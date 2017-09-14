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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.5 5 150
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
36
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
50
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 17:57

  pesikot написав:
  Xenon написав:
❗️Якщо завершиться гарячий етап війни, мабуть, закінчиться і воєнний стан, – Зеленський.

Якщо ...

Мабуть краще ніж якщо. :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 17:59

  Xenon написав:
❗️Якщо завершиться гарячий етап війни, мабуть, закінчиться і воєнний стан, – Зеленський.

ИМХО
1. Скасування воєнного стану не буде, буде не продовження чергового стану.
2. Якщо буде більше ніж 1 спроба продовження воєнного стану після перемир'я, то народ почне дуже бушувати.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 18:01

Есть и хорошие новости.
" Верховна Рада схвалила постанову № 12412 про встановлення в Україні Національного дня молитви, який щороку відзначатимуть 24 лютого — у річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
У пояснювальній записці до постанови обґрунтували необхідність встановити Національний день молитви тим, що «відомо немало прикладів, коли загальнонаціональна молитва міняла хід історії». "

Молимся за мир,братие!
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 18:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Час союзникам діяти відповідно до моменту", - зазначив новий очільник Пентагону

Три роки суцільних закликів самих до себе а-ля "соберись тряпка", а в результаті бомжі з кореї та ірану все ще клепають більше зброї ніж весь ЄС.
Цікаво якби Пу та Зе вступили в змову, а Трамп умив руки то за скільки днів рф би взяла Берлін? ))
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 18:05

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Сильно сомневаюсь, что такой пункт будет.
В том, что "преЗЕденту, в разі підписання такої угоди, доведеться тікати з країни через 6-12 місяців", тоже сильно сомневаюсь. Это если вы говорите о повторном вторжении.
Если говорить о недовольных "активистах", которые хотели бы воевать "до последней вербы", то такое возможно независимо от наличия такого пункта и может произойти быстрее, чем за "6-12 місяців". Но в таком варианте, наверное, и я уже подумаю о выезде из Украины.

ИМХО без гарантій повторне вторгнення буде після завершення терміну Трампа, а до нього буде кілька спроб організувати Майдан.

О Майдане я написал.
"повторне вторгнення" будет зависеть больше от того, до чего удастся договориться при заключении мира/перемирия.
Повлияет ли "термін Трампа", сомневаюсь. Надо видеть, что он будет делать эти 4 года. И какая ситуация в мире сложится в результате.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 18:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Повлияет ли "термін Трампа", сомневаюсь. Надо видеть, что он будет делать эти 4 года. И какая ситуация в мире сложится в результате.

але було б правильно за ці 4 роки або навчитись стіляти з автомата або зробити румунський паспорт. Вдруге пересічному робити круглі очі не вийде)
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 18:12

  Letusrock написав:
  fler написав:Час союзникам діяти відповідно до моменту", - зазначив новий очільник Пентагону

Три роки суцільних закликів самих до себе а-ля "соберись тряпка", а в результаті бомжі з кореї та ірану все ще клепають більше зброї ніж весь ЄС.
Цікаво якби Пу та Зе вступили в змову, а Трамп умив руки то за скільки днів рф би взяла Берлін? ))

Якщо ти б пішов у військо, після твоєї уявної змови, то за 3 дні )
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 18:15

  Господар Вельзевула написав:
Есть и хорошие новости.
" Верховна Рада схвалила постанову № 12412 про встановлення в Україні Національного дня молитви, який щороку відзначатимуть 24 лютого — у річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
У пояснювальній записці до постанови обґрунтували необхідність встановити Національний день молитви тим, що «відомо немало прикладів, коли загальнонаціональна молитва міняла хід історії». "

Молимся за мир,братие!

Это - полный пипец... У нас Конституция не на паузе, а её вообще уже нет. Теперь мы должны верить в богов и молиться. Гендерные роли для мужчин законодательно уже закрепили. Теперь превращаем светское государство в религиозное. В это всё невозможно поверить в 21-ом веке, но это всё происходит на наших глазах. Интересно - будет ли наказание для тех, кто молиться не хочет?
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 18:19

  Дюрі-бачі написав:
  Xenon написав:
❗️Якщо завершиться гарячий етап війни, мабуть, закінчиться і воєнний стан, – Зеленський.

ИМХО
1. Скасування воєнного стану не буде, буде не продовження чергового стану.
2. Якщо буде більше ніж 1 спроба продовження воєнного стану після перемир'я, то народ почне дуже бушувати.
бушувати то як? )
без печеньок в нас щось не особо бушують.
Для порівняння мінімальна пенсія на початок 2014р- 940 грн
На зараз -2400 грн. Хтось чув про недовольних пенсіонерів? :lol: ну хоть трошки буркають?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 18:23

  АндрейМ написав:Это - полный пипец... У нас Конституция не на паузе, а её вообще уже нет. Теперь мы должны верить в богов и молиться. Гендерные роли для мужчин законодательно уже закрепили. Теперь превращаем светское государство в религиозное. В это всё невозможно поверить в 21-ом веке, но это всё происходит на наших глазах. Интересно - будет ли наказание для тех, кто молиться не хочет?

Бусифицируют, вот не прочтёте молитву 24.02 и Служба Божа в дверь сразу постучится )
stm
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