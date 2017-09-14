Додано: Сер 12 лют, 2025 16:09

Shaman написав: andrijk777 написав: fox767676 написав: Вчера о плохом но близком мире заговорили Г.Тука, Кличко, Дещица.

Что тут нереального если речь идёт о стамбульских протоколах . Нереального мало, как впрочем и хорошего. Все надо было решать осенью 2022. Если американцы испугались тогда эскалации, то нечего было и контрнаступы устраивать. Санкции и линии обороны . Пришли бы к перемирию по лбз раньше и с живыми бойцами, лучшими условиями Вчера о плохом но близком мире заговорили Г.Тука, Кличко, Дещица.Что тут нереального если речь идёт о стамбульских протоколах . Нереального мало, как впрочем и хорошего. Все надо было решать осенью 2022. Если американцы испугались тогда эскалации, то нечего было и контрнаступы устраивать. Санкции и линии обороны . Пришли бы к перемирию по лбз раньше и с живыми бойцами, лучшими условиями

Замирення в 2022 було ідеальним варіантом, але нажаль нереальним.

В української влади тоді була ейфорія від успіхів тому з путіним би не домовились. Замирення в 2022 було ідеальним варіантом, але нажаль нереальним.В української влади тоді була ейфорія від успіхів тому з путіним би не домовились.

що треба було в 2022 році - здаватися? звідки оця маячня, що в 2022 році можна було про щось домовитися? а то всі оці обговорення на основі брехливого твердження



У Кремлі заявили, що Росія ніколи не буде обговорювати питання обміну територіями з Україною

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія «ніколи не обговорювала і не обговорюватиме» тему обміну своїх територій.



це лише російські фантазії, що в 2022 році було краще домовлятися, ніж зараз. й ніхто обґрунтувати це не може... що треба було в 2022 році - здаватися? звідки оця маячня, що в 2022 році можна було про щось домовитися? а то всі оці обговорення на основі брехливого твердженняце лише російські фантазії, що в 2022 році було краще домовлятися, ніж зараз. й ніхто обґрунтувати це не може...

*- Мета української делегації була затягувати процес. Мета російської делегації яка була?- Мета російської делегації була, на мій погляд, показати вони дійсно, майже до останнього сподівались, що вони нас дотиснуть на підписання такої угоди. Щоб ми взяли нейтралітет. Це була найбільша для них справа. Вони готові були закінчити війну, якщо ми візьмемо, як Фінляндія колись там, нейтралітет і дамо зобов’язання, що ми не будемо вступати до НАТО.- Тільки один пункт.- Фактично ключовий пункт був цей. Все інше там косметичні політичні приправки типу про денацифікацію, російськомовне населення і бла-бла-бла.- Чому Україна не погодилася на цей пункт?- По-перше, для того щоб на цей пункт погодитися, треба змінювати Конституцію. У нас шлях до НАТО записаний в Конституції. По-друге, немає довіри, і не було, і немає до росіян, що вони це зроблять. Це можна було тільки зробити, якщо є гарантії безпеки. Ну ми ж не могли щось підписати, відійти, всі б там видохнули, а потім вони б зайшли більш підготовлені бо вони зайшли насправді непідготовлені до такого супротиву. Тому ми могли тільки працювати, коли є стовідсоткова впевненість, що це не повториться вдруге. А такої впевненості немає. Більш того. Коли ми повернулися зі Стамбулу, приїхав Борис Джонсон до Києва і сказав, що ми взагалі не будемо з ними нічого підписувати і давайте будемо просто воювати.*________________________Ще раз:*- Мета російської делегації була, на мій погляд, показати вони дійсно, майже до останнього сподівались, що вони нас дотиснуть на підписання такої угоди. Щоб ми взяли нейтралітет. Це була найбільша для них справа. Вони готові були закінчити війну, якщо ми візьмемо, як Фінляндія колись там, нейтралітет і дамо зобов’язання, що ми не будемо вступати до НАТО.- Тільки один пункт.- Фактично ключовий пункт був цей. Все інше там косметичні політичні приправки типу про денацифікацію, російськомовне населення і бла-бла-бла.*________________Можна і втретє)))________________Хто такий Арахамія?*Давид АрахаміяГолова депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» Голова підкомітету з питань нагляду за діяльністю державних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки*____________________Все інше - це бла-бла-бла.Заперечення може бути тільки одне --- Арахамія цього не казав; стаття на сайті брехня.Дивитись інтерв'ю або шукати інші підтвердження-спростовування наявності даних тверджень -- влом.Якщо хтось вкаже, з задоволенням сприйму.А поки є отакі чіткі твердження посадової особи вищого рангу країни.А у вас що є?