АндрейМ написав:Вы часто делитесь с нами своими сексуальными фантазиями. Непонятно зачем, только. Вы здесь никого не интересуете
ей это уже в лицо говорят! ппц... вообще не доходит. Женщина должна быть женственной, ну хоть чуть-чуть. Я не сексист но если мужики в пивном ресторане общаются о чём то своём, как бы невежливо вклиниваться со своими кухонными советами.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 12 лют, 2025 20:53, всього редагувалось 3 разів.
Banderlog написав: а що мішає продовжувати воєнне положеніє?)
Пока вы на фронте стоите, ничего не мешает. Поэтому и нужно срыв мобилизации и пугалки ТЦК- людоловы. Вас стоящих должно быть крайне мало. Тыл должен стать Бетоном, в смысле не крепким несмотря на габариты )
Рост метр восемьдесят, глаза голубые, не женат.
характер нордічєскій
Востаннє редагувалось flyman в Сер 12 лют, 2025 20:53, всього редагувалось 1 раз.
pesikot написав: Не держи в себе, напиши уже, что ты хочешь Медведчука, в качестве президента Украины
Когда уже будет, что я "проплаченый"? Нет, я не хочу Медведчука президентом. Я хочу видеть его в тюрьме, как и многих других из бывшей и нынешней власти. Я не вижу за кого голосовать. Все хотят воровать и создавать видимость реформ, а самое ужасное, что это устраивает большинство моих сограждан.
Letusrock написав:але було б правильно за ці 4 роки або навчитись стіляти з автомата або зробити румунський паспорт. Вдруге пересічному робити круглі очі не вийде)
Не за 4 года, а вообще сделать надо много. А вот, что можно будет сделать, это вопрос. А что будет сделано вопрос ещё больший. Думаю, почти ничего. Кроме "румынских паспортов" частью населения.
Соромлюсь запитати, на чому грунтується ваша думка? На днях дивилася статистику - за 2024 рік наш експорт товарів зріс на 16% порівняно з 2023. Зростання показали всі галузі, крім енергетичної та деревообробної. Це я до того, що кількість працюючих явно не збільшилася за 2024 рік, то що ж тоді забезпечило таке зростання? Самі допетраєте чи тре підказати?
Трамп планирует действовать “очень быстро“, чтобы закончить войну в Украине. Соглашение о партнерстве Украины и США - часть будущего большого соглашения Трампа, — министр финансов США https://t.me/c/1248149892/62382
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 12 лют, 2025 20:57, всього редагувалось 1 раз.
pesikot написав: Ты не стесняйся, пиши. Твоя позиция уже понятна )
1. Я попросил бы не тыкать, если это несложно. 2. Моя позиция всегда была ясна, и я её никогда не скрывал и тем более не стеснялся. Мои принципы и убеждения важнее для меня, чем одобрение или неодобрение анонимных людей на форумах.