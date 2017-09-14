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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1260212603126041260512606>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.5 5 150
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
36
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
50
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 21:14

  ЛАД написав:А потрібний обществу, пока работаешь.
кроме своей семьи и родителей вы и не были никому нужны. Доказательство простое на любой работе вас могли заменить кем то другим. Разве нужного человека заменишь? За стенкой у меня жила весёлая дружная семья. Сейчас все заграницей. Больше года их квартира пустует. И что мне от того? Без разницы есть они или нет. Супермаркеты работают, еда пока в наличии есть. Банки/транспорт/энергетика тоже работает. Получается выехавшие люди даже экономике не нужны. Без них справляемся. Не говоря уже об обществе "в целом". Макаке нужна стая, поэтому не рекомендуют их заводить для дома. А человеку никто не нужен. Поэтому семьи распадаются.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 12 лют, 2025 21:17, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 21:17

  Успіх написав:Розказати вам, як моїх побратимів-сзчешників поліція шукає?
Чи вам таке не цікаво?Знаю про трьох...


Вы всегда интересно пишете.Пишите,конечно.
Предополагаю что ходят по домам и соседей опрашивают?
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 21:18

  Успіх написав:Розказати вам, як моїх побратимів-сзчешників поліція шукає?

Чи вам таке не цікаво?



Знаю про трьох...
дуже цікаво , можна навіть в приват і якщо можна детально !
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 21:18

  Господар Вельзевула написав:
  flyman написав:недовольні активісти, це хто? Шаман, холява, песікот, флер, стм, хотаб, будівельник, буратіно?


Хотел спросить,чего вы обзываетесь,а потом дошло что это ники пользователей.

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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 21:20

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:А потрібний обществу, пока работаешь.
кроме своей семьи и родителей вы и не были никому нужны. Доказательство простое на любой работе вас могли заменить кем то другим. Разве нужного человека заменишь? За стенкой у меня жила весёлая дружная семья. Сейчас все заграницей. Больше года их квартира пустует. И что мне от того? Без разницы есть они или нет. Супермаркеты работают, еда пока в наличии есть. Банки/транспорт/энергетика тоже работает. Получается выехавшие люди даже экономике не нужны. Без них справляемся. Не говоря уже об обществе "в целом". Макаке нужна стая, поэтому не рекомендуют их заводить для дома. А человеку никто не нужен. Поэтому семьи распадаются.

Экономике они нужны. Просто у нас сейчас особо экономики нет.
А справляемся... Скажите спасибо "партнёрам".
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 21:20

  Wirująświatła написав:
  барабашов написав:Ваш супруг силён духом(ну и бицепсами тоже)?
ей вчера очередной Мыкола отказал... даже просто в общении. я пытался поддержать, предложил билеты в кукольный театр, но видно не любит она кукол.

який супруг у виносильщиці судна з-під італійських дідусів?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 21:21

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:
Пенсионеры могут только буркать на кухне.
Они уже почти ни на что не влияют и никому не нужны.

Странно це якось, до 60 ти потрібний а потім раз, і ні на шо не вліяєш... я розумію ізнос , гормональне затухання, но мені здається дряхлість це десь за 80.
Років 20 ще можно побуянити? :roll:

флер писала сьогодні, що 40+ мужик вже непотріб
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 21:21

  ЛАД написав:
Тут вот предлагают даже лишать избирательного права после выхода на пенсию.
ну возможно, колись і варто) на керування автомобілем я б точно перездачу ввів в 70, 75 а далі почастіше.)
Но і в 16 я би права голосувати нікому не дав) а жінкам взагалі, років після 35).
Щодо зеків і психічнохворих тут навіть мови нема...
Востаннє редагувалось Banderlog в Сер 12 лют, 2025 21:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 21:21

  fler написав:
  ЛАД написав:
  fler написав:Соромлюсь запитати, на чому грунтується ваша думка?
На днях дивилася статистику - за 2024 рік наш експорт товарів зріс на 16% порівняно з 2023. Зростання показали всі галузі, крім енергетичної та деревообробної. Це я до того, що кількість працюючих явно не збільшилася за 2024 рік, то що ж тоді забезпечило таке зростання? Самі допетраєте чи тре підказати?

Экспорт в чём меряли?
Ссылку можно?

У млн.долларів США.
Статистика та реєстри Державної митної служби України. URL: https://customs.gov.ua/en/statistika-ta ... statistika

:lol:
З одного боку, звучить як перемога. Але у цій бочці меду не обійшлося без ложки дьогтю. Адже наша країна досі опирається здебільшого на сировинний експорт, попри поступове нарощення продажів продукції з доданою вартістю.
Камбек "світової житниці"

Майже 60% усього українського експорту припадає на аграрну продукцію, якої у 2024 році було продано більш ніж 78,3 млн тонн

https://www.unian.ua/economics/other/to ... 85414.html
Востаннє редагувалось _hunter в Сер 12 лют, 2025 21:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 21:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Де останніх Х сторінок про війну ?
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