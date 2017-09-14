Дюрі-бачі написав:detroytred угода без такого пункту - це програш. І преЗЕденту, в разі підписання такої угоди, доведеться тікати з країни через 6-12 місяців.
Так заборону виїзду для чоловіків не відмінять. Як він втече?
Нельзя. Конституция гласит что ограничение прав и свобод возможна только на момент военного положения. Так же как изменение территориальной целостности только через всеукраинский референдум. Ни один Президент не может включить или отдать территории.
Дюрі-бачі написав:detroytred угода без такого пункту - це програш. І преЗЕденту, в разі підписання такої угоди, доведеться тікати з країни через 6-12 місяців.
Так заборону виїзду для чоловіків не відмінять. Як він втече?
Нельзя. Конституция гласит что ограничение прав и свобод возможна только на момент военного положения. Так же как изменение территориальной целостности только через всеукраинский референдум. Ни один Президент не может включить или отдать территории.
типа первопричиной изнасилования была молодость, красота и короткая юбка.
Ходити в міні не є порушення жодним чином Якщо ти хочеш цю асоціацію, то ходила гола по чоловічій казармі. Згвалиування від цього не зникає, злочин є. Але дама вже не виглядає такою невинною, як показати лише фінал без початку.
Казалось бы -- можно ставить точку. Но нет... >>> Але дама вже не виглядає такою невинною А хоть кто-то это утверждал? -- или вопрос был в нарушении УК?
Banderlog написав: а що мішає продовжувати воєнне положеніє?)
Пока вы на фронте стоите, ничего не мешает. Поэтому и нужно срыв мобилизации и пугалки ТЦК- людоловы. Вас стоящих должно быть крайне мало. Тыл должен стать Бетоном, в смысле не крепким несмотря на габариты )
Banderlog написав:історично з чехією в них теж була угода.
В Чехів була погана угода, десь як у нас Будапештський меморандум.
Чому це вона була "погана"? Ви собі таке придумали? Чехів просто кинули. Ні, Будапештський меморандум це ніяка не угода, це просто папірчик і таким він був з самого початку. Навіть називається він "меморандум".
Wirująświatła написав:я в 1998-2003 сидел на диалапе , а мне еще полтинника нет. И это не дома а в успешных по тем годам предприятиям, других вариантов интернета просто не было. У провайдера 3 линии которые могли быть 30 минут заняты, а на почту выслали с таможни документы, которые надо было кому то срочно передать (например водителю в другую страну). И даже тот диал ап стоил 100 грн/мес (не безлимит) при средней зарплате 300-400. Домой я себе не мог бы такое позволить. Расскажите какой у вас был интернет в эти годы?
Режим dial-up был с 1994 года для интернета. Дорого как для чисто домашнего применения, но возможны варианты. С 1997 года инет был уже проводной от другого провайдера.
Таможня ничего не пересылала по электронной почте в те годы, особенно исключен тот вариант, который вы описали. Передавали мы с таможней друг другу все бумажками в те года. Это таможенный брокер мог что-то прислать по электронной почте, к примеру счет на оплату его услуг или ... фото оформленных им в таможне ПП или ПД для водителя, который за рубежом еще везет нам груз и которому при пересечении границы надо будет назвать таможеннику их точные номера.
Да, интернет тогда не использовался как средство пропаганды и был поэтому чище и безопаснее.