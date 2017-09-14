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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 126011260212603126041260512606>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.5 5 150
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
36
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
50
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 20:58

  detroytred написав:Прикольні в тебе асоціації.
тяжёлые школьные годы
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 20:58

  АндрейМ написав:
  stm написав:Глупости бывают и крайне приятные, если не с макаками. С макаками - это извращенец.
Так же как и с Бетоном, просто констатирую факты.

Вы часто делитесь с нами своими сексуальными фантазиями. Непонятно зачем, только. Вы здесь никого не интересуете, поэтому свои "хотелки" надо где-то в каком-то кабаке предъявлять, где Вас точно поймут. Именно там Ваша аудитория.

Вот и наш Джекпот отозвался )
stm
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 20:59

  ЛАД написав:
  Дюрі-бачі написав:detroytred угода без такого пункту - це програш. І преЗЕденту, в разі підписання такої угоди, доведеться тікати з країни через 6-12 місяців.
Сильно сомневаюсь, что такой пункт будет.
В том, что "преЗЕденту, в разі підписання такої угоди, доведеться тікати з країни через 6-12 місяців", тоже сильно сомневаюсь. Это если вы говорите о повторном вторжении.
Если говорить о недовольных "активистах", которые хотели бы воевать "до последней вербы", то такое возможно независимо от наличия такого пункта и может произойти быстрее, чем за "6-12 місяців". Но в таком варианте, наверное, и я уже подумаю о выезде из Украины.

недовольні активісти, це хто? Шаман, холява, песікот, флер, стм, хотаб, будівельник, буратіно?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 21:02

  ЛАД написав:
  fler написав:
  ЛАД написав:А что будет сделано вопрос ещё больший. Думаю, почти ничего. Кроме "румынских паспортов" частью населения.

Соромлюсь запитати, на чому грунтується ваша думка?
На днях дивилася статистику - за 2024 рік наш експорт товарів зріс на 16% порівняно з 2023. Зростання показали всі галузі, крім енергетичної та деревообробної. Це я до того, що кількість працюючих явно не збільшилася за 2024 рік, то що ж тоді забезпечило таке зростання? Самі допетраєте чи тре підказати?

Экспорт в чём меряли?
Ссылку можно?

У млн.долларів США.
Статистика та реєстри Державної митної служби України. URL: https://customs.gov.ua/en/statistika-ta ... statistika
Де відповідь на моє виділене запитання?
fler
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 21:02

  АндрейМ написав:
  pesikot написав:
Ты не стесняйся, пиши. Твоя позиция уже понятна )

1. Я попросил бы не тыкать, если это несложно. 2. Моя позиция всегда была ясна, и я её никогда не скрывал и тем более не стеснялся. Мои принципы и убеждения важнее для меня, чем одобрение или неодобрение анонимных людей на форумах.

Буду тебе тыкать, потому что, у тебя 382 сообщения с 2008 года.
На календаре 2025 год.
Упс, 17 лет ты где скитался

Если для тебя твои убеждения важнее, то что ты делаешь на этом форуме
Пиши свои убеждения на заборе
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 21:03

  konstantin kirovograd написав::!:сегодня насыщенный день---верю в то что всё получиться у тех кто хочет мира

Інтрига тижня - хто перший "приїде в Раду на бронєвічке" - Петя, Юля, Сеня...?
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 21:04

  konstantin kirovograd написав::!:сегодня насыщенный день---верю в то что всё получиться у тех кто хочет мира

Иди, свечку поставь ибо веруешь
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 21:05

Головний спіч нового міністра оборони США Піта Хегсета в Брюсселі на зустрічі у форматі "Рамштайн"

Все що варто знати відносно оборонної політики США щодо України та Європи.

Подивіться в оригіналі. Титри з перекладом
https://t.me/in_factum/31557


мда крч США всё перекладывает на европу.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 12 лют, 2025 21:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 21:07

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:
Пенсионеры могут только буркать на кухне.
Они уже почти ни на что не влияют и никому не нужны.

Странно це якось, до 60 ти потрібний а потім раз, і ні на шо не вліяєш... я розумію ізнос , гормональне затухання, но мені здається дряхлість це десь за 80.
Років 20 ще можно побуянити? :roll:

Можно.
Но я не о гормональном затухании.
А потрібний обществу, пока работаешь.
Тут вот предлагают даже лишать избирательного права после выхода на пенсию.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 21:11

  flyman написав:недовольні активісти, це хто? Шаман, холява, песікот, флер, стм, хотаб, будівельник, буратіно?


Хотел спросить,чего вы обзываетесь,а потом дошло что это ники пользователей.
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