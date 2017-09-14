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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12595125961259712598>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.5 5 150
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
36
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
50
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 19:17

  Бетон написав:
  stm написав:Вас в детстве не учили что прыгать из машин на полном ходу, головой вниз опасно для вашего здоровья? Вон чудак открыл дверь авиа и стюардесса не удержала. ТЦК и стюарды конечно могут быть и плохими людьми, но если они встретили идиота который решил покончить с собой или стать калекой до учебки даже, то...

Меня должны были готовить в детстве к бусификации?
Боюсь, у вас извращенное представление о детстве

Вы,наверное, спутали скот,который везут на убой и человека.

Как рашисткой пропагандой набздело
"везут на убой", "ТЦК хуже рашистов"
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 19:19

  Бетон написав:Вы,наверное, спутали скот,который везут на убой и человека. Хотя, сомневаюсь, что вы, вообще, обременены мыслями,в том числе на этот счёт.
Хорошо, спускаясь на ваш уровень инстинктов, вам знаком инстинкт самосохранения?
Это ваше базовый инстинкт


Ты мечешь бисер,как и Успих. Толпа тебя распнет,как в свое время распяла Христа. Не слушай толпу, решай свои проблемы. Думай за себя. И гребись оно конем.
С твоими бабками я б давно сидел за бугром и даже новости не читал.
Меня тут держит лишь моя бедность и полное отсутствие перспектив за бугром кроме рабочих вакансий за копейки,которых может даже не хватить на аренду+пожрать.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 19:19

  Господар Вельзевула написав:Есть и хорошие новости.
" Верховна Рада схвалила постанову № 12412 про встановлення в Україні Національного дня молитви, який щороку відзначатимуть 24 лютого — у річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
У пояснювальній записці до постанови обґрунтували необхідність встановити Національний день молитви тим, що «відомо немало прикладів, коли загальнонаціональна молитва міняла хід історії». "

Молимся за мир,братие!

Маразм крепчает?
спираючись на тисячолітню історію та культуру українського народу та його
державності з християнським світоглядом,
.......
усвідомлюючи відповідальність перед Богом
...
підносячи до Бога молитву подяки за те, що в день початку відкритої війни
російської федерації проти України дав нам силу та можливість захистити
суверенітет та незалежність нашої держави, зберегти існування українського
народу,
......
Верховній Раді України у Національний день молитви забезпечувати
проведення засідання Верховної Ради України, яке починати виконанням
духовного гімну України «Боже великий, єдиний» :?:
[url]blob:https://itd.rada.gov.ua/ce998028-cf04-40bb-8665-94050ccebdc1[/url]
А как же
Стаття 35.
...
Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа - від церкви. Жодна релігія не може бути визнана державою як обов'язкова.
:?:
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 12 лют, 2025 19:30, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 19:21

  Дюрі-бачі написав:
  andrijk777 написав:навіщо путіну починати нову війну якщо можна просто продовжувати цю(тобто не йти на ніякі перемир'я)?

Бо гроші закінчуються. А без грошей не повоюєш.
А так за кілька років послаблених санкцій зібрати нову "кубишку"

Є ще варіант робити паузу на рік, щоб наші еліти між собою перегризлись а військо розбіглось. Тобто якщо Пу подумає що пауза зіграє йому на руку
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 19:23

  stm написав:
  Бетон написав:Меня должны были готовить в детстве к бусификации?
Боюсь, у вас извращенное представление о детстве

Вы,наверное, спутали скот,который везут на убой и человека. Хотя, сомневаюсь, что вы, вообще, обременены мыслями,в том числе на этот счёт.
Хорошо, спускаясь на ваш уровень инстинктов, вам знаком инстинкт самосохранения?
Это ваше базовый инстинкт

Вот вырезка из большой энциклопедии:

Инсти́нкт самосохране́ния — врождённая форма поведения живых существ в случае возникновения опасности, действия по спасению себя от этой опасности

Бетон, вам знакомо понятие "слаб духом"?
Это качество мешает в жизни. Случаются даже разводы.

