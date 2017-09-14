freeze написав:Если посмотреть законопроект о военной полиции, то ее численность 1,5 % от численности ЗСУ. Откуда берется цифра в 100 тысяч военной полиции?
А хто мішає з часом збільшити цю цифру в 10 разів? Зараз головне створити структуру і заточити її "під себе". Збільшити з часом розмір - взагалі не проблема. Тим більше цієї цифри в законі напевно не буде.
fox767676 написав:Вчера о плохом но близком мире заговорили Г.Тука, Кличко, Дещица. Что тут нереального если речь идёт о стамбульских протоколах . Нереального мало, как впрочем и хорошего. Все надо было решать осенью 2022. Если американцы испугались тогда эскалации, то нечего было и контрнаступы устраивать. Санкции и линии обороны . Пришли бы к перемирию по лбз раньше и с живыми бойцами, лучшими условиями
Замирення в 2022 було ідеальним варіантом, але нажаль нереальним. В української влади тоді була ейфорія від успіхів тому з путіним би не домовились.
що треба було в 2022 році - здаватися? звідки оця маячня, що в 2022 році можна було про щось домовитися? а то всі оці обговорення на основі брехливого твердження
fox767676 написав:Вчера о плохом но близком мире заговорили Г.Тука, Кличко, Дещица. Что тут нереального если речь идёт о стамбульских протоколах . Нереального мало, как впрочем и хорошего. Все надо было решать осенью 2022. Если американцы испугались тогда эскалации, то нечего было и контрнаступы устраивать. Санкции и линии обороны . Пришли бы к перемирию по лбз раньше и с живыми бойцами, лучшими условиями
Замирення в 2022 було ідеальним варіантом, але нажаль нереальним. В української влади тоді була ейфорія від успіхів тому з путіним би не домовились.
що треба було в 2022 році - здаватися? звідки оця маячня, що в 2022 році можна було про щось домовитися? а то всі оці обговорення на основі брехливого твердження
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія «ніколи не обговорювала і не обговорюватиме» тему обміну своїх територій.
це лише російські фантазії, що в 2022 році було краще домовлятися, ніж зараз. й ніхто обґрунтувати це не може...
*- Мета української делегації була затягувати процес. Мета російської делегації яка була?
- Мета російської делегації була, на мій погляд, показати вони дійсно, майже до останнього сподівались, що вони нас дотиснуть на підписання такої угоди. Щоб ми взяли нейтралітет. Це була найбільша для них справа. Вони готові були закінчити війну, якщо ми візьмемо, як Фінляндія колись там, нейтралітет і дамо зобов’язання, що ми не будемо вступати до НАТО.
- Тільки один пункт.
- Фактично ключовий пункт був цей. Все інше там косметичні політичні приправки типу про денацифікацію, російськомовне населення і бла-бла-бла.
- Чому Україна не погодилася на цей пункт?
- По-перше, для того щоб на цей пункт погодитися, треба змінювати Конституцію. У нас шлях до НАТО записаний в Конституції. По-друге, немає довіри, і не було, і немає до росіян, що вони це зроблять. Це можна було тільки зробити, якщо є гарантії безпеки. Ну ми ж не могли щось підписати, відійти, всі б там видохнули, а потім вони б зайшли більш підготовлені бо вони зайшли насправді непідготовлені до такого супротиву. Тому ми могли тільки працювати, коли є стовідсоткова впевненість, що це не повториться вдруге. А такої впевненості немає. Більш того. Коли ми повернулися зі Стамбулу, приїхав Борис Джонсон до Києва і сказав, що ми взагалі не будемо з ними нічого підписувати і давайте будемо просто воювати.* https://censor.net/ua/videonews/3458085 ... a_intervyu ________________________ Ще раз: *- Мета російської делегації була, на мій погляд, показати вони дійсно, майже до останнього сподівались, що вони нас дотиснуть на підписання такої угоди. Щоб ми взяли нейтралітет. Це була найбільша для них справа. Вони готові були закінчити війну, якщо ми візьмемо, як Фінляндія колись там, нейтралітет і дамо зобов’язання, що ми не будемо вступати до НАТО.
