Ни один Президент не может включить или отдать территории.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 13:56

  Дюрі-бачі написав:
  Banderlog написав:історично з чехією в них теж була угода.

В Чехів була погана угода, десь як у нас Будапештський меморандум.
) це все казки. Не було політичної доцільності.
І польща тоді теж поживилась за рахунок чехословакії. Но
В нас зараз нема союзників. Вони домовляються не за наші інтереси а за СВОЇ. Ми предмет торгу.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 13:57

  stm написав:
  Banderlog написав:
  Дюрі-бачі написав:detroytred угода без такого пункту - це програш. І преЗЕденту, в разі підписання такої угоди, доведеться тікати з країни через 6-12 місяців.

Так заборону виїзду для чоловіків не відмінять. Як він втече?

Нельзя. Конституция гласит что ограничение прав и свобод возможна только на момент военного положения.
Так же как изменение территориальной целостности только через всеукраинский референдум. Ни один Президент не может включить или отдать территории.
а що мішає продовжувати воєнне положеніє?)
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 13:58

  Hotab написав:Wirująświatła


типа первопричиной изнасилования была молодость, красота и короткая юбка.


Ходити в міні не є порушення жодним чином
Якщо ти хочеш цю асоціацію, то ходила гола по чоловічій казармі. Згвалиування від цього не зникає, злочин є. Але дама вже не виглядає такою невинною, як показати лише фінал без початку.

Казалось бы -- можно ставить точку. Но нет...
>>> Але дама вже не виглядає такою невинною
А хоть кто-то это утверждал? -- или вопрос был в нарушении УК? :wink:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 14:03

  Banderlog написав: а що мішає продовжувати воєнне положеніє?)

Пока вы на фронте стоите, ничего не мешает. Поэтому и нужно срыв мобилизации и пугалки ТЦК- людоловы. Вас стоящих должно быть крайне мало. Тыл должен стать Бетоном, в смысле не крепким несмотря на габариты )
stm
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 14:06

  Дюрі-бачі написав:
  Banderlog написав:історично з чехією в них теж була угода.

В Чехів була погана угода, десь як у нас Будапештський меморандум.

Чому це вона була "погана"? Ви собі таке придумали? Чехів просто кинули.
Ні, Будапештський меморандум це ніяка не угода, це просто папірчик і таким він був з самого початку. Навіть називається він "меморандум".
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 14:08

  Дюрі-бачі написав:
  _hunter написав:В каком-нить 2005м?

А Ви згадайде як Криворіжсталь в 2005 продали і як ріс рівень життя в 2005-2008 якраз на іноземних інвестиціях ИМХО найкращі роки життя для українців.

Так продали, а не построили...
А возвращаясь к фабрикам/заводам -- там оно как?
Хотя признаю -- оказывается во все "приграничье" примерно одинаково деньги вливали
https://data.worldbank.org/indicator/BX ... s=PL-UA-CZ
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 14:09

  Wirująświatła написав:я в 1998-2003 сидел на диалапе , а мне еще полтинника нет. И это не дома а в успешных по тем годам предприятиям, других вариантов интернета просто не было. У провайдера 3 линии которые могли быть 30 минут заняты, а на почту выслали с таможни документы, которые надо было кому то срочно передать (например водителю в другую страну). И даже тот диал ап стоил 100 грн/мес (не безлимит) при средней зарплате 300-400. Домой я себе не мог бы такое позволить. Расскажите какой у вас был интернет в эти годы?

Режим dial-up был с 1994 года для интернета. Дорого как для чисто домашнего применения, но возможны варианты. С 1997 года инет был уже проводной от другого провайдера.

Таможня ничего не пересылала по электронной почте в те годы, особенно исключен тот вариант, который вы описали. Передавали мы с таможней друг другу все бумажками в те года. Это таможенный брокер мог что-то прислать по электронной почте, к примеру счет на оплату его услуг или ... фото оформленных им в таможне ПП или ПД для водителя, который за рубежом еще везет нам груз и которому при пересечении границы надо будет назвать таможеннику их точные номера.

Да, интернет тогда не использовался как средство пропаганды и был поэтому чище и безопаснее.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 14:09

  jump написав:
  холява написав:Україна готова до переговорів щодо завершення війни, – Рустем Умєров 8)
https://sud.ua/uk/news/ukraine/323041-u ... tem-umerov

корчинський і соколова, де ви? :lol:


ТЦК де ви ?


працюють, не покладаючи рук, разом з мусарами і тітушнею 8)
треба гаратати-сезон відлову закінчується 8)
а до неймовірних прибутків усі звикли :lol:[/quote]

Мені здається ,недопрацьовують !
холява
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