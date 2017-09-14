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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 12 лют, 2025 20:16
Один раз он уже пользовался выездом. Было глупо возвращаться, зная про войну и будучи уверенным что Зе в 2019 - это катастрофа, но делать глупости и потом обвинять не себя любимого - это и относится к понятию "слаб духом".
ПС: из плюсов, он не слаб телом. Джекпот "слаб духом и телом" выиграл другой ник)))
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stm
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Додано: Сер 12 лют, 2025 20:17
Дюрі-бачі написав: andrijk777 написав:
те що у путіна закінчуються гроші - це ваші(не тільки ваші) фантазії.
Саме тому вони вже 4
місяці додруковують дерев'яні, а не тільки міняють гроші, як робили попередні 2.5 роки.
И какие знаки кроме коллапса кроме девальвации типа осени 98года мы сможем увидеть через гугл и ютуб?
Жрать ножки Буша(Трумпа) они как 33 года назад не будут, как и убивать соотечественников в очередях за пойлом. Всего полно и своего производства. Пусть и дерьмового качества.
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барабашов
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Додано: Сер 12 лют, 2025 20:18
stm написав:
но делать глупости и потом обвинять не себя любимого
с вами до глупостей не дошло, поэтому вы так возмущены?
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Wirująświatła
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Додано: Сер 12 лют, 2025 20:18
Banderlog написав: Дюрі-бачі написав:
........
ИМХО
1. Скасування воєнного стану не буде, буде не продовження чергового стану.
2. Якщо буде більше ніж 1 спроба продовження воєнного стану після перемир'я, то народ почне дуже бушувати.
бушувати то як? )
без печеньок в нас щось не особо бушують.
Для порівняння мінімальна пенсія на початок 2014р- 940 грн
На зараз -2400 грн. Хтось чув про недовольних пенсіонерів?
ну хоть трошки буркають?
Пенсионеры могут только буркать на кухне.
Они уже почти ни на что не влияют и никому не нужны. Разве что во время выборов. Так в этом случае даже хорошо, что низкие пенсии - дешевле купить их голоса.
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ЛАД
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Додано: Сер 12 лют, 2025 20:22
Бетон написав: stm написав: Бетон написав:
Вы подменяете продажную политику разоружения и силу духа.
Вы же своими руками (избиратели) голосуя выбрали путь разоружения, пилили самолёты, продавали танки. Польша вступила в НАТО, закупила ПВО, самолёты, вооружение.
Украина - нет.
И теперь втираете, что телами нужно это всё компенсировать.
Я надеюсь, после потери стольких территорий и сотен тысяч жизней, электорат усвоит урок.
И больше не будет подменять геройство политикой государства по защите
Нет, Бетон, я утверждаю что если соберётся критическая масса Бетонов страна будет под орками.
Не будьие Франтом, который как заезженная пластинка тоже пишет по 100 постов однотипно как разграбили советскую Украину, упуская момент что разграбление происходило именно на его глазах, когда он был мужчиной в расцвете лет, а не пенсионером. Его поколение смотрело и не сопротивлялось, а скорее пилило что пилилось и продавало, что продавалось.
Очень легко обвинять звёзды, сложнее что-то сделать. Вот уж не только ЮА, но и Везельвуф не понимает ваших стонов про Польшу и бездействия. Не Польша вас должна принять, а вы найти в себе силы и возможности. Как-то так.
Если соберётся критическая масса бетонов, Украина превратится в Сингапур.
Ты писал, как твои предки за Черновола, но воняет от тебя Балашовым
Сингапур - это небольшая территория, где за коррупцию садят своих же
Ты работаешь в самой коррупционой отрасли в нашей стране и ты против коррупции ? Пчёлы против мёда ?
Без коррупции, ты бы тренировал деток, таскать пару блинов, где-то в школе, а не занимался ремонтами
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pesikot
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Додано: Сер 12 лют, 2025 20:23
Дюрі-бачі написав:Xenon
П'яний за рулем, чинить опір поліції. Злочинці точно в ЄС не потрібні.
+++
Но заголовок хорош: "У Німеччині суд уперше дозволив екстрадицію українця, який не захотів служити". Вроде его экстрадируют за это.
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ЛАД
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Додано: Сер 12 лют, 2025 20:23
Потужна хероїня равіолей відчула себе королевою.
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detroytred
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Додано: Сер 12 лют, 2025 20:23
stm написав:
Бетон, вам знакомо понятие "слаб духом"?
Что за "духи"? Где-то рядом с молитвой?
Инстинкт самосохранения - продукт сотен миллионов лет эволюции, который "духами" нельзя никак убрать. Этот инстинкт Вам хорошо знаком, поскольку в ВСУ Вы не бежите (неважно, что "оправдываете" нежелание воевать своим полом).
И непонятно кому инстинкт самосохранения мешает в жизни? Наоборот, нормальным людям он помогает избежать опасности. Например, не лезть в драку, если видишь, что сила не на твоей стороне. Даже полиция советует отдать любые ценные вещи, а не лезть доказывать свои "духи".
ЛАД написав:
А как же
Стаття 35.
...
Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа - від церкви. Жодна релігія не може бути визнана державою як обов'язкова.
Так же , как и статья, гарантирующая нам равные права и обязанности и запрещающая дискриминацию и привилегии по половому признаку. Разница в том, что нарушение той статьи Вас устраивает, т.к. "так надо", а здесь уже что-то и Вас касается и Вас лично не устраивает. Я писал, что "постановка Конституции на паузу" когда-то аукнется для всех.
Молитвы и боги - только начало, боюсь. Проблема в том, что многих эти молитвы устроят, как и многих устраивает закрепощение украинских мужчин, но "пауза" может неожиданно обернуться и для тех, кто ее одобряет.
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АндрейМ
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Додано: Сер 12 лют, 2025 20:25
Бетон написав: pesikot написав:
А ты, всё это время где был ? За что ты голосовал ?
Против НАТО ты и голосовал, и за разоружение.
Был за всяких регионалов
А сейчас в третью позицию становишься - а как так это вышло ?
Типа, ты вообще не при делах, ничего не делал
Я всегда был против регионалов. Естественно.
Мои предки поддерживали Черновола.
Я ещё не имел права голоса, за меня вы всё уже и решили
А когда ты уже смог голосовать, почему отстранился и не голосовал ?
Тебе ведь 40+, как минимум 22 года, как ты имеешь право голосовать
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pesikot
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Додано: Сер 12 лют, 2025 20:26
ЛАД написав: Letusrock написав:
але було б правильно за ці 4 роки або навчитись стіляти з автомата або зробити румунський паспорт. Вдруге пересічному робити круглі очі не вийде)
Не за 4 года, а вообще сделать надо
много.
А вот, что можно
будет сделать, это вопрос.
А что будет
сделано вопрос ещё больший. Думаю, почти ничего. Кроме "румынских паспортов" частью населения.
Соромлюсь запитати, на чому грунтується ваша думка?
На днях дивилася статистику - за 2024 рік наш експорт товарів зріс на 16% порівняно з 2023. Зростання показали всі галузі, крім енергетичної та деревообробної. Це я до того, що кількість працюючих явно не збільшилася за 2024 рік, то що ж тоді забезпечило таке зростання? Самі допетраєте чи тре підказати?
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fler
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