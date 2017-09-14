budivelnik написав:

ЛАД написав: Как вы думаете, соблюдение этих требований кто-то контролировал?

Если да, то, наверное, чиновник?

Если нет, то почему власники лісопилень начали их соблюдать? От высокой сознательности? Как вы думаете, соблюдение этих требований кто-то контролировал?Если да, то, наверное, чиновник?Если нет, то почему власники лісопилень начали их соблюдать? От высокой сознательности?

1 Контролювати можна по різному і не обовязково чиновниками2 Якщо твоя сімя володіє лісопилкою сотні років... то ти можеш звичайно спиляти на 50 років вперед.. але тоді твої діти/внуки залишаться без роботи , а тобі ніхто нового лісу не дасть адже він ВЕСЬ поділений і в кожного є свій власник який також має лісопилку і дітей....Звідси висновокЯкщо ти здурі вліз не в свою справи і травиш СВОЮ землю гербіцидами - то через 10 років на ній нічого не виросте і втратиш в першу чергу ти адже земля це твій капіталТаких придурків звичайно буде якась кількість , але в кожному поколінні все менше і менше...При цьому-ніякий чиновник з зарплатою в 20000 грн/місяць не зупинить бізнесмена від порушення на якому останній вирішив заробити 1 млн....А от майбутнє дітей цього бізнесмена- змусить задуматись чи варто йому до своїх сьогоднішніх 10 додавати ще один з ризиком що діти втратять 10.