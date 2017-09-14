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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12588125891259012591>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.5 5 150
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
36
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
50
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 14:12

  барабашов написав:ТЦК де ви ?

Вашего сына уже бусификнули, как того ядерного львовского лаборанта, головой об пол раз тридцать?[/quote]

Ні , нема в мене сина-лаборанта який випригує з авто .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 14:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Від США гарантії мають країни НАТО, Японія, Південна Корея, Філіппіни і Австралія.
Від Франції крім НАТО гарантії є в Греції та ОАЕ
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Сер 12 лют, 2025 14:20, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 14:18

  Banderlog написав:
  Дюрі-бачі написав:detroytred угода без такого пункту - це програш. І преЗЕденту, в разі підписання такої угоди, доведеться тікати з країни через 6-12 місяців.

Так заборону виїзду для чоловіків не відмінять. Як він втече?

Reuters: Украинская делегация во главе с Ермаком провела встречу с советниками Трампа
05 декабря 2024
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 14:23

Данило Гетманцев

Україна посіла 105 місце в оновленому рейтингу сприйняття корупції від Transparency International.

Динаміка за останні рік – мінус 1 бал (35 проти 36), мінус одне місце (105 проти 104).
Наша сусідка з такою ж кількістю балів – Сербія. Попереду розташувалась Домініканська Республіка, позаду – Алжир, Бразилія, Малаві, Непал, Нігер, Таїланд та Туреччина.
🔸Середній бал по ЄС – 62 (-2 порівняно з попереднім роком).

✍🏼У Transparency International зазначили, що зупинка прогресу в рейтингу, стагнація чи просідання в ньому характерні й для інших країн регіону.

В контексті нашої євроінтеграції та значення, яке надається в Об’єднанні питанням боротьби з корупцією, цікаво подивитись, як оцінені інші держави-кандидати на вступ до ЄС:

▪️Грузія (53 бали, 53 місце);
▪️Чорногорія (46 балів, 65 місце);
▪️Молдова (43 бали (+1), 76 місце);
▪️Албанія (42 бали (+5), 80 місце);
▪️Північна Македонія (40 балів (-2), 88 місце)
▪️Сербія (35 балів (-1), 105 місце);
▪️Туреччина (34 бали, 107 місце);
▪️Боснія і Герцеговина (33 бали (-2), 114 місце).

Щодо нас Transparency International прокоментували ситуацію так:

«Цьогорічні результати сигналізують про формальний підхід до виконання багатьох реформ або ж свідоме пробуксовування в їх реалізації. Тож певний застій у 2024 році вказує на те, що орієнтації суто на програмне виконання взятих Україною зобов’язань недостатньо, а реалізація розпочатих реформ відбувається не так якісно, як планувалося».
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 14:29

  Дюрі-бачі написав:andrijk777
франко-чехословацький договір не передбачав автоматичного військового втручання Франції на захист Чехословаччини. Франція не зобов’язувалася одразу розпочати військові дії у випадку агресії проти Чехословаччини. Натомість, допомога мала узгоджуватися в рамках Ліги Націй.
Договір про союз між Францією і Польщею передбачав автоматичну військову допомогу у випадку нападу третьої країни (переважно Німеччини або СРСР). Франція гарантувала Польщі військову підтримку та зобов’язувалася розпочати воєнні дії проти агресора.

Проблема не в договорі.
Чехії фактично наказали здати територію. Чехія була готова воювати сама якби її підтримали. А вони(А і Ф) не просто не підтримали а здали її Гітлеру. + Польша частину урвала собі. + був який не який але договір "о союзе и дружбе" з Францією.
В деякій мірі нас також кинули в 2014. А в 2022 нас вже не кинули а підтримали.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 14:30

  Дюрі-бачі написав:Від США гарантії мають країни НАТО, Японія, Південна Корея, Філіппіни і Австралія.
Від Франції крім НАТО гарантії є в Греції та ОАЕ
те що ми хочем од них гарантій ще не означає що вони нам їх зобовязані надавати.
От ми там поназаключали з половиною світу якісь договори про столітню дружбу... хто мішав тим країнам надавати нам гарантії?
Зараз мова йде вже не про допомогу а про сплату нами по кредитах.
Хоть раніше всі говорили, що нам допомагають з чистого альтруїзму, а після війни буде море інвестицій в відбудову.. но схоже все не так райдужно.
Ми якось путаєм свої інтереси і інтереси цивілізованого світу.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 14:40

  Wirująświatła написав:если человек не обновил про себя информацию это злостное нарушение, за которое даже избить не грех. Ну кто потом разберется что делал львовянин под Киевом с разбитой головой? это ж ипсо.

Так лаборант был в составе 199 учебного центра Десантно-штурмовых войск Украины. Причем тут обновление данных и ТЦК, тем более он вообще не стоял на воинском учете.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 14:44

  _hunter написав:
  Goodman написав:
  Бетон написав:з початку війни 20 тисяч поліцейських перейшло на бік ворога.
стаття 24 про нац поліцію прямо зобовязує поліцію відбивати ворожу агресію.
замість цього 5% поліції воює, а 95% займається бусифікацією.

чому це вас нікого не цікавить? а цікавлять тільки інженери і трахтористи?

Військова поліція, яку мають створити буде налічувати 100к чоловік.

Ну, оно как бы логично: если лыжи по асфальту не едут -- толкать нужно сильнее..

Если посмотреть законопроект о военной полиции, то ее численность 1,5 % от численности ЗСУ. Откуда берется цифра в 100 тысяч военной полиции?
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 14:51

  Дюрі-бачі написав:Від США гарантії мають країни НАТО, Японія, Південна Корея, Філіппіни і Австралія.
Від Франції крім НАТО гарантії є в Греції та ОАЕ

Де тут Ізраїль, якому США підігнали 2 авіаносця із 90 військовими літаками на борту? https://www.unian.ua/world/eisenhower-s ... 25382.html
fler
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 15:15

Напад росії і білорусі на Україну

freeze написав:
  _hunter написав:
  Goodman написав:Військова поліція, яку мають створити буде налічувати 100к чоловік.

Ну, оно как бы логично: если лыжи по асфальту не едут -- толкать нужно сильнее..

Если посмотреть законопроект о военной полиции, то ее численность 1,5 % от численности ЗСУ. Откуда берется цифра в 100 тысяч военной полиции?
Звідтіля звідки малюють 200к ТЦКшників
Faceless
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