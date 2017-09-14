Додано: Сер 12 лют, 2025 19:23

stm написав: Бетон написав: Меня должны были готовить в детстве к бусификации?

Боюсь, у вас извращенное представление о детстве



Вы,наверное, спутали скот,который везут на убой и человека. Хотя, сомневаюсь, что вы, вообще, обременены мыслями,в том числе на этот счёт.

Хорошо, спускаясь на ваш уровень инстинктов, вам знаком инстинкт самосохранения?

Это ваше базовый инстинкт



Вот вырезка из большой энциклопедии:



Инсти́нкт самосохране́ния — врождённая форма поведения живых существ в случае возникновения опасности, действия по спасению себя от этой опасности Меня должны были готовить в детстве к бусификации?Боюсь, у вас извращенное представление о детствеВы,наверное, спутали скот,который везут на убой и человека. Хотя, сомневаюсь, что вы, вообще, обременены мыслями,в том числе на этот счёт.Хорошо, спускаясь на ваш уровень инстинктов, вам знаком инстинкт самосохранения?Это ваше базовый инстинктВот вырезка из большой энциклопедии:Инсти́нкт самосохране́ния — врождённая форма поведения живых существ в случае возникновения опасности, действия по спасению себя от этой опасности

Бетон, вам знакомо понятие "слаб духом"?

Это качество мешает в жизни. Случаются даже разводы. Бетон, вам знакомо понятие "слаб духом"?Это качество мешает в жизни. Случаются даже разводы.

Пффф. Вы видели как спецназ США или полиция страхуется в операциях? Как воюет армия США? Напомню, это те, за чей счёт воют и живёт вся наша страна.Они не допускают ни единого риска своей жизни.В реальной жизни слабость духа- советкий лозунг. В реальной жизни нет места геройству.Плевать мне на всех и на всё, кроме детей и родных и сочувствия к ближнему. Я доказал себе всё что хотел