- Тільки один пункт.
- Фактично ключовий пункт був цей. Все інше там косметичні політичні приправки типу про денацифікацію, російськомовне населення і бла-бла-бла.* ________________
Можна і втретє))) ________________ Хто такий Арахамія? *Давид Арахамія Голова депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» Голова підкомітету з питань нагляду за діяльністю державних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки* https://sluga-narodu.com/deputies/davyd-arakhamiia/ ____________________ Все інше - це бла-бла-бла. Заперечення може бути тільки одне --- Арахамія цього не казав; стаття на сайті брехня. Дивитись інтерв'ю або шукати інші підтвердження-спростовування наявності даних тверджень -- влом.
Якщо хтось вкаже, з задоволенням сприйму. А поки є отакі чіткі твердження посадової особи вищого рангу країни.
З того ж інтерв'ю: *- Наскільки цей процес Білорусь і Стамбул був керований Вашингтоном? Лондоном? Варшавою?
- Ніяк не керований.
- Берліном.
- Ніяк не керований. Але за погодженням. Тобто вони розуміли, у нас була група – одразу створена група радників з безпеки оцих країн наших партнерів. Але ми їм дозовано давали інформацію з точки зору лагу трошки інформаційного. Тобто, щоб воно не виливалося просто… Ви ж бачили, що достатньо дискретно проходило все? Тому що ми дозували. Тобто вони все знали, особливо коли ми вже драфтили якісь документи. Вони мали доступ до всіх документів. І ми радилися, звичайно – ми розуміли, що ми самі війну не можемо виграти, тому точно нам з ними треба радитися по цьому питанню. І вони нам фактично і порадили не іти ні на які ефемерні гарантії безпеки, які неможливо було на той час давати взагалі. І кажуть, що це просто спроба вас якимось чином… Тобто ми виконали ту… я вважаю, що якщо по десятибальній шкалі, на 8 балів ми точно справились. Тобто ми зробили таким чином, що вони пішли, вони трошки ослабились, а далі – все перейшли повністю у військовий напрямок.* https://censor.net/ua/videonews/3458085 ... a_intervyu
Не знаю ким треба бути, щоб не зрозуміти текст, підтекст та контекст.
А добре це чи пагано --- ну суто чисто суб'єктивна річ для оцінювання. Достатньо констатації факту як було, чому і для чого. Так, то й отак.
*- Мета української делегації була затягувати процес. Мета російської делегації яка була?
- Мета російської делегації була, на мій погляд, показати вони дійсно, майже до останнього сподівались, що вони нас дотиснуть на підписання такої угоди. Щоб ми взяли нейтралітет. Це була найбільша для них справа. Вони готові були закінчити війну, якщо ми візьмемо, як Фінляндія колись там, нейтралітет і дамо зобов’язання, що ми не будемо вступати до НАТО.
Брехня. Арахамія просто виправдовує владу і себе. У влади був страх катастрофи в перші дні війни і вони не проти були злити Україну, але спасти себе. Але з часом ситуація покращилась і амбіції зросли.
- Тільки один пункт.
- Фактично ключовий пункт був цей. Все інше там косметичні політичні приправки типу про денацифікацію, російськомовне населення і бла-бла-бла.
- Чому Україна не погодилася на цей пункт?
- По-перше, для того щоб на цей пункт погодитися, треба змінювати Конституцію. У нас шлях до НАТО записаний в Конституції. По-друге, немає довіри, і не було, і немає до росіян, що вони це зроблять. Це можна було тільки зробити, якщо є гарантії безпеки. Ну ми ж не могли щось підписати, відійти, всі б там видохнули, а потім вони б зайшли більш підготовлені бо вони зайшли насправді непідготовлені до такого супротиву. Тому ми могли тільки працювати, коли є стовідсоткова впевненість, що це не повториться вдруге. А такої впевненості немає. Більш того. Коли ми повернулися зі Стамбулу, приїхав Борис Джонсон до Києва і сказав, що ми взагалі не будемо з ними нічого підписувати і давайте будемо просто воювати.* https://censor.net/ua/videonews/3458085 ... a_intervyu ________________________ Ще раз: *- Мета російської делегації була, на мій погляд, показати вони дійсно, майже до останнього сподівались, що вони нас дотиснуть на підписання такої угоди. Щоб ми взяли нейтралітет. Це була найбільша для них справа. Вони готові були закінчити війну, якщо ми візьмемо, як Фінляндія колись там, нейтралітет і дамо зобов’язання, що ми не будемо вступати до НАТО.