Пффф. Вы видели как спецназ США или полиция страхуется в операциях? Как воюет армия США? Напомню, это те, за чей счёт воют и живёт вся наша страна.
Они не допускают ни единого риска своей жизни.
В реальной жизни слабость духа- советкий лозунг. В реальной жизни нет места геройству.
Плевать мне на всех и на всё, кроме детей и родных и сочувствия к ближнему. Я доказал себе всё что хотел
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 19:23

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Оцінки. Оцінки суто суб'єктивні.

Про Арахамію я надавав і звертав увагу на факти його тверджень, як учасника подій.

Ви учасник подій?

Де ви там побачили "факти від учасника подій"? Я не побачив там жодного факту(якого я не знаю).
Як учасника подій мене в першу чергу цікавить одне - текст договору, обговорення, динаміка розвитку цього обговорення і т.д. Немає цього. Це інтерв'ю - просто бла-бла-бла.

Текст договору - оце факт. Де текст договору?
Ви між-іншим цей договір читали?

Про що була мова?
Про договір чи про що?
З мого боку мова була про поведінку учасників і самих учасників.
Подивіться до якого повідомлення відносяться мої посилання.

Звісно, що я надав посилання на ключового учасника. Опис ним поведінки, ходу та реакцій за цих подій - отих перемовин.

Хочете обговорювати сам договір, то обговорюйте.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 12 лют, 2025 19:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 19:23

Оце справжня реальна реальність!

  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:Вы,наверное, спутали скот,который везут на убой и человека. Хотя, сомневаюсь, что вы, вообще, обременены мыслями,в том числе на этот счёт.
Хорошо, спускаясь на ваш уровень инстинктов, вам знаком инстинкт самосохранения?
Это ваше базовый инстинкт


Ты мечешь бисер,как и Успих. Толпа тебя распнет,как в свое время распяла Христа. Не слушай толпу, решай свои проблемы. Думай за себя. И гребись оно конем.
С твоими бабками я б давно сидел за бугром и даже новости не читал.
Меня тут держит лишь моя бедность и полное отсутствие перспектив за бугром кроме рабочих вакансий за копейки,которых может даже не хватить на аренду+пожрать.

+100500!!!👍
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 19:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Кстати, это же ваш президент сказал, что он никому ничего не должен, кроме мамы с папой))
Востаннє редагувалось Бетон в Сер 12 лют, 2025 19:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 19:26

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Про Арахамію я надавав і звертав увагу на факти його тверджень, як учасника подій.

Ви учасник подій?
Я учасник подій в економічному житті країни
ти читач в бібліотеці популяристики ....
Але при цьому-ти до моїх думок не дослухаєшся- бо віриш прочитаному..
Тому
Труси-хрестик
або учасники подій всюди і завжди праві, або автори книжок які щось описують -праві...

То що вибираєш?
Не тупи по -надцятому колу.
І це замість дякую... :shock:
Я всіма силами втримує тебе в параметрах реального світу... а ти...
Та якби тебе не почали приземляти - то ти б вже керував всесвітом....
а так поки що залишаєшся в звичному амплуа - пенсіонер в тріко на дивані.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 19:28

  Бетон написав:
  stm написав:
  Бетон написав:Меня должны были готовить в детстве к бусификации?
Боюсь, у вас извращенное представление о детстве

Вы,наверное, спутали скот,который везут на убой и человека. Хотя, сомневаюсь, что вы, вообще, обременены мыслями,в том числе на этот счёт.
Хорошо, спускаясь на ваш уровень инстинктов, вам знаком инстинкт самосохранения?
Это ваше базовый инстинкт

Вот вырезка из большой энциклопедии:

Инсти́нкт самосохране́ния — врождённая форма поведения живых существ в случае возникновения опасности, действия по спасению себя от этой опасности

Бетон, вам знакомо понятие "слаб духом"?
Это качество мешает в жизни. Случаются даже разводы.

Пффф. Вы видели как спецназ США или полиция страхуется в операциях? Как воюет армия США? Напомню, это те, за чей счёт воют и живёт вся наша страна.
Они не допускают ни единого риска своей жизни.
В реальной жизни слабость духа- советкий лозунг. В реальной жизни нет места геройству.
Плевать мне на всех и на всё, кроме детей и родных и сочувствия к ближнему. Я доказал себе всё что хотел

Я не видела всей этой силы против полномасштабного вторжения с 6 направлений в США, при условии что они ещё и безядерные были бы...
stm
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