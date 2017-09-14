ЛАД написав:Как вы думаете, соблюдение этих требований кто-то контролировал? Если да, то, наверное, чиновник? Если нет, то почему власники лісопилень начали их соблюдать? От высокой сознательности?
1 Контролювати можна по різному і не обовязково чиновниками 2 Якщо твоя сімя володіє лісопилкою сотні років... то ти можеш звичайно спиляти на 50 років вперед.. але тоді твої діти/внуки залишаться без роботи , а тобі ніхто нового лісу не дасть адже він ВЕСЬ поділений і в кожного є свій власник який також має лісопилку і дітей....
Звідси висновок Якщо ти здурі вліз не в свою справи і травиш СВОЮ землю гербіцидами - то через 10 років на ній нічого не виросте і втратиш в першу чергу ти адже земля це твій капітал Таких придурків звичайно буде якась кількість , але в кожному поколінні все менше і менше... При цьому-ніякий чиновник з зарплатою в 20000 грн/місяць не зупинить бізнесмена від порушення на якому останній вирішив заробити 1 млн.... А от майбутнє дітей цього бізнесмена- змусить задуматись чи варто йому до своїх сьогоднішніх 10 додавати ще один з ризиком що діти втратять 10.
"Шведи побороли незаконні вирубки не державними чиновниками а виділенням лісопильні певної кількості лісу з всього двома умовами" Т.е. незаконні вирубки были, иначе с ними не надо было бы бороться. И условия, по-видимому, не выдвинули "власники лісопилень" сами себе - если бы они сами были такие "сознательные", нет смысла в "условиях". Следовательно, "условия" вместе с "виділенням лісопильні певної кількості лісу" выдвигало правительство ("чиновники") и наверняка "чиновники" же контролировали соблюдение этих условий.
Ви пропустили мізерну але суттєву деталь.... 1 Термін - в мене було на протязі 150 років.... 2 А тепер з урахуванням цього терміну.... а - приватна власність має здатність збільшуватись/зменшуватись/міняти власника б - якщо власник діяв менш ефективно ніж інші власники - то власність неефективного власника поступово перетікала до ефективних 3 Перетікання власності на перших порах НІХТО не контролював(так були суди , були королі/імператори, були відповідальні особи призначені цими королями/імператорами - які повинні були це контролювати) Але власність перетікала від сильного до слабшого 4 З часом ефективний і сильний(впливовий) стали для капіталізму синонімами- і тому в першу чергу кожен дбав про себе і сімю.
Тому і вийшло , що дбати про власність стало першою необхідністю власника а не контролюючих організацій
ПС Дюра-Бачі приводив приклад що в 2005-2008 Українці жили набагато краще за рахунок зовнішніх кредитів... Це зробила Тимошенко( дала можливість отримувати кредити по низьким ставкам у валюті).. - потім за це прийшлось розплачуватись падінням доходів в 2 рази в період 2008-2013 а все тому що населення взяло кредити не на засоби виробництва- а на предмети споживання.... Поки були дешеві гроші-склалось враження що життя покращилось Тому запитання Так хто винуватий в тому що населення замість кредитів на інструменти взяли кредити на товари? Чиновники НБУ ?
Маніпулятивна "новина". Його не екстрадують через "небажання служити", а суд сказав, що перспектива бути мобілізованим не є причиною не екстрадувати звинуваченого у злочині в Україну. І це - не "перший" випадок. Польща, наприклад, Україні вже досить багато злочинців видала. За небажання воювати не видають, бо це - не злочин, а за злочини видають.
Востаннє редагувалось АндрейМ в Сер 12 лют, 2025 18:40, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Оцінки. Оцінки суто суб'єктивні.
Про Арахамію я надавав і звертав увагу на факти його тверджень, як учасника подій.
Ви учасник подій?
Де ви там побачили "факти від учасника подій"? Я не побачив там жодного факту(якого я не знаю). Як учасника подій мене в першу чергу цікавить одне - текст договору, обговорення, динаміка розвитку цього обговорення і т.д. Немає цього. Це інтерв'ю - просто бла-бла-бла.
Текст договору - оце факт. Де текст договору? Ви між-іншим цей договір читали?