Україна посіла 105 місце в оновленому рейтингу сприйняття корупції від Transparency International.
Динаміка за останні рік – мінус 1 бал (35 проти 36), мінус одне місце (105 проти 104). Наша сусідка з такою ж кількістю балів – Сербія. Попереду розташувалась Домініканська Республіка, позаду – Алжир, Бразилія, Малаві, Непал, Нігер, Таїланд та Туреччина. 🔸Середній бал по ЄС – 62 (-2 порівняно з попереднім роком).
✍🏼У Transparency International зазначили, що зупинка прогресу в рейтингу, стагнація чи просідання в ньому характерні й для інших країн регіону.
В контексті нашої євроінтеграції та значення, яке надається в Об’єднанні питанням боротьби з корупцією, цікаво подивитись, як оцінені інші держави-кандидати на вступ до ЄС:
Щодо нас Transparency International прокоментували ситуацію так:
«Цьогорічні результати сигналізують про формальний підхід до виконання багатьох реформ або ж свідоме пробуксовування в їх реалізації. Тож певний застій у 2024 році вказує на те, що орієнтації суто на програмне виконання взятих Україною зобов’язань недостатньо, а реалізація розпочатих реформ відбувається не так якісно, як планувалося».
Дюрі-бачі написав:andrijk777 франко-чехословацький договір не передбачав автоматичного військового втручання Франції на захист Чехословаччини. Франція не зобов’язувалася одразу розпочати військові дії у випадку агресії проти Чехословаччини. Натомість, допомога мала узгоджуватися в рамках Ліги Націй. Договір про союз між Францією і Польщею передбачав автоматичну військову допомогу у випадку нападу третьої країни (переважно Німеччини або СРСР). Франція гарантувала Польщі військову підтримку та зобов’язувалася розпочати воєнні дії проти агресора.
Проблема не в договорі. Чехії фактично наказали здати територію. Чехія була готова воювати сама якби її підтримали. А вони(А і Ф) не просто не підтримали а здали її Гітлеру. + Польша частину урвала собі. + був який не який але договір "о союзе и дружбе" з Францією. В деякій мірі нас також кинули в 2014. А в 2022 нас вже не кинули а підтримали.
Дюрі-бачі написав:Від США гарантії мають країни НАТО, Японія, Південна Корея, Філіппіни і Австралія. Від Франції крім НАТО гарантії є в Греції та ОАЕ
те що ми хочем од них гарантій ще не означає що вони нам їх зобовязані надавати. От ми там поназаключали з половиною світу якісь договори про столітню дружбу... хто мішав тим країнам надавати нам гарантії? Зараз мова йде вже не про допомогу а про сплату нами по кредитах. Хоть раніше всі говорили, що нам допомагають з чистого альтруїзму, а після війни буде море інвестицій в відбудову.. но схоже все не так райдужно. Ми якось путаєм свої інтереси і інтереси цивілізованого світу.
Wirująświatła написав:если человек не обновил про себя информацию это злостное нарушение, за которое даже избить не грех. Ну кто потом разберется что делал львовянин под Киевом с разбитой головой? это ж ипсо.
Так лаборант был в составе 199 учебного центра Десантно-штурмовых войск Украины. Причем тут обновление данных и ТЦК, тем более он вообще не стоял на воинском учете.
Бетон написав:з початку війни 20 тисяч поліцейських перейшло на бік ворога. стаття 24 про нац поліцію прямо зобовязує поліцію відбивати ворожу агресію. замість цього 5% поліції воює, а 95% займається бусифікацією.
чому це вас нікого не цікавить? а цікавлять тільки інженери і трахтористи?
Військова поліція, яку мають створити буде налічувати 100к чоловік.
Ну, оно как бы логично: если лыжи по асфальту не едут -- толкать нужно сильнее..
Если посмотреть законопроект о военной полиции, то ее численность 1,5 % от численности ЗСУ. Откуда берется цифра в 100 тысяч военной полиции?