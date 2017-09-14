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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12591125921259312594>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.5 5 150
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
36
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
50
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 17:37

❗️Якщо завершиться гарячий етап війни, мабуть, закінчиться і воєнний стан, – Зеленський.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 17:37

  Дюрі-бачі написав:
  Banderlog написав:історично з чехією в них теж була угода.

В Чехів була погана угода, десь як у нас Будапештський меморандум.

Не сильно отличалась от польской.
Просто в 1939 они поняли, что войны избежать не удастся.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 17:39

  Дюрі-бачі написав:
  _hunter написав:Раньше что мешало? -

Загроза війни / відсутність гарантій миру

А до 2014?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 17:45

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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 17:49

  Xenon написав:
❗️Якщо завершиться гарячий етап війни, мабуть, закінчиться і воєнний стан, – Зеленський.

Якщо ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 17:50

Проліт та вибух ворожого КАБу.
https://t.me/gefestua/5477
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 17:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Сильно сомневаюсь, что такой пункт будет.
В том, что "преЗЕденту, в разі підписання такої угоди, доведеться тікати з країни через 6-12 місяців", тоже сильно сомневаюсь. Это если вы говорите о повторном вторжении.
Если говорить о недовольных "активистах", которые хотели бы воевать "до последней вербы", то такое возможно независимо от наличия такого пункта и может произойти быстрее, чем за "6-12 місяців". Но в таком варианте, наверное, и я уже подумаю о выезде из Украины.

ИМХО без гарантій повторне вторгнення буде після завершення терміну Трампа, а до нього буде кілька спроб організувати Майдан.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 17:55

  Xenon написав:
❗️Якщо завершиться гарячий етап війни, мабуть, закінчиться і воєнний стан, – Зеленський.

ці дні суцільна зрада з уст президента. десь в Чергінові заплакала обманута "остання верба"
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 17:56

  Бетон написав:Рост метр восемьдесят, глаза голубые, не женат.

Для 40+ чоловіка "не женат" це як "непотріб", а "розлучений, двоє дітей" означає, що чоловік має досвід сімейних стосунків і виховання дітей, тобто йому не треба пояснювати прості речі, з ним легше будувати стосунки. Я б порадила скорегувати оголошення)))

По темі:
"Наше зобов’язання чітке: НАТО має бути сильнішою, смертоноснішою силою, а не дипломатичним клубом. Час союзникам діяти відповідно до моменту", - зазначив новий очільник Пентагону.https://www.rbc.ua/rus/news/glava-penta ... 52419.html
Чесно кажучи, то навіть як "дипломатичний клуб" теж не дуже поки що виглядає. Такий собі "кружок по інтересам" :?
fler
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 17:56

  Wirująświatła написав:Зображення

Не зря же ее называют безмозглой.
Естественно, свои возможности все преувеличивают. Естественно, сбивается не все.
Но наличие воронки никоим образом не говорит о том, что ракета не была сбита! Сбитие ракеты не гарантирует, что боевая часть сдетонирует в воздухе. Обломой, содержащий боевую часть вполне может создать такую картину. И это вполне может быть такой случай, ибо ракета никуда не попала. Повреждение взрывной волной ремонта в офисе телеканала вряд ли было целью запуска этой ракеты.
Сибарит
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