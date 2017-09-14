Додано: Сер 12 лют, 2025 20:23

stm написав: Бетон, вам знакомо понятие "слаб духом"?

Бетон, вам знакомо понятие "слаб духом"?

ЛАД написав: А как же Стаття 35.

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Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа - від церкви. Жодна релігія не може бути визнана державою як обов'язкова. А как же

Что за "духи"? Где-то рядом с молитвой?Инстинкт самосохранения - продукт сотен миллионов лет эволюции, который "духами" нельзя никак убрать. Этот инстинкт Вам хорошо знаком, поскольку в ВСУ Вы не бежите (неважно, что "оправдываете" нежелание воевать своим полом).И непонятно кому инстинкт самосохранения мешает в жизни? Наоборот, нормальным людям он помогает избежать опасности. Например, не лезть в драку, если видишь, что сила не на твоей стороне. Даже полиция советует отдать любые ценные вещи, а не лезть доказывать свои "духи".Так же , как и статья, гарантирующая нам равные права и обязанности и запрещающая дискриминацию и привилегии по половому признаку. Разница в том, что нарушение той статьи Вас устраивает, т.к. "так надо", а здесь уже что-то и Вас касается и Вас лично не устраивает. Я писал, что "постановка Конституции на паузу" когда-то аукнется для всех.Молитвы и боги - только начало, боюсь. Проблема в том, что многих эти молитвы устроят, как и многих устраивает закрепощение украинских мужчин, но "пауза" может неожиданно обернуться и для тех, кто ее одобряет.