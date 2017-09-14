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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 12 лют, 2025 17:57
Дюрі-бачі написав:
А Ви згадайде як Криворіжсталь в 2005 продали і як ріс рівень життя в 2005-2008 якраз на іноземних інвестиціях ИМХО найкращі роки життя для українців.
Я редко бываю сторонником больших заговоров, особенно когда им нет безоговорочных доказательств. Но в этом конкретном случае с доказательствами полный порядок: продажа Криворожстали (реприватизация с предварительным отжатием ее у украинского собственника), а также иностранные инвестиции (полученные за отмену заградительных для украинских предприятий импортных пошлин) стали источником для валютных выплат Газпрому в ближайшем будущем, когда преступница Юлия Тимошенко, будучи премьер-министром у Ющенко, обеспечила!!! незаконное подписание нового крупнейшего сверхкоррупционного газового договора с Газпромом, кабального для экономики любой страны, а не только для Украины.
Самое интересное, что оранжевый майдан был осуществлен полностью в интересах Газпрома. Начиная от объявленных целей, заканчивая призывами Ющенко платить "за независимость" неподъемную для экономики цену и попытками доказать с телевизора, что одновекторная политика предпочтительнее многовекторной политики, которую вел Кучма и благодаря которой мы ощущали объективный рост национальной экономики, а не то угнетение национального производителя, которое началось приблизительно с 2006 года. И вообще то в результате обоих майданов к рулю в Украине пришли люди, которые отстаивали исключительно интересы Газпрома, прикрывая свое предательство пиздежом по телевизору на беспроигрышные национальные и исторические темы
.
1. Обеспечить подписание нового кабального для Украины газового договора любым путем и обеспечить поток валюты из Украины на счета Газпрома включающий в себя платежи за все прошлые (криминальные, частные и не совсем) долги с дурными процентами.
2. Обеспечить пробное отжатие Газпромом украинской земли с предприятиями (Крыма) вопреки Законам и Конституции Украины, вопреки Будапештскому международному меморандуму и многочисленным международным соглашениям.
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Додано: Сер 12 лют, 2025 17:59
Xenon написав:
❗️Якщо завершиться гарячий етап війни, мабуть, закінчиться і воєнний стан, – Зеленський.
ИМХО
1. Скасування воєнного стану не буде, буде не продовження чергового стану.
2. Якщо буде більше ніж 1 спроба продовження воєнного стану після перемир'я, то народ почне дуже бушувати.
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Додано: Сер 12 лют, 2025 18:01
Letusrock написав: Xenon написав:
❗️Якщо завершиться гарячий етап війни, мабуть, закінчиться і воєнний стан, – Зеленський.
ці дні суцільна зрада з уст президента. десь в Чергінові заплакала обманута "остання верба"
Есть и хорошие новости.
" Верховна Рада схвалила постанову № 12412 про встановлення в Україні Національного дня молитви, який щороку відзначатимуть 24 лютого — у річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
У пояснювальній записці до постанови обґрунтували необхідність встановити Національний день молитви тим, що «відомо немало прикладів, коли загальнонаціональна молитва міняла хід історії».
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Молимся за мир,братие!
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Додано: Сер 12 лют, 2025 18:02
fler написав:
Час союзникам діяти відповідно до моменту", - зазначив новий очільник Пентагону
Три роки суцільних закликів самих до себе а-ля "соберись тряпка", а в результаті бомжі з кореї та ірану все ще клепають більше зброї ніж весь ЄС.
Цікаво якби Пу та Зе вступили в змову, а Трамп умив руки то за скільки днів рф би взяла Берлін? ))
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Додано: Сер 12 лют, 2025 18:05
Дюрі-бачі написав: ЛАД написав:
Сильно сомневаюсь, что такой пункт будет.
В том, что "преЗЕденту, в разі підписання такої угоди, доведеться тікати з країни через 6-12 місяців", тоже сильно сомневаюсь. Это если вы говорите о повторном вторжении.
Если говорить о недовольных "активистах", которые хотели бы воевать "до последней вербы", то такое возможно независимо от наличия такого пункта и может произойти быстрее, чем за "6-12 місяців". Но в таком варианте, наверное, и я уже подумаю о выезде из Украины.
ИМХО без гарантій повторне вторгнення буде після завершення терміну Трампа, а до нього буде кілька спроб організувати Майдан.
О Майдане я написал.
"повторне вторгнення" будет зависеть больше от того, до чего удастся договориться при заключении мира/перемирия.
Повлияет ли "термін Трампа", сомневаюсь. Надо видеть, что он будет делать эти 4 года. И какая ситуация в мире сложится в результате.
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Додано: Сер 12 лют, 2025 18:09
ЛАД написав:
Повлияет ли "термін Трампа", сомневаюсь. Надо видеть, что он будет делать эти 4 года. И какая ситуация в мире сложится в результате.
але було б правильно за ці 4 роки або навчитись стіляти з автомата або зробити румунський паспорт. Вдруге пересічному робити круглі очі не вийде)
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Додано: Сер 12 лют, 2025 18:10
Letusrock написав: Xenon написав:
❗️Якщо завершиться гарячий етап війни, мабуть, закінчиться і воєнний стан, – Зеленський.
ці дні суцільна зрада з уст президента. десь в Чергінові
заплакала обманута "остання верба"
Вже сливу залив ? )) В клавіатуру не попадаешь
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Додано: Сер 12 лют, 2025 18:12
Letusrock написав: fler написав:
Час союзникам діяти відповідно до моменту", - зазначив новий очільник Пентагону
Три роки суцільних закликів самих до себе а-ля "соберись тряпка", а в результаті бомжі з кореї та ірану все ще клепають більше зброї ніж весь ЄС.
Цікаво якби Пу та Зе вступили в змову, а Трамп умив руки то за скільки днів рф би взяла Берлін? ))
Якщо ти б пішов у військо, після твоєї уявної змови, то за 3 дні )
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Додано: Сер 12 лют, 2025 18:15
Господар Вельзевула написав:
Есть и хорошие новости.
" Верховна Рада схвалила постанову № 12412 про встановлення в Україні Національного дня молитви, який щороку відзначатимуть 24 лютого — у річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
У пояснювальній записці до постанови обґрунтували необхідність встановити Національний день молитви тим, що «відомо немало прикладів, коли загальнонаціональна молитва міняла хід історії».
"
Молимся за мир,братие!
Это - полный пипец... У нас Конституция не на паузе, а её вообще уже нет. Теперь мы должны верить в богов и молится. Гендерные роли для мужчин законодательно уже закрепили. Теперь превращаем светское государство в религиозное. В это все невозможно поверить в 21-ом веке, но это все происходит на наших глазах. Интересно - будет ли наказание для тех, кто молиться не хочет?
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