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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1259912600126011260212603 ... 12606>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.5 5 150
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
36
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
50
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 20:39

  АндрейМ написав:
  stm написав:Нет, Бетон, я утверждаю что если соберётся критическая масса Бетонов страна будет под орками.

А где критическая масса stm-ов, которая не позволит стране пасть под орков?

Страна под орками ? Вся ?

Вот это и есть критическая масса stm-ов

Чего тебе, вообще не понять. Расширяй кругозор
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 20:39

  Господар Вельзевула написав:...........
Меня тут держит лишь моя бедность и полное отсутствие перспектив за бугром кроме рабочих вакансий за копейки,которых может даже не хватить на аренду+пожрать.

Вот это вряд ли (это не о рабочих вакансиях).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 20:40

  ЛАД написав:
Пенсионеры могут только буркать на кухне.
Они уже почти ни на что не влияют и никому не нужны.

Странно це якось, до 60 ти потрібний а потім раз, і ні на шо не вліяєш... я розумію ізнос , гормональне затухання, но мені здається дряхлість це десь за 80.
Років 20 ще можно побуянити? :roll:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 20:41

холява
А зять ваш воюет,или там где и ненавидимые вами племяши?
барабашов
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 20:42

  АндрейМ написав:+++++

Хотя я не уверен в уроке. Многие не видят причин и следствия. Многих война вообще не касается. Опять выберут какую-то Тимошенко, которая переобуется на ходу в любое, чтобы ее избрали, а мы должны за их выбор платить собой.

Ты сильно много платишь собой ?

Или только трындишь ?

Не держи в себе, напиши уже, что ты хочешь Медведчука, в качестве президента Украины
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 20:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Странно це якось, до 60 ти потрібний а потім раз, і ні на шо не вліяєш... я розумію ізнос , гормональне затухання, но мені здається дряхлість це десь за 80.
Років 20 ще можно побуянити?

В переважної більшості знайомих дряхлість настає між 55 і 65 роками.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 20:44

Який пухнастий звір!

Дональд Трамп заявив, що провів телефонну розмову з Володимиром Путіним.
Президент США повідомив, що обидва лідери домовились почати переговори щодо закінчення російсько-української війни негайно.
За словами Трампа, розмова була "тривалою і дуже продуктивною". (За словами Пєскова, телефонна розмова тривала півтори години.)
Трамп обговорив із Путіним не тільки Україну, але і "Близький Схід, енергетику, штучний інтелект, силу долара та багато інших тем".
За його словами, він і Путін погодилися з необхідністю зупинити конфлікт в Україні.
Трамп анонсував, що доручив держсекретарю Рубіо, директору ЦРУ Реткліффу, раднику з національної безпеки Волцу і спеціальному посланнику Віткоффу очолити переговори. Він висловив впевненість, що вони "будуть успішними".
За його словами, президенти домовилися, щоб їхні відповідні команди негайно розпочали переговори.
"Ми почнемо з того, що зателефонуємо президенту України Зеленському, щоб повідомити його про розмову, що я зараз і зроблю", - заявив президент США. (Вже поговорили, чекаємо подробиці).
Трамп подякував Путіну "за його час і зусилля щодо цього дзвінка", а також за звільнення американця Марка Фогеля.
Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що під час розмови Путін виступив за усунення першопричин конфлікту в Україні, повідомляє російська агенція "РИА Новости".
Він додав, що російський президент запросив Трампа до Москви, а також обговорив з ним подальші контакти.
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/ ... 5Bisapi%5D

В Мико наразі лунає не перша тривога за сьогодні. Чомусь не дивно..
fler
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 20:45

"Розшукати і розп'яти!"©

Розказати вам, як моїх побратимів-сзчешників поліція шукає?

Чи вам таке не цікаво?



Знаю про трьох...
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 20:46

  stm написав:Глупости бывают и крайне приятные, если не с макаками. С макаками - это извращенец.
Так же как и с Бетоном, просто констатирую факты.

Вы часто делитесь с нами своими сексуальными фантазиями. Непонятно зачем, только. Вы здесь никого не интересуете, поэтому свои "хотелки" надо где-то в каком-то кабаке предъявлять, где Вас точно поймут. Именно там Ваша аудитория.

  pesikot написав:Страна под орками ? Вся ?

Вот это и есть критическая масса stm-ов

Чего тебе, вообще не понять. Расширяй кругозор

Именно stm-ов? Она в ВСУ точно не собирается.

  pesikot написав:
Не держи в себе, напиши уже, что ты хочешь Медведчука, в качестве президента Украины

Когда уже будет, что я "проплаченый"? Нет, я не хочу Медведчука президентом. Я хочу видеть его в тюрьме, как и многих других из бывшей и нынешней власти. Я не вижу за кого голосовать. Все хотят воровать и создавать видимость реформ, а самое ужасное, что это устраивает большинство моих сограждан.
Востаннє редагувалось АндрейМ в Сер 12 лют, 2025 20:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 20:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

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pesikot
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