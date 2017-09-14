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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 12 лют, 2025 16:43
detroytred написав:
Яж кажу, що звісно будь-які оцінки та визначення значення умов --- це суто суб'єктивно.
Для іншого надав оці факти -- твердження не рашо або прорашокогось там, а однієї з найвищої з посадових осіб країни.
Тобто мої думки - це суто суб'єктивно.
А думки Арахамії - це факт.
Нам точно не по дорозі в цій країні.
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Додано: Сер 12 лют, 2025 16:44
andrijk777 написав: detroytred написав:
- Берліном.
І вони нам фактично і порадили не іти ні на які ефемерні гарантії безпеки, які неможливо було на той час давати взагалі.
Тобто німці також радили нічого не підписувати.
Американці також радили не підписувати - писали раніше.
Тобто всі
радили нам нічого не підписувати а "винуватий" .... Борис Джонсон.
Це цирк.
Нюанс.
Всі радили (радники, які були там), а:
"Більш того. Коли ми повернулися зі Стамбулу, приїхав Борис Джонсон до Києва і сказав, що ми взагалі не будемо з ними нічого підписувати і давайте будемо просто воювати." (С) Арахамія
Всі лише радили, а Джонсон особисто приїхав і сказав.
Нюанс))))))))))
А чого йому прийшлося особисто приїжджати і сказати?)))))))))
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Додано: Сер 12 лют, 2025 16:48
andrijk777 написав: detroytred написав:
Яж кажу, що звісно будь-які оцінки та визначення значення умов --- це суто суб'єктивно.
Для іншого надав оці факти -- твердження не рашо або прорашокогось там, а однієї з найвищої з посадових осіб країни.
Тобто мої думки - це суто суб'єктивно.
А думки Арахамії - це факт.
Нам точно не по дорозі в цій країні.
Оцінки. Оцінки суто суб'єктивні.
Про Арахамію я надавав і звертав увагу на факти його тверджень, як учасника подій.
Ви учасник подій?
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Додано: Сер 12 лют, 2025 16:54
stm написав: Banderlog написав:
а що мішає продовжувати воєнне положеніє?)
Пока вы на фронте стоите, ничего не мешает. Поэтому и нужно срыв мобилизации и пугалки ТЦК- людоловы. Вас стоящих должно быть крайне мало. Тыл должен стать Бетоном, в смысле не крепким несмотря на габариты )
Рост метр восемьдесят, глаза голубые, не женат.
Стм, вы б опровергли "пугалки". Взяли бы прокатились в бусе, на подвале проветрились бы. Желательно со своим молодым человеком))
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Додано: Сер 12 лют, 2025 17:10
Хуйло не хочет переговоров. Обмен исконно его территории на захваченую им же.если равноценно по площади-офигенный бонус для него.Закрыть вопрос и остаться с кучей награбленной земли.
На что он согласен-4 области, уменьшение армии до карманной-это то,что он получит только победив Украину безоговорочно.Это пока не так.
По ЛБЗ и без НАТО еще может быть наши бы согласились.
А так война дальше. И может получится что он еще пожалеет,что отказался, как мы в 2022,да поздно будет.
Короче,"до повного знищення одной из сторон"
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Додано: Сер 12 лют, 2025 17:12
Бетон написав: stm написав: Banderlog написав:
а що мішає продовжувати воєнне положеніє?)
Пока вы на фронте стоите, ничего не мешает. Поэтому и нужно срыв мобилизации и пугалки ТЦК- людоловы. Вас стоящих должно быть крайне мало. Тыл должен стать Бетоном, в смысле не крепким несмотря на габариты )
Рост метр восемьдесят, глаза голубые, не женат.
Стм, вы б опровергли "пугалки". Взяли бы прокатились в бусе, на подвале проветрились бы. Желательно со своим молодым человеком))
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 12 лют, 2025 17:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 12 лют, 2025 17:17
🇺🇸 Вихід України на кордони 2014 року «нереалістичний». США також «не вважають, що членство України в НАТО — реалістичний результат врегулювання шляхом переговорів», заявив новий міністр оборони США на зустрічі країн «Рамштайн».
Будь-які гарантії безпеки повинні підкріплюватися боєздатними європейськими та неєвропейськими військами.
У разі розміщення військ в Україні це має бути місія поза межами НАТО, на яку не поширюватиметься стаття 5 Північноатлантичного договору.
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Додано: Сер 12 лют, 2025 17:22
Дюрі-бачі написав: detroytred написав:
А на "непопулярну угоду" войовничі песікоти заволають - капітуляція, зрада тощо. Вже волають))
В угоді по суті важливий тільки 1 пункт: хто з країн, що мають ядерну зброю, оголосить війну москалям за повторний напад. Якщо цей пункт буде - ми перемогли, якщо не буде - програли.
Если будет это не означает победу, если не будет это не означает поражение.
Жили мы до войны без таких гарантий и это вроде как не было поражением.
Дюрі-бачі написав: Banderlog написав:
а хто за цей напад оголосив?
Резолюція Генеральної Асамблеї ООН ES‑11/1 від 2 березня 2022 року.
И что?
Даже не хочу смотреть, что там было написано. От этого что-то изменилось?
Очередная бумажка, которую можно использовать по назначению.
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Додано: Сер 12 лют, 2025 17:25
Бетон написав: stm написав: Banderlog написав:
а що мішає продовжувати воєнне положеніє?)
Пока вы на фронте стоите, ничего не мешает. Поэтому и нужно срыв мобилизации и пугалки ТЦК- людоловы. Вас стоящих должно быть крайне мало. Тыл должен стать Бетоном, в смысле не крепким несмотря на габариты )
Рост метр восемьдесят, глаза голубые, не женат.
Стм, вы б опровергли "пугалки". Взяли бы прокатились в бусе, на подвале проветрились бы. Желательно со своим молодым человеком))
Вас в детстве не учили что прыгать из машин на полном ходу, головой вниз опасно для вашего здоровья? Вон чудак открыл дверь авиа и стюардесса не удержала. ТЦК и стюарды конечно могут быть и плохими людьми, но если они встретили идиота который решил покончить с собой или стать калекой до учебки даже, то...
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Додано: Сер 12 лют, 2025 17:34
Дюрі-бачі написав:detroytred
угода без такого пункту - це програш. І преЗЕденту, в разі підписання такої угоди, доведеться тікати з країни через 6-12 місяців.
Сильно сомневаюсь, что такой пункт будет.
В том, что "преЗЕденту, в разі підписання такої угоди, доведеться тікати з країни через 6-12 місяців", тоже сильно сомневаюсь. Это если вы говорите о повторном вторжении.
Если говорить о недовольных "активистах", которые хотели бы воевать "до последней вербы", то такое возможно независимо от наличия такого пункта и может произойти быстрее, чем за "6-12 місяців". Но в таком варианте, наверное, и я уже подумаю о выезде из Украины.
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