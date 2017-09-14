|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 12 лют, 2025 21:22
Де останніх Х сторінок про війну ?
-
yama
-
-
- Повідомлень: 4986
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 9102 раз.
- Подякували: 1059 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Сер 12 лют, 2025 21:22
pesikot написав: konstantin kirovograd написав:
:!:сегодня насыщенный день---верю в то что всё получиться у тех кто хочет мира
Иди, свечку поставь ибо веруешь
хорошее сообщения я написал,затронуло тебя так что ты уже два раза его прокоментировал
-
konstantin kirovograd
-
-
- Повідомлень: 1482
- З нами з: 20.01.09
- Подякував: 56 раз.
- Подякували: 253 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
Додано: Сер 12 лют, 2025 21:23
ЛАД написав:
Экономике они нужны. Просто у нас сейчас особо экономики нет.
А справляемся... Скажите спасибо "партнёрам".
партнеры сидят на кассах атб и рулят поездами/маршрутками? экономика это люди прежде всего, которые выполняют нужную обществу работу. А не деньги. Деньги только эквивалент стоимости труда/ресурсов.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 28026
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2428 раз.
- Подякували: 3407 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Сер 12 лют, 2025 21:23
pesikot написав: konstantin kirovograd написав:
кажется началось
Что началось ?
Менструация ?
Падение самооценки ?
Начало экстаза ?
-
konstantin kirovograd
-
-
- Повідомлень: 1482
- З нами з: 20.01.09
- Подякував: 56 раз.
- Подякували: 253 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
Додано: Сер 12 лют, 2025 21:26
detroytred написав:
Можно звісно лишити права.
Але варто тільки почати, наприклад, з пенсів, то потім не зупиниш цей процес. Потім лишать інших. Наприклад, зеків.
І т.д.
Саме тому в багатьох сферах отаке навіть не починають. Бо може стати потім гірше.
почали з М1860, чи "єто другоє"
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 38403
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1595 раз.
- Подякували: 2806 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Сер 12 лют, 2025 21:27
pesikot написав:
[url=https%D0%BE://imgbb.com/]
[/url]
ну с какого тогда ты тут песд...шь как муж Симонян-Скабеевой?
Иди в ТЦК и требуй пулемёт! С дислокацией там, где рыл линию защиты наш защитник $-чик!!!
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 4846
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 288 раз.
- Подякували: 352 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 12 лют, 2025 21:27
yama написав:
Де останніх Х сторінок про війну ?
Она скоро заканчивается. А что делать после -- тоже вопрос важный.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 9205
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 486 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Сер 12 лют, 2025 21:29
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 38403
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1595 раз.
- Подякували: 2806 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Сер 12 лют, 2025 21:30
konstantin kirovograd написав: pesikot написав: konstantin kirovograd написав:
:!:сегодня насыщенный день---верю в то что всё получиться у тех кто хочет мира
Иди, свечку поставь ибо веруешь
хорошее сообщения я написал,затронуло тебя так что ты уже два раза его прокоментировал
Не поділяю Вашого оптимізму. Думаю скоро в тилу стане важче ніж під час війни. Но і не бачу смислу затягувати її.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 2005
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 12 лют, 2025 21:30
Wirująświatła написав:
мда крч США всё перекладывает на европу
Головний спіч нового міністра оборони США Піта Хегсета в Брюсселі на зустрічі у форматі "Рамштайн"
Все що варто знати відносно оборонної політики США щодо України та Європи.
Подивіться в оригіналі. Титри з перекладомhttps://t.me/in_factum/31557
.
Ну, это еще по заявам про 5% было ожидаемо...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 9205
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 486 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|29
|85417
|
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
|
|1493
|259396
|
|
|6076
|905231
|
|