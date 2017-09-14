Дюрі-бачі написав:А Ви згадайде як Криворіжсталь в 2005 продали і як ріс рівень життя в 2005-2008 якраз на іноземних інвестиціях ИМХО найкращі роки життя для українців.
Я редко бываю сторонником больших заговоров, особенно когда им нет безоговорочных доказательств. Но в этом конкретном случае с доказательствами полный порядок: продажа Криворожстали (реприватизация с предварительным отжатием ее у украинского собственника), а также иностранные инвестиции (полученные за отмену заградительных для украинских предприятий импортных пошлин) стали источником для валютных выплат Газпрому в ближайшем будущем, когда преступница Юлия Тимошенко, будучи премьер-министром у Ющенко, обеспечила!!! незаконное подписание нового крупнейшего сверхкоррупционного газового договора с Газпромом, кабального для экономики любой страны, а не только для Украины.
країна отримал 4 млрд від наглого іноземця замість 800 млн від бідного місцевого олігарха, який звичайно чесно приватизував його без жодної допомоги тестя
Banderlog написав: а що мішає продовжувати воєнне положеніє?)
Пока вы на фронте стоите, ничего не мешает. Поэтому и нужно срыв мобилизации и пугалки ТЦК- людоловы. Вас стоящих должно быть крайне мало. Тыл должен стать Бетоном, в смысле не крепким несмотря на габариты ) Рост метр восемьдесят, глаза голубые, не женат.
Стм, вы б опровергли "пугалки". Взяли бы прокатились в бусе, на подвале проветрились бы. Желательно со своим молодым человеком))
Вас в детстве не учили что прыгать из машин на полном ходу, головой вниз опасно для вашего здоровья? Вон чудак открыл дверь авиа и стюардесса не удержала. ТЦК и стюарды конечно могут быть и плохими людьми, но если они встретили идиота который решил покончить с собой или стать калекой до учебки даже, то...
Меня должны были готовить в детстве к бусификации? Боюсь, у вас извращенное представление о детстве
Вы,наверное, спутали скот,который везут на убой и человека. Хотя, сомневаюсь, что вы, вообще, обременены мыслями,в том числе на этот счёт. Хорошо, спускаясь на ваш уровень инстинктов, вам знаком инстинкт самосохранения? Это ваше базовый инстинкт
Вот вырезка из большой энциклопедии:
Инсти́нкт самосохране́ния — врождённая форма поведения живых существ в случае возникновения опасности, действия по спасению себя от этой опасности
adeges написав:країна отримал 4 млрд від наглого іноземця замість 800 млн від бідного місцевого олігарха,
Деколи 800 млн своїх - в рази краще ніж 4 млрд чужих.... Ви ж розумієте що індус не благодійник. Якщо ДАВ 4 млрд - то ВИВЕДЕ 5 млрд... В той час коли місцевий заплативши 0,8млрд - нічого виводити не буде. От на цій різниці в 5-0,8=4,2 млрд і криється дявол в дрібницях.
Довідка:
За 19 років роботи компанії АрселорМіттал в Україні підприємство сплатило більше 109,8 млрд грн податків і зборів, у тому числі 23,6 млрд грн – податок на прибуток, майже 25,5 млрд грн – податки на фонд оплати праці, 3,3 млрд грн – екологічний податок, 10 млрд грн – плата за землю, 6 млрд грн – рентна плата, 2,1 млрд грн – податок на репатріацію, а також 38,9 млрд грн – ПДВ на імпорт=200млрд імпорт і 0,4 млрд грн – інші податки і збори.
річне виробництво заводу, з його повним виробничим циклом, становить понад 6 мільйонів тонн сталі, понад 5 мільйонів тонн прокату та понад 5,5 мільйонів тонн чавуну (довоєнні показники). .... «АрселорМіттал Кривий Ріг» експортував 85% своєї готової продукції,
А тепер трошки цифірок 6+5+5=16млн тон в рік*85%=13,6млн тон річний експорт*19років*500доларів тонна=129 млрд доларів з яких сплачено 109 млрд грн податків... Ще є якісь запитання до класного пацана індуса?
ПС воєнпенсу не ззбуджуватись , всі розрахунки це мій власний єралашик і не можуть бути предявленими в суд або на захист шнобелівської премії
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 12 лют, 2025 19:13, всього редагувалось 1 раз.
Letusrock написав:Цікаво якби Пу та Зе вступили в змову, а Трамп умив руки то за скільки днів рф би взяла Берлін? ))
Думав над таким варіантом. Думаю не взяли б ніколи. Польща б відбилась. А помагали б Польщі дуже сильно, не так як нам. І Трамп би не зміг проігнорувати напад на Польщу. А в США зброя є і дофіга. Сотня F35 і в рфії немає більше повітряних сил. А без повітря була б зовсім інша війна. Китаю(і іншим) був би поставлений дуже жорсткий ультиматум не надавати комплектуючі для дронів і для іншої зброї. Відповідно виробництво дронів/зброї в рф сильно би впало. Я вже мовчу про удари по нафтовому і газовому експорту РФ. Це б все горіло-палало. Ну і т.д. Шанси РФ в цій війні дуже низькі. Та я думаю Європа це прекрасно усвідомлює(експерти, а не блогери). Тому і допомога Україні така в'яла, бо загроз майже немає.
Бетон написав:Меня должны были готовить в детстве к бусификации? Боюсь, у вас извращенное представление о детстве
Вы,наверное, спутали скот,который везут на убой и человека. Хотя, сомневаюсь, что вы, вообще, обременены мыслями,в том числе на этот счёт. Хорошо, спускаясь на ваш уровень инстинктов, вам знаком инстинкт самосохранения? Это ваше базовый инстинкт
Вот вырезка из большой энциклопедии:
Инсти́нкт самосохране́ния — врождённая форма поведения живых существ в случае возникновения опасности, действия по спасению себя от этой опасности
Бетон, вам знакомо понятие "слаб духом"? Это качество мешает в жизни. Случаются даже разводы. Инстинк самосохранения и прыжек на полном ходу в асфальт как связаны?
Востаннє редагувалось stm в Сер 12 лют, 2025 19:25, всього редагувалось 1 раз.