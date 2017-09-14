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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1259812599126001260112602 ... 12606>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.5 5 150
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
36
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
50
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 20:31

  pesikot написав:
  Бетон написав:
  pesikot написав:А ты, всё это время где был ? За что ты голосовал ?

Против НАТО ты и голосовал, и за разоружение.
Был за всяких регионалов

А сейчас в третью позицию становишься - а как так это вышло ?
Типа, ты вообще не при делах, ничего не делал

Я всегда был против регионалов. Естественно.
Мои предки поддерживали Черновола.

Я ещё не имел права голоса, за меня вы всё уже и решили

А когда ты уже смог голосовать, почему отстранился и не голосовал ?

Тебе ведь 40+, как минимум 22 года, как ты имеешь право голосовать


.... так бува .... ось наприклад людина у сосну в'ї...сь (ударилась) й пише про своє сімейне становище , мов втомився я з вами думками ділитися , поїду до дочки ....
холява
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 20:31

  барабашов написав:
  Дюрі-бачі написав:
  andrijk777 написав:те що у путіна закінчуються гроші - це ваші(не тільки ваші) фантазії.

Саме тому вони вже 4 місяці додруковують дерев'яні, а не тільки міняють гроші, як робили попередні 2.5 роки.

И какие знаки кроме коллапса кроме девальвации типа осени 98года мы сможем увидеть через гугл и ютуб?
Жрать ножки Буша(Трумпа) они как 33 года назад не будут, как и убивать соотечественников в очередях за пойлом. Всего полно и своего производства. Пусть и дерьмового качества.

Ещё и как будут.
В начале 1980-х тоже было "Всего полно и своего производства. Пусть и дерьмового качества"
А прошло всего несколько лет и ... понеслось
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 20:32

  Бетон написав:Вы подменяете продажную политику разоружения и силу духа.
Вы же своими руками (избиратели) голосуя выбрали путь разоружения, пилили самолёты, продавали танки. Польша вступила в НАТО, закупила ПВО, самолёты, вооружение.
Украина - нет.
И теперь втираете, что телами нужно это всё компенсировать.

Я надеюсь, после потери стольких территорий и сотен тысяч жизней, электорат усвоит урок.
И больше не будет подменять геройство политикой государства по защите


Самая большая ошибка-тратить время и силы на то,что бы изменить существующий порядок.
Нужно менять или себя или свое положение в этом порядке, или дислокацию.
Все что вокруг может вообще не существовать, а быть горячечным бредом,если последовать теории солипсизма.
Гончаренко в Раде назвал нашего президента КимЧенЗе, сказал что у нас ТЦК- как было ЧК и обвинил зеленых в том,что они грабят и вывозят миллиарды за кордон.
Это похоже на реальность? Или это все уже марення? Возможно,нет ни КимЧенЗе ,ни Гончаренко,ни войны.
Нужно переместить себя в ту реальность,где этого нет.
Варианты выхода из марення- самоубийство, выезд за кордон,система на тяжелой наркоте.
Варианты улучшения свое позиции в маренни- примкнуть к КимЧенЗе на хлебное место.
Все в руках твоих.
Трамп-тоже элемент тяжелого бреда,если шо.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 20:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Нет, Бетон, я утверждаю что если соберётся критическая масса Бетонов страна будет под орками.

А где критическая масса stm-ов, которая не позволит стране пасть под орков? Что им мешает предотвратить падение? Руки, ноги не те? "Духи" не те? Непонятно чего именно эта критическая масса ждёт, если полномасштабная война идет третий год, и Родина уже третий год зовёт всех граждан защитить её? Даже fler писала, что "позовут, пойду", но, ведь, зовут-то уже 3-ий год. Не лично, конечно, но зовут, а не идут.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 20:34

  Господар Вельзевула написав:
  Дюрі-бачі написав:
  andrijk777 написав:навіщо путіну починати нову війну якщо можна просто продовжувати цю(тобто не йти на ніякі перемир'я)?

Бо гроші закінчуються. А без грошей не повоюєш.
А так за кілька років послаблених санкцій зібрати нову "кубишку"


У него денег,как и дураков,на сто лет вперед припасено.

Денег, возможно. Но любые деньги когда-то заканчиваются.
А необходимая комплектация заканчивается ещё быстрее. "Левые" пути дороже, не всегда легко доступны, некоторые вещи левыми путями, возможно, не купишь.
Так что перерыв на несколько лет со снятием санкций Путину очень не помешал бы.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 20:36

  Wirująświatła написав:
  stm написав:но делать глупости и потом обвинять не себя любимого
с вами до глупостей не дошло, поэтому вы так возмущены?

Глупости бывают и крайне приятные, если не с макаками. С макаками - это извращенец.
Так же как и с Бетоном, просто констатирую факты.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 20:36

  stm написав:
  Бетон написав:Меня должны были готовить в детстве к бусификации?
Боюсь, у вас извращенное представление о детстве

Вы,наверное, спутали скот,который везут на убой и человека. Хотя, сомневаюсь, что вы, вообще, обременены мыслями,в том числе на этот счёт.
Хорошо, спускаясь на ваш уровень инстинктов, вам знаком инстинкт самосохранения?
Это ваше базовый инстинкт

Вот вырезка из большой энциклопедии:

Инсти́нкт самосохране́ния — врождённая форма поведения живых существ в случае возникновения опасности, действия по спасению себя от этой опасности

Бетон, вам знакомо понятие "слаб духом"?
Это качество мешает в жизни. Случаются даже разводы.
Инстинк самосохранения и прыжек на полном ходу в асфальт как связаны?

Ваш супруг силён духом(ну и бицепсами тоже)?
барабашов
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 20:37

  andrijk777 написав:
  Дюрі-бачі написав:
  andrijk777 написав:навіщо путіну починати нову війну якщо можна просто продовжувати цю(тобто не йти на ніякі перемир'я)?

Бо гроші закінчуються. А без грошей не повоюєш.
А так за кілька років послаблених санкцій зібрати нову "кубишку"

Я вже вам писав - те що у путіна закінчуються гроші - це ваші(не тільки ваші) фантазії.

І без грошей повоюєш. Наприклад Чечня воювала. Багато грошей мала Чечня у порівнянні з РФ? Певно Чечня мала грошей більше як РФ, раз перемогла РФ. :D :D :D

Чечня не перемогла РФ.
Временная победа была. Но тогда и у РФ не было ни денег, ни сил, период смуты.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 20:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Вы же своими руками (избиратели) голосуя выбрали путь разоружения, пилили самолёты, продавали танки. Польша вступила в НАТО, закупила ПВО, самолёты, вооружение.
Украина - нет.
И теперь втираете, что телами нужно это всё компенсировать.

Я надеюсь, после потери стольких территорий и сотен тысяч жизней, электорат усвоит урок.
И больше не будет подменять геройство политикой государства по защите

+++++

Хотя я не уверен в уроке. Многие не видят причин и следствия. Многих война вообще не касается. Опять выберут какую-то Тимошенко, которая переобуется на ходу в любое, чтобы ее избрали, а мы должны за их выбор платить собой.
Востаннє редагувалось АндрейМ в Сер 12 лют, 2025 20:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 20:38

  барабашов написав:Ваш супруг силён духом(ну и бицепсами тоже)?
ей вчера очередной Мыкола отказал... даже просто в общении. я пытался поддержать, предложил билеты в кукольный театр, но видно не любит она кукол.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 12 лют, 2025 20:39, всього редагувалось 1 раз.
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