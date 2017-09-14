Страна под орками ? Вся ?
Вот это и есть критическая масса stm-ов
Чего тебе, вообще не понять. Расширяй кругозор
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Додано: Сер 12 лют, 2025 20:39
Страна под орками ? Вся ?
Вот это и есть критическая масса stm-ов
Чего тебе, вообще не понять. Расширяй кругозор
Додано: Сер 12 лют, 2025 20:39
Додано: Сер 12 лют, 2025 20:40
Додано: Сер 12 лют, 2025 20:42
Ты сильно много платишь собой ?
Или только трындишь ?
Не держи в себе, напиши уже, что ты хочешь Медведчука, в качестве президента Украины
Додано: Сер 12 лют, 2025 20:44
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 12 лют, 2025 20:44
Який пухнастий звір!
Дональд Трамп заявив, що провів телефонну розмову з Володимиром Путіним.
Президент США повідомив, що обидва лідери домовились почати переговори щодо закінчення російсько-української війни негайно.
За словами Трампа, розмова була "тривалою і дуже продуктивною". (За словами Пєскова, телефонна розмова тривала півтори години.)
Трамп обговорив із Путіним не тільки Україну, але і "Близький Схід, енергетику, штучний інтелект, силу долара та багато інших тем".
За його словами, він і Путін погодилися з необхідністю зупинити конфлікт в Україні.
Трамп анонсував, що доручив держсекретарю Рубіо, директору ЦРУ Реткліффу, раднику з національної безпеки Волцу і спеціальному посланнику Віткоффу очолити переговори. Він висловив впевненість, що вони "будуть успішними".
За його словами, президенти домовилися, щоб їхні відповідні команди негайно розпочали переговори.
"Ми почнемо з того, що зателефонуємо президенту України Зеленському, щоб повідомити його про розмову, що я зараз і зроблю", - заявив президент США. (Вже поговорили, чекаємо подробиці).
Трамп подякував Путіну "за його час і зусилля щодо цього дзвінка", а також за звільнення американця Марка Фогеля.
Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що під час розмови Путін виступив за усунення першопричин конфлікту в Україні, повідомляє російська агенція "РИА Новости".
Він додав, що російський президент запросив Трампа до Москви, а також обговорив з ним подальші контакти.
В Мико наразі лунає не перша тривога за сьогодні. Чомусь не дивно..
Додано: Сер 12 лют, 2025 20:45
"Розшукати і розп'яти!"©
Розказати вам, як моїх побратимів-сзчешників поліція шукає?
Чи вам таке не цікаво?
Знаю про трьох...
Додано: Сер 12 лют, 2025 20:46
Вы часто делитесь с нами своими сексуальными фантазиями. Непонятно зачем, только. Вы здесь никого не интересуете, поэтому свои "хотелки" надо где-то в каком-то кабаке предъявлять, где Вас точно поймут. Именно там Ваша аудитория.
Именно stm-ов? Она в ВСУ точно не собирается.
Когда уже будет, что я "проплаченый"? Нет, я не хочу Медведчука президентом. Я хочу видеть его в тюрьме, как и многих других из бывшей и нынешней власти. Я не вижу за кого голосовать. Все хотят воровать и создавать видимость реформ, а самое ужасное, что это устраивает большинство моих сограждан.
Востаннє редагувалось АндрейМ в Сер 12 лют, 2025 20:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 12 лют, 2025 20:47
Re: Напад росії і білорусі на Україну
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