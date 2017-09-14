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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 12 лют, 2025 19:30
andrijk777 написав:
те що у путіна закінчуються гроші - це ваші(не тільки ваші) фантазії.
Саме тому вони вже 4
місяці додруковують дерев'яні, а не тільки міняють гроші, як робили попередні 2.5 роки.
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Додано: Сер 12 лют, 2025 19:31
budivelnik написав:
І це замість дякую...
Я всіма силами втримує тебе в параметрах реального світу... а ти...
Та якби тебе не почали приземляти - то ти б вже керував всесвітом....
а так поки що залишаєшся в звичному амплуа - пенсіонер в тріко на дивані.
Вигадуй дурниці та єралашики про себе.
Якщо все рівно буде чухатися, то продавай свої "ідеї" як докторські; подавай на Нобелівську.
Заробиш більше, ніж в своєму ларьку та карєтах.
Замість кумедних рефлексій на мене.
І оповідань, що тобі здається (в даному випадку - "Я всіма силами втримує тебе в параметрах реального світу...").
Мабуть знов ще щось вигадаєш або старе по колу втулиш.
Востаннє редагувалось detroytred
в Сер 12 лют, 2025 19:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 12 лют, 2025 19:37
stm написав: Бетон написав: Бетон написав:
Меня должны были готовить в детстве к бусификации?
Боюсь, у вас извращенное представление о детстве
Вы,наверное, спутали скот,который везут на убой и человека. Хотя, сомневаюсь, что вы, вообще, обременены мыслями,в том числе на этот счёт.
Хорошо, спускаясь на ваш уровень инстинктов, вам знаком инстинкт самосохранения?
Это ваше базовый инстинкт
Вот вырезка из большой энциклопедии:
Инсти́нкт самосохране́ния — врождённая форма поведения живых существ в случае возникновения опасности, действия по спасению себя от этой опасности
Бетон, вам знакомо понятие "слаб духом"?
Это качество мешает в жизни. Случаются даже разводы.
Пффф. Вы видели как спецназ США или полиция страхуется в операциях? Как воюет армия США? Напомню, это те, за чей счёт воют и живёт вся наша страна.
Они не допускают ни единого риска своей жизни.
В реальной жизни слабость духа- советкий лозунг. В реальной жизни нет места геройству.
Плевать мне на всех и на всё, кроме детей и родных и сочувствия к ближнему. Я доказал себе всё что хотел
Я не видела всей этой силы против полномасштабного вторжения с 6 направлений в США, при условии что они ещё и безядерные были бы...
Вы подменяете продажную политику разоружения и силу духа.
Вы же своими руками (избиратели) голосуя выбрали путь разоружения, пилили самолёты, продавали танки. Польша вступила в НАТО, закупила ПВО, самолёты, вооружение.
Украина - нет.
И теперь втираете, что телами нужно это всё компенсировать.
Я надеюсь, после потери стольких территорий и сотен тысяч жизней, электорат усвоит урок.
И больше не будет подменять геройство политикой государства по защите
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Додано: Сер 12 лют, 2025 19:39
Бетон написав: stm написав:
Бетон, вам знакомо понятие "слаб духом"?
Это качество мешает в жизни. Случаются даже разводы.
Пффф. Вы видели как спецназ США или полиция страхуется в операциях? Как воюет армия США? Напомню, это те, за чей счёт воют и живёт вся наша страна.
Они не допускают ни единого риска своей жизни.
200% вірно. Римська імперія - напевно сама могутня імперія в історії.
Ніколи не чув про "римський бойовий дух" а про римський порядок чув.
Їх легіони тому і були найсильніші бо був порядок і дисципліна(тобто слідування цьому порядку)
- основа успіху у війні.
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Додано: Сер 12 лют, 2025 19:45
Бетон написав: stm написав:
Я не видела всей этой силы против полномасштабного вторжения с 6 направлений в США, при условии что они ещё и безядерные были бы...
Вы подменяете продажную политику разоружения и силу духа.
Вы же своими руками (избиратели) голосуя выбрали путь разоружения, пилили самолёты, продавали танки. Польша вступила в НАТО, закупила ПВО, самолёты, вооружение.
Украина - нет.
И теперь втираете, что телами нужно это всё компенсировать.
Я надеюсь, после потери стольких территорий и сотен тысяч жизней, электорат усвоит урок.
И больше не будет подменять геройство политикой государства по защите
А ты, всё это время где был ? За что ты голосовал ?
Против НАТО ты и голосовал, и за разоружение.
Был за всяких регионалов
А сейчас в третью позицию становишься - а как так это вышло ?
Типа, ты вообще не при делах, ничего не делал
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Додано: Сер 12 лют, 2025 19:46
Бетон написав:
Вы подменяете продажную политику разоружения и силу духа.
Вы же своими руками (избиратели) голосуя выбрали путь разоружения, пилили самолёты, продавали танки. Польша вступила в НАТО, закупила ПВО, самолёты, вооружение.
Украина - нет.
И теперь втираете, что телами нужно это всё компенсировать.
Я надеюсь, после потери стольких территорий и сотен тысяч жизней, электорат усвоит урок.
И больше не будет подменять геройство политикой государства по защите
Нет, Бетон, я утверждаю что если соберётся критическая масса Бетонов страна будет под орками.
Не будьие Франтом, который как заезженная пластинка тоже пишет по 100 постов однотипно как разграбили советскую Украину, упуская момент что разграбление происходило именно на его глазах, когда он был мужчиной в расцвете лет, а не пенсионером. Его поколение смотрело и не сопротивлялось, а скорее пилило что пилилось и продавало, что продавалось.
Очень легко обвинять звёзды, сложнее что-то сделать. Вот уж не только ЮА, но и Везельвуф не понимает ваших стонов про Польшу и бездействия. Не Польша вас должна принять, а вы найти в себе силы и возможности. Как-то так.
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stm
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