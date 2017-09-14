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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12603126041260512606>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.5 5 150
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
36
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
50
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 21:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Де останніх Х сторінок про війну ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 21:22

  pesikot написав:
  konstantin kirovograd написав::!:сегодня насыщенный день---верю в то что всё получиться у тех кто хочет мира

Иди, свечку поставь ибо веруешь

хорошее сообщения я написал,затронуло тебя так что ты уже два раза его прокоментировал
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 21:23

  ЛАД написав:Экономике они нужны. Просто у нас сейчас особо экономики нет.
А справляемся... Скажите спасибо "партнёрам".
партнеры сидят на кассах атб и рулят поездами/маршрутками? экономика это люди прежде всего, которые выполняют нужную обществу работу. А не деньги. Деньги только эквивалент стоимости труда/ресурсов.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 21:23

:D
  pesikot написав:
  konstantin kirovograd написав:кажется началось :!:

Что началось ?

Менструация ?
Падение самооценки ?

Начало экстаза ?
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 21:26

  detroytred написав:Можно звісно лишити права.
Але варто тільки почати, наприклад, з пенсів, то потім не зупиниш цей процес. Потім лишать інших. Наприклад, зеків.
І т.д.

Саме тому в багатьох сферах отаке навіть не починають. Бо може стати потім гірше.

почали з М1860, чи "єто другоє"
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 21:27

  pesikot написав:[url=https%D0%BE://imgbb.com/]Зображення[/url]

ну с какого тогда ты тут песд...шь как муж Симонян-Скабеевой?
Иди в ТЦК и требуй пулемёт! С дислокацией там, где рыл линию защиты наш защитник $-чик!!!
барабашов
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 21:27

  yama написав:Де останніх Х сторінок про війну ?

Она скоро заканчивается. А что делать после -- тоже вопрос важный.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 21:29

Соскін про Успіха!

flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 21:30

  konstantin kirovograd написав:
  pesikot написав:
  konstantin kirovograd написав::!:сегодня насыщенный день---верю в то что всё получиться у тех кто хочет мира

Иди, свечку поставь ибо веруешь

хорошее сообщения я написал,затронуло тебя так что ты уже два раза его прокоментировал

Не поділяю Вашого оптимізму. Думаю скоро в тилу стане важче ніж під час війни. Но і не бачу смислу затягувати її.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 21:30

  Wirująświatła написав:
Головний спіч нового міністра оборони США Піта Хегсета в Брюсселі на зустрічі у форматі "Рамштайн"

Все що варто знати відносно оборонної політики США щодо України та Європи.

Подивіться в оригіналі. Титри з перекладом
https://t.me/in_factum/31557


мда крч США всё перекладывает на европу.

Ну, это еще по заявам про 5% было ожидаемо...
_hunter
 
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  #<1 ... 12603126041260512606>
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