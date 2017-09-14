кроме своей семьи и родителей вы и не были никому нужны. Доказательство простое на любой работе вас могли заменить кем то другим. Разве нужного человека заменишь? За стенкой у меня жила весёлая дружная семья. Сейчас все заграницей. Больше года их квартира пустует. И что мне от того? Без разницы есть они или нет. Супермаркеты работают, еда пока в наличии есть. Банки/транспорт/энергетика тоже работает. Получается выехавшие люди даже экономике не нужны. Без них справляемся. Не говоря уже об обществе "в целом". Макаке нужна стая, поэтому не рекомендуют их заводить для дома. А человеку никто не нужен. Поэтому семьи распадаются.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 12 лют, 2025 21:17, всього редагувалось 1 раз.
кроме своей семьи и родителей вы и не были никому нужны. Доказательство простое на любой работе вас могли заменить кем то другим. Разве нужного человека заменишь? За стенкой у меня жила весёлая дружная семья. Сейчас все заграницей. Больше года их квартира пустует. И что мне от того? Без разницы есть они или нет. Супермаркеты работают, еда пока в наличии есть. Банки/транспорт/энергетика тоже работает. Получается выехавшие люди даже экономике не нужны. Без них справляемся. Не говоря уже об обществе "в целом". Макаке нужна стая, поэтому не рекомендуют их заводить для дома. А человеку никто не нужен. Поэтому семьи распадаются.
Экономике они нужны. Просто у нас сейчас особо экономики нет. А справляемся... Скажите спасибо "партнёрам".
ЛАД написав: Тут вот предлагают даже лишать избирательного права после выхода на пенсию.
ну возможно, колись і варто) на керування автомобілем я б точно перездачу ввів в 70, 75 а далі почастіше.) Но і в 16 я би права голосувати нікому не дав) а жінкам взагалі, років після 35). Щодо зеків і психічнохворих тут навіть мови нема...
Востаннє редагувалось Banderlog в Сер 12 лют, 2025 21:24, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:Соромлюсь запитати, на чому грунтується ваша думка? На днях дивилася статистику - за 2024 рік наш експорт товарів зріс на 16% порівняно з 2023. Зростання показали всі галузі, крім енергетичної та деревообробної. Це я до того, що кількість працюючих явно не збільшилася за 2024 рік, то що ж тоді забезпечило таке зростання? Самі допетраєте чи тре підказати?
З одного боку, звучить як перемога. Але у цій бочці меду не обійшлося без ложки дьогтю. Адже наша країна досі опирається здебільшого на сировинний експорт, попри поступове нарощення продажів продукції з доданою вартістю. Камбек "світової житниці"
Майже 60% усього українського експорту припадає на аграрну продукцію, якої у 2024 році було продано більш ніж 78,3 млн тонн