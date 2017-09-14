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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 12 лют, 2025 14:10
andrijk777
франко-чехословацький договір не передбачав автоматичного військового втручання Франції на захист Чехословаччини. Франція не зобов’язувалася одразу розпочати військові дії у випадку агресії проти Чехословаччини. Натомість, допомога мала узгоджуватися в рамках Ліги Націй.
Договір про союз між Францією і Польщею передбачав автоматичну військову допомогу у випадку нападу третьої країни (переважно Німеччини або СРСР). Франція гарантувала Польщі військову підтримку та зобов’язувалася розпочати воєнні дії проти агресора.
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Додано: Сер 12 лют, 2025 14:12
барабашов написав:
ТЦК де ви ?
Вашего сына уже бусификнули, как того ядерного львовского лаборанта, головой об пол раз тридцать?[/quote]
Ні , нема в мене сина-лаборанта який випригує з авто .
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Додано: Сер 12 лют, 2025 14:15
Goodman написав: Бетон написав:
з початку війни 20 тисяч поліцейських перейшло на бік ворога.
стаття 24 про нац поліцію прямо зобовязує поліцію відбивати ворожу агресію.
замість цього 5% поліції воює, а 95% займається бусифікацією.
чому це вас нікого не цікавить? а цікавлять тільки інженери і трахтористи?
Військова поліція, яку мають створити буде налічувати 100к чоловік.
Кількість ТЦК= Кількість ВП = 100к
Ну, оно как бы логично: если лыжи по асфальту не едут -- толкать нужно сильнее...
Снова тихушник бушует?
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Додано: Сер 12 лют, 2025 14:15
Від США гарантії мають країни НАТО, Японія, Південна Корея, Філіппіни і Австралія.
Від Франції крім НАТО гарантії є в Греції та ОАЕ
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Сер 12 лют, 2025 14:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 12 лют, 2025 14:18
Banderlog написав: Дюрі-бачі написав:detroytred
угода без такого пункту - це програш. І преЗЕденту, в разі підписання такої угоди, доведеться тікати з країни через 6-12 місяців.
Так заборону виїзду для чоловіків не відмінять. Як він втече?
Reuters: Украинская делегация во главе с Ермаком провела встречу с советниками Трампа
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Додано: Сер 12 лют, 2025 14:23
Данило Гетманцев
Україна посіла 105 місце в оновленому рейтингу сприйняття корупції від Transparency International.
Динаміка за останні рік – мінус 1 бал (35 проти 36), мінус одне місце (105 проти 104).
Наша сусідка з такою ж кількістю балів – Сербія. Попереду розташувалась Домініканська Республіка, позаду – Алжир, Бразилія, Малаві, Непал, Нігер, Таїланд та Туреччина.
🔸Середній бал по ЄС – 62 (-2 порівняно з попереднім роком).
✍🏼У Transparency International зазначили, що зупинка прогресу в рейтингу, стагнація чи просідання в ньому характерні й для інших країн регіону.
В контексті нашої євроінтеграції та значення, яке надається в Об’єднанні питанням боротьби з корупцією, цікаво подивитись, як оцінені інші держави-кандидати на вступ до ЄС:
▪️Грузія (53 бали, 53 місце);
▪️Чорногорія (46 балів, 65 місце);
▪️Молдова (43 бали (+1), 76 місце);
▪️Албанія (42 бали (+5), 80 місце);
▪️Північна Македонія (40 балів (-2), 88 місце)
▪️Сербія (35 балів (-1), 105 місце);
▪️Туреччина (34 бали, 107 місце);
▪️Боснія і Герцеговина (33 бали (-2), 114 місце).
Щодо нас Transparency International прокоментували ситуацію так:
«Цьогорічні результати сигналізують про формальний підхід до виконання багатьох реформ або ж свідоме пробуксовування в їх реалізації. Тож певний застій у 2024 році вказує на те, що орієнтації суто на програмне виконання взятих Україною зобов’язань недостатньо, а реалізація розпочатих реформ відбувається не так якісно, як планувалося».
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Додано: Сер 12 лют, 2025 14:29
Дюрі-бачі написав:andrijk777
франко-чехословацький договір не передбачав автоматичного військового втручання Франції
на захист Чехословаччини. Франція не зобов’язувалася одразу розпочати військові дії у випадку агресії проти Чехословаччини. Натомість, допомога мала узгоджуватися в рамках Ліги Націй.
Договір про союз між Францією і Польщею передбачав автоматичну військову допомогу
у випадку нападу третьої країни (переважно Німеччини або СРСР). Франція гарантувала Польщі військову підтримку та зобов’язувалася розпочати воєнні дії проти агресора
.
Проблема не в договорі.
Чехії фактично наказали здати територію. Чехія була готова воювати сама якби її підтримали.
А вони(А і Ф) не просто не підтримали а здали її Гітлеру. + Польша частину урвала собі. + був який не який але договір "о союзе и дружбе" з Францією.
В деякій мірі нас також кинули в 2014. А в 2022 нас вже не кинули а підтримали.
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Додано: Сер 12 лют, 2025 14:30
Дюрі-бачі написав:
Від США гарантії мають країни НАТО, Японія, Південна Корея, Філіппіни і Австралія.
Від Франції крім НАТО гарантії є в Греції та ОАЕ
те що ми хочем од них гарантій ще не означає що вони нам їх зобовязані надавати.
От ми там поназаключали з половиною світу якісь договори про столітню дружбу... хто мішав тим країнам надавати нам гарантії?
Зараз мова йде вже не про допомогу а про сплату нами по кредитах.
Хоть раніше всі говорили, що нам допомагають з чистого альтруїзму, а після війни буде море інвестицій в відбудову.. но схоже все не так райдужно.
Ми якось путаєм свої інтереси і інтереси цивілізованого світу.
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Додано: Сер 12 лют, 2025 14:40
Wirująświatła написав:
если человек не обновил про себя информацию это злостное нарушение, за которое даже избить не грех. Ну кто потом разберется что делал львовянин под Киевом с разбитой головой? это ж ипсо.
Так лаборант был в составе 199 учебного центра Десантно-штурмовых войск Украины. Причем тут обновление данных и ТЦК, тем более он вообще не стоял на воинском учете.
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Додано: Сер 12 лют, 2025 14:44
_hunter написав: Goodman написав: Бетон написав:
з початку війни 20 тисяч поліцейських перейшло на бік ворога.
стаття 24 про нац поліцію прямо зобовязує поліцію відбивати ворожу агресію.
замість цього 5% поліції воює, а 95% займається бусифікацією.
чому це вас нікого не цікавить? а цікавлять тільки інженери і трахтористи?
Військова поліція, яку мають створити буде налічувати 100к чоловік.
Ну, оно как бы логично: если лыжи по асфальту не едут -- толкать нужно сильнее..
Если посмотреть законопроект о военной полиции, то ее численность 1,5 % от численности ЗСУ. Откуда берется цифра в 100 тысяч военной полиции?
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