- Тільки один пункт.
- Фактично ключовий пункт був цей. Все інше там косметичні політичні приправки типу про денацифікацію, російськомовне населення і бла-бла-бла.*
Є текст Стамбульських домовленостей!!! Те що плете(інше слово не підбереш) Арахамія абсолютно розходиться з текстом Стамбульських домовленостей. Окрім цього одного пункту там ще з десяток пунктів. І ці пункти дуже-дуже неприємні для України.
*- Мета української делегації була затягувати процес. Мета російської делегації яка була?
- Мета російської делегації була, на мій погляд, показати вони дійсно, майже до останнього сподівались, що вони нас дотиснуть на підписання такої угоди. Щоб ми взяли нейтралітет. Це була найбільша для них справа. Вони готові були закінчити війну, якщо ми візьмемо, як Фінляндія колись там, нейтралітет і дамо зобов’язання, що ми не будемо вступати до НАТО.
Брехня. Арахамія просто виправдовує владу і себе. У влади був страх катастрофи в перші дні війни і вони не проти були злити Україну, але спасти себе. Але з часом ситуація покращилась і амбіції зросли.
- Тільки один пункт.
- Фактично ключовий пункт був цей. Все інше там косметичні політичні приправки типу про денацифікацію, російськомовне населення і бла-бла-бла.
- Чому Україна не погодилася на цей пункт?
- По-перше, для того щоб на цей пункт погодитися, треба змінювати Конституцію. У нас шлях до НАТО записаний в Конституції. По-друге, немає довіри, і не було, і немає до росіян, що вони це зроблять. Це можна було тільки зробити, якщо є гарантії безпеки. Ну ми ж не могли щось підписати, відійти, всі б там видохнули, а потім вони б зайшли більш підготовлені бо вони зайшли насправді непідготовлені до такого супротиву. Тому ми могли тільки працювати, коли є стовідсоткова впевненість, що це не повториться вдруге. А такої впевненості немає. Більш того. Коли ми повернулися зі Стамбулу, приїхав Борис Джонсон до Києва і сказав, що ми взагалі не будемо з ними нічого підписувати і давайте будемо просто воювати.* https://censor.net/ua/videonews/3458085 ... a_intervyu ________________________ Ще раз: *- Мета російської делегації була, на мій погляд, показати вони дійсно, майже до останнього сподівались, що вони нас дотиснуть на підписання такої угоди. Щоб ми взяли нейтралітет. Це була найбільша для них справа. Вони готові були закінчити війну, якщо ми візьмемо, як Фінляндія колись там, нейтралітет і дамо зобов’язання, що ми не будемо вступати до НАТО.
- Тільки один пункт.
- Фактично ключовий пункт був цей. Все інше там косметичні політичні приправки типу про денацифікацію, російськомовне населення і бла-бла-бла.*
Є текст Стамбульських домовленостей!!! Те що плете(інше слово не підбереш) Арахамія абсолютно розходиться з текстом Стамбульських домовленостей. Окрім цього одного пункту там ще з десяток пунктів. І ці пункти дуже-дуже неприємні для України.
Яж кажу, що звісно будь-які оцінки та визначення значення умов --- це суто суб'єктивно.
Тому я не ліз, не лізу і не збираюся лізти в а-ля *І ці пункти дуже-дуже неприємні для України.*. Я про інше. Для іншого надав оці факти -- твердження не рашо або прорашокогось там, а однієї з найвищої з посадових осіб країни.