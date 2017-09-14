RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1259412595125961259712598>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.5 5 150
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
36
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
50
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 18:49

  buratinyo написав:
  Дюрі-бачі написав:А Ви згадайде як Криворіжсталь в 2005 продали і як ріс рівень життя в 2005-2008 якраз на іноземних інвестиціях ИМХО найкращі роки життя для українців.


Я редко бываю сторонником больших заговоров, особенно когда им нет безоговорочных доказательств. Но в этом конкретном случае с доказательствами полный порядок: продажа Криворожстали (реприватизация с предварительным отжатием ее у украинского собственника), а также иностранные инвестиции (полученные за отмену заградительных для украинских предприятий импортных пошлин) стали источником для валютных выплат Газпрому в ближайшем будущем, когда преступница Юлия Тимошенко, будучи премьер-министром у Ющенко, обеспечила!!! незаконное подписание нового крупнейшего сверхкоррупционного газового договора с Газпромом, кабального для экономики любой страны, а не только для Украины.


країна отримал 4 млрд від наглого іноземця замість 800 млн від бідного місцевого олігарха, який звичайно чесно приватизував його без жодної допомоги тестя
adeges
 
Повідомлень: 4563
З нами з: 14.03.06
Подякував: 433 раз.
Подякували: 1065 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 18:58

  stm написав:
  Бетон написав:
  Banderlog написав: а що мішає продовжувати воєнне положеніє?)

Пока вы на фронте стоите, ничего не мешает. Поэтому и нужно срыв мобилизации и пугалки ТЦК- людоловы. Вас стоящих должно быть крайне мало. Тыл должен стать Бетоном, в смысле не крепким несмотря на габариты )
Рост метр восемьдесят, глаза голубые, не женат.

Стм, вы б опровергли "пугалки". Взяли бы прокатились в бусе, на подвале проветрились бы. Желательно со своим молодым человеком))

Вас в детстве не учили что прыгать из машин на полном ходу, головой вниз опасно для вашего здоровья? Вон чудак открыл дверь авиа и стюардесса не удержала. ТЦК и стюарды конечно могут быть и плохими людьми, но если они встретили идиота который решил покончить с собой или стать калекой до учебки даже, то...

Меня должны были готовить в детстве к бусификации?
Боюсь, у вас извращенное представление о детстве

Вы,наверное, спутали скот,который везут на убой и человека. Хотя, сомневаюсь, что вы, вообще, обременены мыслями,в том числе на этот счёт.
Хорошо, спускаясь на ваш уровень инстинктов, вам знаком инстинкт самосохранения?
Это ваше базовый инстинкт

Вот вырезка из большой энциклопедии:

Инсти́нкт самосохране́ния — врождённая форма поведения живых существ в случае возникновения опасности, действия по спасению себя от этой опасности
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4510
З нами з: 17.12.22
Подякував: 128 раз.
Подякували: 309 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 19:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:навіщо путіну починати нову війну якщо можна просто продовжувати цю(тобто не йти на ніякі перемир'я)?

Бо гроші закінчуються. А без грошей не повоюєш.
А так за кілька років послаблених санкцій зібрати нову "кубишку"
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Сер 12 лют, 2025 19:04, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4965
З нами з: 29.07.22
Подякував: 800 раз.
Подякували: 591 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 19:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  adeges написав:країна отримал 4 млрд від наглого іноземця замість 800 млн від бідного місцевого олігарха,
Деколи 800 млн своїх - в рази краще ніж 4 млрд чужих....
Ви ж розумієте що індус не благодійник.
Якщо ДАВ 4 млрд - то ВИВЕДЕ 5 млрд...
В той час коли місцевий заплативши 0,8млрд - нічого виводити не буде.
От на цій різниці в 5-0,8=4,2 млрд і криється дявол в дрібницях.

Довідка:

За 19 років роботи компанії АрселорМіттал в Україні підприємство сплатило більше 109,8 млрд грн податків і зборів,
у тому числі
23,6 млрд грн – податок на прибуток,
майже 25,5 млрд грн – податки на фонд оплати праці,
3,3 млрд грн – екологічний податок,
10 млрд грн – плата за землю,
6 млрд грн – рентна плата,
2,1 млрд грн – податок на репатріацію,
а також 38,9 млрд грн – ПДВ на імпорт =200млрд імпорт
і 0,4 млрд грн – інші податки і збори.

річне виробництво заводу, з його повним виробничим циклом, становить понад 6 мільйонів тонн сталі, понад 5 мільйонів тонн прокату та понад 5,5 мільйонів тонн чавуну (довоєнні показники).
....
«АрселорМіттал Кривий Ріг» експортував 85% своєї готової продукції,

https://ukraine.arcelormittal.com/customers-suppliers

А тепер трошки цифірок
6+5+5=16млн тон в рік*85%=13,6млн тон річний експорт*19років*500доларів тонна=129 млрд доларів з яких сплачено 109 млрд грн податків...
Ще є якісь запитання до класного пацана індуса?

