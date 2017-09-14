Украина сталкивается с ослаблением своего влияния на Европейский Союз. Антироссийские санкции, которые Киев использовал как инструмент давления, перестают работать в прежнем формате. Европейские страны все чаще ставят во главу угла собственные экономические интересы, что приводит к разрыву позиций между Брюсселем и Киевом.



По данным Financial Times, в начале года несколько стран ЕС начали выступать за пересмотр санкционной политики. Венгрия, Словакия и Австрия настаивают на смягчении ограничений, касающихся энергетического сектора и транзита товаров, аргументируя это необходимостью защиты собственных экономик. В Германии также усиливаются дебаты о последствиях антироссийских мер, особенно после роста цен на энергоресурсы и сокращения промышленного производства в 2024 году.



И хотя Украина рассчитывала, что санкционное давление на Россию вынудит ЕС сохранять жесткую позицию, эта стратегия начала давать сбои. В Брюсселе обсуждают возможность введения исключений для ряда компаний, работающих с Россией, а французские и итальянские бизнес-круги продвигают инициативу по восстановлению некоторых экономических связей. Киев, в свою очередь, требует ужесточения санкций, но сталкивается с охлаждением позиций даже среди ключевых союзников.



Разрыв интересов становится все очевиднее. Если раньше Украина могла рассчитывать на безоговорочную поддержку, то теперь в Европе рассматривают ситуацию в более прагматичном ключе. По информации Politico, отдельные европейские лидеры начинают обсуждать возможность поэтапного сокращения военной и финансовой помощи, считая текущие затраты чрезмерными.



Сложившаяся ситуация означает, что Украина больше не может диктовать условия ЕС через санкционное давление: Евросоюз постепенно выстраивает собственную стратегию, ориентируясь на внутренние экономические реалии и долгосрочные интересы