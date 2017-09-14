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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 126011260212603126041260512606>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.5 5 152
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
37
Компроміс із росією (територіальні поступки)
34%
51
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
18%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 21:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Де останніх Х сторінок про війну ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 21:23

  ЛАД написав:Экономике они нужны. Просто у нас сейчас особо экономики нет.
А справляемся... Скажите спасибо "партнёрам".
партнеры сидят на кассах атб и рулят поездами/маршрутками? экономика это люди прежде всего, которые выполняют нужную обществу работу. А не деньги. Деньги только эквивалент стоимости труда/ресурсов.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 21:27

  yama написав:Де останніх Х сторінок про війну ?

Она скоро заканчивается. А что делать после -- тоже вопрос важный.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 21:29

Соскін про Успіха!

flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 21:30

  Wirująświatła написав:
Головний спіч нового міністра оборони США Піта Хегсета в Брюсселі на зустрічі у форматі "Рамштайн"

Все що варто знати відносно оборонної політики США щодо України та Європи.

Подивіться в оригіналі. Титри з перекладом
https://t.me/in_factum/31557


мда крч США всё перекладывает на европу.

Ну, это еще по заявам про 5% было ожидаемо...
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 21:32

зацените как называют полицию и тцкашников.
раньше их называли синие и зеленые. потом оливки и маслины
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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 21:35

  Wirująświatła написав:зацените как называют полицию и тцкашников.
раньше их называли синие и зеленые. потом оливки и маслины
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Такие, как ты, и начали называть, получили новые методички
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 21:37

Украина сталкивается с ослаблением своего влияния на Европейский Союз. Антироссийские санкции, которые Киев использовал как инструмент давления, перестают работать в прежнем формате. Европейские страны все чаще ставят во главу угла собственные экономические интересы, что приводит к разрыву позиций между Брюсселем и Киевом.

По данным Financial Times, в начале года несколько стран ЕС начали выступать за пересмотр санкционной политики. Венгрия, Словакия и Австрия настаивают на смягчении ограничений, касающихся энергетического сектора и транзита товаров, аргументируя это необходимостью защиты собственных экономик. В Германии также усиливаются дебаты о последствиях антироссийских мер, особенно после роста цен на энергоресурсы и сокращения промышленного производства в 2024 году.

И хотя Украина рассчитывала, что санкционное давление на Россию вынудит ЕС сохранять жесткую позицию, эта стратегия начала давать сбои. В Брюсселе обсуждают возможность введения исключений для ряда компаний, работающих с Россией, а французские и итальянские бизнес-круги продвигают инициативу по восстановлению некоторых экономических связей. Киев, в свою очередь, требует ужесточения санкций, но сталкивается с охлаждением позиций даже среди ключевых союзников.

Разрыв интересов становится все очевиднее. Если раньше Украина могла рассчитывать на безоговорочную поддержку, то теперь в Европе рассматривают ситуацию в более прагматичном ключе. По информации Politico, отдельные европейские лидеры начинают обсуждать возможность поэтапного сокращения военной и финансовой помощи, считая текущие затраты чрезмерными.

Сложившаяся ситуация означает, что Украина больше не может диктовать условия ЕС через санкционное давление: Евросоюз постепенно выстраивает собственную стратегию, ориентируясь на внутренние экономические реалии и долгосрочные интересы
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 21:38

  Wirująświatła написав:зацените как называют полицию и тцкашников.
раньше их называли синие и зеленые. потом оливки и маслины
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уже не будет как когда создали Патрульную полицию на Приусах-взрослые и дети с ними фотографировались.Репутацию они себе испоганили навсегда.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 21:41

  konstantin kirovograd написав:уже не будет как когда создали Патрульную полицию на Приусах-взрослые и дети с ними фотографировались.Репутацию они себе испоганили навсегда.

А когда будет ДТП или тебя ограбят, или тебе по морде дадут, ты к кому побежишь ?
В полицию побежишь, роняя тапки
pesikot
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