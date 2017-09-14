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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 125931259412595125961259712598>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.5 5 150
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
36
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
50
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 18:23

❗️У Німеччині вперше(!) дозволили екстрадицію українця, який не захотів служити, – () УП.

Він намагався ухилитися від армії через особисті переконання. Крім того, в Україні його звинувачують в погрозах і фізичному насильстві над поліцейським під час взяття аналізу крові в лікарні.

https://www.pravda.com.ua/news/2025/02/12/7497953/
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 18:31

  АндрейМ написав:
  Господар Вельзевула написав:
Есть и хорошие новости.
" Верховна Рада схвалила постанову № 12412 про встановлення в Україні Націонал

Молимся за мир,братие!

Это - полный пипец... У нас Конституция не на паузе, а её вообще уже нет. Теперь мы должны верить в богов и молиться. Интересно - будет ли наказание для тех, кто молиться не хочет?

не буде.
Ми ж не звірі.
Буде кара лиш тим хто не молиться :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 18:34

Xenon П'яний за рулем, чинить опір поліції. Злочинці точно в ЄС не потрібні.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 18:35

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Как вы думаете, соблюдение этих требований кто-то контролировал?
Если да, то, наверное, чиновник?
Если нет, то почему власники лісопилень начали их соблюдать? От высокой сознательности?
1 Контролювати можна по різному і не обовязково чиновниками
2 Якщо твоя сімя володіє лісопилкою сотні років... то ти можеш звичайно спиляти на 50 років вперед.. але тоді твої діти/внуки залишаться без роботи , а тобі ніхто нового лісу не дасть адже він ВЕСЬ поділений і в кожного є свій власник який також має лісопилку і дітей....

Звідси висновок
Якщо ти здурі вліз не в свою справи і травиш СВОЮ землю гербіцидами - то через 10 років на ній нічого не виросте і втратиш в першу чергу ти адже земля це твій капітал
Таких придурків звичайно буде якась кількість , але в кожному поколінні все менше і менше...
При цьому-ніякий чиновник з зарплатою в 20000 грн/місяць не зупинить бізнесмена від порушення на якому останній вирішив заробити 1 млн....
А от майбутнє дітей цього бізнесмена- змусить задуматись чи варто йому до своїх сьогоднішніх 10 додавати ще один з ризиком що діти втратять 10.
"Шведи побороли незаконні вирубки не державними чиновниками а виділенням лісопильні певної кількості лісу з всього двома умовами"
Т.е. незаконні вирубки были, иначе с ними не надо было бы бороться.
И условия, по-видимому, не выдвинули "власники лісопилень" сами себе - если бы они сами были такие "сознательные", нет смысла в "условиях". Следовательно, "условия" вместе с "виділенням лісопильні певної кількості лісу" выдвигало правительство ("чиновники") и наверняка "чиновники" же контролировали соблюдение этих условий.
Ви пропустили мізерну але суттєву деталь....
1 Термін - в мене було на протязі 150 років....
2 А тепер з урахуванням цього терміну....
а - приватна власність має здатність збільшуватись/зменшуватись/міняти власника
б - якщо власник діяв менш ефективно ніж інші власники - то власність неефективного власника поступово перетікала до ефективних
3 Перетікання власності на перших порах НІХТО не контролював(так були суди , були королі/імператори, були відповідальні особи призначені цими королями/імператорами - які повинні були це контролювати)
Але власність перетікала від сильного до слабшого
4 З часом ефективний і сильний(впливовий) стали для капіталізму синонімами- і тому в першу чергу кожен дбав про себе і сімю.

Тому і вийшло , що дбати про власність стало першою необхідністю власника а не контролюючих організацій

ПС
Дюра-Бачі приводив приклад що в 2005-2008 Українці жили набагато краще за рахунок зовнішніх кредитів...
Це зробила Тимошенко( дала можливість отримувати кредити по низьким ставкам у валюті).. - потім за це прийшлось розплачуватись падінням доходів в 2 рази в період 2008-2013
а все тому що населення взяло кредити не на засоби виробництва- а на предмети споживання....
Поки були дешеві гроші-склалось враження що життя покращилось
Тому запитання
Так хто винуватий в тому що населення замість кредитів на інструменти взяли кредити на товари?
Чиновники НБУ ?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 18:35

  Xenon написав:
❗️У Німеччині вперше(!) дозволили екстрадицію українця, який не захотів служити, – () УП.

Він намагався ухилитися від армії через особисті переконання. Крім того, в Україні його звинувачують в погрозах і фізичному насильстві над поліцейським під час взяття аналізу крові в лікарні.

https://www.pravda.com.ua/news/2025/02/12/7497953/

Не крім того, а в першу чергу
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 18:39

  Xenon написав:
❗️У Німеччині вперше(!) дозволили екстрадицію українця, який не захотів служити, – () УП.

Він намагався ухилитися від армії через особисті переконання. Крім того, в Україні його звинувачують в погрозах і фізичному насильстві над поліцейським під час взяття аналізу крові в лікарні.

https://www.pravda.com.ua/news/2025/02/12/7497953/

Маніпулятивна "новина". Його не екстрадують через "небажання служити", а суд сказав, що перспектива бути мобілізованим не є причиною не екстрадувати звинуваченого у злочині в Україну. І це - не "перший" випадок. Польща, наприклад, Україні вже досить багато злочинців видала. За небажання воювати не видають, бо це - не злочин, а за злочини видають.
Востаннє редагувалось АндрейМ в Сер 12 лют, 2025 18:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 18:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Про Арахамію я надавав і звертав увагу на факти його тверджень, як учасника подій.

Ви учасник подій?
Я учасник подій в економічному житті країни
ти читач в бібліотеці популяристики ....

Але при цьому-ти до моїх думок не дослухаєшся- бо віриш прочитаному..

Тому
Труси-хрестик
або учасники подій всюди і завжди праві, або автори книжок які щось описують -праві...

То що вибираєш?
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 12 лют, 2025 18:42, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 18:41

  detroytred написав:Оцінки. Оцінки суто суб'єктивні.

Про Арахамію я надавав і звертав увагу на факти його тверджень, як учасника подій.

Ви учасник подій?

Де ви там побачили "факти від учасника подій"? Я не побачив там жодного факту(якого я не знаю).
Як учасника подій мене в першу чергу цікавить одне - текст договору, обговорення, динаміка розвитку цього обговорення і т.д. Немає цього. Це інтерв'ю - просто бла-бла-бла.

Текст договору - оце факт. Де текст договору?
Ви між-іншим цей договір читали?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 18:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Ми ж не звірі.

Якщо я Вас вірно зрозумів, то я вже в це не вірю. Мабуть, гірше за інших тварин, та ще й "богів" понавигадували і прикриваються ними.
  Banderlog написав:Буде кара лиш тим хто не молиться :lol:

А, ну, якщо "кара", то ок.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 18:49

  Дюрі-бачі написав:ИМХО без гарантій повторне вторгнення буде після завершення терміну Трампа,

ІМГО не буде. Дуже простий аргумент - навіщо путіну починати нову війну якщо можна просто продовжувати цю(тобто не йти на ніякі перемир'я)?
andrijk777
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