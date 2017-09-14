stm написав:Глупости бывают и крайне приятные, если не с макаками. С макаками - это извращенец. Так же как и с Бетоном, просто констатирую факты.
Вы часто делитесь с нами своими сексуальными фантазиями. Непонятно зачем, только. Вы здесь никого не интересуете, поэтому свои "хотелки" надо где-то в каком-то кабаке предъявлять, где Вас точно поймут. Именно там Ваша аудитория.
Дюрі-бачі написав:detroytred угода без такого пункту - це програш. І преЗЕденту, в разі підписання такої угоди, доведеться тікати з країни через 6-12 місяців.
Сильно сомневаюсь, что такой пункт будет. В том, что "преЗЕденту, в разі підписання такої угоди, доведеться тікати з країни через 6-12 місяців", тоже сильно сомневаюсь. Это если вы говорите о повторном вторжении. Если говорить о недовольных "активистах", которые хотели бы воевать "до последней вербы", то такое возможно независимо от наличия такого пункта и может произойти быстрее, чем за "6-12 місяців". Но в таком варианте, наверное, и я уже подумаю о выезде из Украины.
ЛАД написав:А что будет сделано вопрос ещё больший. Думаю, почти ничего. Кроме "румынских паспортов" частью населения.
Соромлюсь запитати, на чому грунтується ваша думка? На днях дивилася статистику - за 2024 рік наш експорт товарів зріс на 16% порівняно з 2023. Зростання показали всі галузі, крім енергетичної та деревообробної. Це я до того, що кількість працюючих явно не збільшилася за 2024 рік, то що ж тоді забезпечило таке зростання? Самі допетраєте чи тре підказати?
pesikot написав: Ты не стесняйся, пиши. Твоя позиция уже понятна )
1. Я попросил бы не тыкать, если это несложно. 2. Моя позиция всегда была ясна, и я её никогда не скрывал и тем более не стеснялся. Мои принципы и убеждения важнее для меня, чем одобрение или неодобрение анонимных людей на форумах.
Буду тебе тыкать, потому что, у тебя 382 сообщения с 2008 года. На календаре 2025 год. Упс, 17 лет ты где скитался
Если для тебя твои убеждения важнее, то что ты делаешь на этом форуме Пиши свои убеждения на заборе