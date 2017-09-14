ЛАД написав:Сильно сомневаюсь, что такой пункт будет. В том, что "преЗЕденту, в разі підписання такої угоди, доведеться тікати з країни через 6-12 місяців", тоже сильно сомневаюсь. Это если вы говорите о повторном вторжении. Если говорить о недовольных "активистах", которые хотели бы воевать "до последней вербы", то такое возможно независимо от наличия такого пункта и может произойти быстрее, чем за "6-12 місяців". Но в таком варианте, наверное, и я уже подумаю о выезде из Украины.
ИМХО без гарантій повторне вторгнення буде після завершення терміну Трампа, а до нього буде кілька спроб організувати Майдан.
Бетон написав:Рост метр восемьдесят, глаза голубые, не женат.
Для 40+ чоловіка "не женат" це як "непотріб", а "розлучений, двоє дітей" означає, що чоловік має досвід сімейних стосунків і виховання дітей, тобто йому не треба пояснювати прості речі, з ним легше будувати стосунки. Я б порадила скорегувати оголошення)))
По темі: "Наше зобов’язання чітке: НАТО має бути сильнішою, смертоноснішою силою, а не дипломатичним клубом. Час союзникам діяти відповідно до моменту", - зазначив новий очільник Пентагону.https://www.rbc.ua/rus/news/glava-penta ... 52419.html Чесно кажучи, то навіть як "дипломатичний клуб" теж не дуже поки що виглядає. Такий собі "кружок по інтересам"
Не зря же ее называют безмозглой. Естественно, свои возможности все преувеличивают. Естественно, сбивается не все. Но наличие воронки никоим образом не говорит о том, что ракета не была сбита! Сбитие ракеты не гарантирует, что боевая часть сдетонирует в воздухе. Обломой, содержащий боевую часть вполне может создать такую картину. И это вполне может быть такой случай, ибо ракета никуда не попала. Повреждение взрывной волной ремонта в офисе телеканала вряд ли было целью запуска этой ракеты.