Додано: Сер 12 лют, 2025 19:46

Бетон написав: Вы подменяете продажную политику разоружения и силу духа.

Вы же своими руками (избиратели) голосуя выбрали путь разоружения, пилили самолёты, продавали танки. Польша вступила в НАТО, закупила ПВО, самолёты, вооружение.

Украина - нет.

И теперь втираете, что телами нужно это всё компенсировать.



Я надеюсь, после потери стольких территорий и сотен тысяч жизней, электорат усвоит урок.

И больше не будет подменять геройство политикой государства по защите Вы подменяете продажную политику разоружения и силу духа.Вы же своими руками (избиратели) голосуя выбрали путь разоружения, пилили самолёты, продавали танки. Польша вступила в НАТО, закупила ПВО, самолёты, вооружение.Украина - нет.И теперь втираете, что телами нужно это всё компенсировать.Я надеюсь, после потери стольких территорий и сотен тысяч жизней, электорат усвоит урок.И больше не будет подменять геройство политикой государства по защите

Нет, Бетон, я утверждаю что если соберётся критическая масса Бетонов страна будет под орками.Не будьие Франтом, который как заезженная пластинка тоже пишет по 100 постов однотипно как разграбили советскую Украину, упуская момент что разграбление происходило именно на его глазах, когда он был мужчиной в расцвете лет, а не пенсионером. Его поколение смотрело и не сопротивлялось, а скорее пилило что пилилось и продавало, что продавалось.Очень легко обвинять звёзды, сложнее что-то сделать. Вот уж не только ЮА, но и Везельвуф не понимает ваших стонов про Польшу и бездействия. Не Польша вас должна принять, а вы найти в себе силы и возможности. Как-то так.