ПС
воєнпенсу не ззбуджуватись ,
всі розрахунки це мій власний єралашик і не можуть бути предявленими в суд або на захист шнобелівської премії
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 12 лют, 2025 19:13, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25608
З нами з: 15.01.09
Подякував: 288 раз.
Подякували: 2977 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 19:10

  Letusrock написав:Цікаво якби Пу та Зе вступили в змову, а Трамп умив руки то за скільки днів рф би взяла Берлін? ))

Думав над таким варіантом.
Думаю не взяли б ніколи. Польща б відбилась. А помагали б Польщі дуже сильно, не так як нам. І Трамп би не зміг проігнорувати напад на Польщу. А в США зброя є і дофіга.
Сотня F35 і в рфії немає більше повітряних сил. :D А без повітря була б зовсім інша війна.
Китаю(і іншим) був би поставлений дуже жорсткий ультиматум не надавати комплектуючі для дронів і для іншої зброї. Відповідно виробництво дронів/зброї в рф сильно би впало.
Я вже мовчу про удари по нафтовому і газовому експорту РФ. Це б все горіло-палало.
Ну і т.д.
Шанси РФ в цій війні дуже низькі.
Та я думаю Європа це прекрасно усвідомлює(експерти, а не блогери). Тому і допомога Україні така в'яла, бо загроз майже немає.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6090
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 19:13

  Бетон написав:Меня должны были готовить в детстве к бусификации?
Боюсь, у вас извращенное представление о детстве

Вы,наверное, спутали скот,который везут на убой и человека. Хотя, сомневаюсь, что вы, вообще, обременены мыслями,в том числе на этот счёт.
Хорошо, спускаясь на ваш уровень инстинктов, вам знаком инстинкт самосохранения?
Это ваше базовый инстинкт

Вот вырезка из большой энциклопедии:

Инсти́нкт самосохране́ния — врождённая форма поведения живых существ в случае возникновения опасности, действия по спасению себя от этой опасности

Бетон, вам знакомо понятие "слаб духом"?
Это качество мешает в жизни. Случаются даже разводы.
Инстинк самосохранения и прыжек на полном ходу в асфальт как связаны?
Востаннє редагувалось stm в Сер 12 лют, 2025 19:25, всього редагувалось 1 раз.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5505
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 19:14

  Дюрі-бачі написав:
  andrijk777 написав:навіщо путіну починати нову війну якщо можна просто продовжувати цю(тобто не йти на ніякі перемир'я)?

Бо гроші закінчуються. А без грошей не повоюєш.
А так за кілька років послаблених санкцій зібрати нову "кубишку"


У него денег,как и дураков,на сто лет вперед припасено.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 550
З нами з: 11.09.24
Подякував: 6 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 19:15

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Про Арахамію я надавав і звертав увагу на факти його тверджень, як учасника подій.

Ви учасник подій?
Я учасник подій в економічному житті країни
ти читач в бібліотеці популяристики ....

Але при цьому-ти до моїх думок не дослухаєшся- бо віриш прочитаному..

Тому
Труси-хрестик
або учасники подій всюди і завжди праві, або автори книжок які щось описують -праві...

То що вибираєш?

Не тупи по -надцятому колу.
detroytred
 
Повідомлень: 23128
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 19:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:Цікаво якби Пу та Зе вступили в змову, а Трамп умив руки то за скільки днів рф би взяла Берлін? ))

Навіщо б хуйлу лізти на НАТО? От Молдову, Грузію, Арменію, Казахстан би точно швиденько завоювали і воювали десь з Таджиками і Туркменами.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Сер 12 лют, 2025 19:18, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4965
З нами з: 29.07.22
Подякував: 800 раз.
Подякували: 591 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 19:17

  Дюрі-бачі написав:
  andrijk777 написав:навіщо путіну починати нову війну якщо можна просто продовжувати цю(тобто не йти на ніякі перемир'я)?

Бо гроші закінчуються. А без грошей не повоюєш.
А так за кілька років послаблених санкцій зібрати нову "кубишку"

Я вже вам писав - те що у путіна закінчуються гроші - це ваші(не тільки ваші) фантазії.

І без грошей повоюєш. Наприклад Чечня воювала. Багато грошей мала Чечня у порівнянні з РФ? Певно Чечня мала грошей більше як РФ, раз перемогла РФ. :D :D :D
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6090
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1259412595125961259712598>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Бетон, Модератор і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 85408
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 259386
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 905214
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Асвіо Банк (62)
12.02.2025 18:38
Ринок ОВДП (7474)
12.02.2025 18:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron