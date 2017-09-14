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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1260012601126021260312604 ... 12606>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.5 5 150
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
36
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
50
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 20:49

  АндрейМ написав:Вы часто делитесь с нами своими сексуальными фантазиями. Непонятно зачем, только. Вы здесь никого не интересуете
ей это уже в лицо говорят! ппц... вообще не доходит. Женщина должна быть женственной, ну хоть чуть-чуть. Я не сексист но если мужики в пивном ресторане общаются о чём то своём, как бы невежливо вклиниваться со своими кухонными советами.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 12 лют, 2025 20:53, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 20:49

  барабашов написав:холява
А зять ваш воюет,или там где и ненавидимые вами племяши?


Я не знаю , у меня своя жизнь , у них своя .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 20:50

  Бетон написав:
  stm написав:
  Banderlog написав: а що мішає продовжувати воєнне положеніє?)

Пока вы на фронте стоите, ничего не мешает. Поэтому и нужно срыв мобилизации и пугалки ТЦК- людоловы. Вас стоящих должно быть крайне мало. Тыл должен стать Бетоном, в смысле не крепким несмотря на габариты )

Рост метр восемьдесят, глаза голубые, не женат.

характер нордічєскій
Востаннє редагувалось flyman в Сер 12 лют, 2025 20:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 20:52

:!:сегодня насыщенный день---верю в то что всё получиться у тех кто хочет мира
Востаннє редагувалось konstantin kirovograd в Сер 12 лют, 2025 20:54, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 20:52

  АндрейМ написав:
  pesikot написав:
Не держи в себе, напиши уже, что ты хочешь Медведчука, в качестве президента Украины

Когда уже будет, что я "проплаченый"? Нет, я не хочу Медведчука президентом. Я хочу видеть его в тюрьме, как и многих других из бывшей и нынешней власти. Я не вижу за кого голосовать. Все хотят воровать и создавать видимость реформ, а самое ужасное, что это устраивает большинство моих сограждан.

Рашисты хотят того же - засадить всех

Про "проплаченного", не я это сказал )

Ты не стесняйся, пиши. Твоя позиция уже понятна )
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 20:54

  fler написав:
  ЛАД написав:
  Letusrock написав:але було б правильно за ці 4 роки або навчитись стіляти з автомата або зробити румунський паспорт. Вдруге пересічному робити круглі очі не вийде)

Не за 4 года, а вообще сделать надо много.
А вот, что можно будет сделать, это вопрос.
А что будет сделано вопрос ещё больший. Думаю, почти ничего. Кроме "румынских паспортов" частью населения.

Соромлюсь запитати, на чому грунтується ваша думка?
На днях дивилася статистику - за 2024 рік наш експорт товарів зріс на 16% порівняно з 2023. Зростання показали всі галузі, крім енергетичної та деревообробної. Це я до того, що кількість працюючих явно не збільшилася за 2024 рік, то що ж тоді забезпечило таке зростання? Самі допетраєте чи тре підказати?

Экспорт в чём меряли?
Ссылку можно?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 20:54

Сьогодні в одній із Луцьких шкіл в руках учня вибухнув (https://www.volyn24.com/news/228070-v-o ... ajfon-foto) айфон 11 про макс.



Трамп планирует действовать “очень быстро“, чтобы закончить войну в Украине. Соглашение о партнерстве Украины и США - часть будущего большого соглашения Трампа, — министр финансов США
https://t.me/c/1248149892/62382
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 12 лют, 2025 20:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 20:55

  konstantin kirovograd написав:кажется началось :!:

Что началось ?

Менструация ?
Падение самооценки ?

Начало экстаза ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 20:57

  pesikot написав:
  konstantin kirovograd написав:кажется началось :!:

Что началось ?

Менструация ?
Падение самооценки ?

Начало экстаза ?

Прикольні в тебе асоціації.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 20:58

  pesikot написав:
Ты не стесняйся, пиши. Твоя позиция уже понятна )

1. Я попросил бы не тыкать, если это несложно. 2. Моя позиция всегда была ясна, и я её никогда не скрывал и тем более не стеснялся. Мои принципы и убеждения важнее для меня, чем одобрение или неодобрение анонимных людей на форумах.
АндрейМ
 
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