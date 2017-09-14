З одного боку, звучить як перемога. Але у цій бочці меду не обійшлося без ложки дьогтю. Адже наша країна досі опирається здебільшого на сировинний експорт, попри поступове нарощення продажів продукції з доданою вартістю. Камбек "світової житниці"
Майже 60% усього українського експорту припадає на аграрну продукцію, якої у 2024 році було продано більш ніж 78,3 млн тонн
hunter, сідай, два! Група "Продовольчі товари та с/г продукція" у загальному експорті мала частку 53% (2022р), 60% (2023р), 59% (2024р). Це підтверджує виділене у вашому пості, але я веду мову про всі галузі. Зростання за 2024 р показали всі товарні групи, крім двох. За 2023 рік всі товарні групи показували "мінус" порівняно з 2022 роком. Що це означає?
jump написав: це ще дуже культурно і навіть десь поетично насправді їх називають дуже гидкими словами причому безпосередньо у їх огидні писки
Ради справедливости-женщины. Цитировать не буду,но в выражениях не стесняются. Интересно,это потому что они мобилизации не подлежат или у наших женщин реально крутой характер и они способны оказать сопротивление,в отличии от ухилянтов-гречкосиив? Если бы пяток женщин избили и изнасиловали в ТЦК-закрыли бы им рот или пошли бы масштабные бунты,как во время французкой революции? Там женщины любили в свалке бунта руками отрывать тестикулы и выкалывать глаза вызвавшему народный гнев.
konstantin kirovograd написав:уже не будет как когда создали Патрульную полицию на Приусах-взрослые и дети с ними фотографировались.Репутацию они себе испоганили навсегда.
Трудно опереться и на субъективную оценку психологической понятности или «дикости» поступка, в то время как социальной нормой становится поведение, явно превышающее «потолок» возможного в глазах нравственного полноценных людей.?
Чем большая подлость отличается от небольшой? Есть ли пределы низости и жестокости?
Вероятно, нет, так же, как нет пределов благородству "смыслов и дел.
Со свойственной ему лапидарной афористичностью Сергей Довлатов отметил, что «упадок гораздо стремительнее прогресса. Мало того, прогресс имеет границы.
Упадок же - беспределен. Это к вопросу о природе человека в принципе и о «потолке» нарушений в частности.
Действительно освобождение от цивилизационных и моральных запрето происходит явно с меньшими нравственными усилиями, чениями и преодолениями, нежели превращение грешниц в праведника.
Кстати, само понятие «раскаявшийся грешник довольно туманно, а хрестоматийные примеры из истории превращения в праведников корыстных кровопускателей (Опта, Козьма и др.) легендарны и потому сомнительны.
У бессовестного совесть не проснется, ибо она не спит, а отсутствует изначально.
мысли одного клинического психолога. Воронков Б.В. "детская и подростковая психиатрия"
в том что упадок беспределен я не согласен. Дальше фронта не пошлют, ниже КНДР не упадём.
З одного боку, звучить як перемога. Але у цій бочці меду не обійшлося без ложки дьогтю. Адже наша країна досі опирається здебільшого на сировинний експорт, попри поступове нарощення продажів продукції з доданою вартістю. Камбек "світової житниці"
Майже 60% усього українського експорту припадає на аграрну продукцію, якої у 2024 році було продано більш ніж 78,3 млн тонн
hunter, сідай, два! Група "Продовольчі товари та с/г продукція" у загальному експорті мала частку 53% (2022р), 60% (2023р), 59% (2024р). Це підтверджує виділене у вашому пості, але я веду мову про всі галузі. Зростання за 2024 р показали всі товарні групи, крім двох. За 2023 рік всі товарні групи показували "мінус" порівняно з 2022 роком. Що це означає?
Так и я "веду мову про всі галузі" -- просто всю статью цитировать не стал. Да, "показали всі товарні групи" -- остальные -- на проценты. С суммами из разряда -- 100 лямов/год. Что это значит? -- ничего
О том, что платишь взятки за справки и презираешь тех, кто брал Так ты же сам давал взятки, себя не презираешь ? нет ?
Так при чём тут полиция ?[/quote] ----------------------------------------------------------------- Все поняли что я имел ввиду кроме тебя. Я бы хотел полицию на Приусах как было в начале этой риформы-улыбающихся девочек и ребят в форме готовых помочь как американские полицейские у которых лозунг МЫ СЛУЖИМ И ЗАЩИЩАЕМ а не то что сейчас.
Господар Вельзевула написав:Вы всегда интересно пишете.Пишите,конечно. Предополагаю что ходят по домам и соседей опрашивают?
yama написав:дуже цікаво , можна навіть в приват і якщо можна детально !
Тож, розказую про трьох...
1й - сидів вдома з мамою щось 2-3міс. Прийшли додому до нього і, заставши його вдома - забрали в тцк. Потім відправили на навчання... - а через 2 тижні він втік... Зараз працює на будові, орендує житло...
2й - сидів в селі з батьками... Навідався туди участковий(десь за місяць часу після сзч) Поговорив з батьками на подвір'ї... А побратим в цей час був у хаті Попитав участковий батьків, чи знають, де їх син зараз?(його батьки кажуть, що не знають) Запитав, чи мають з ним зв'язок?(ті кажуть, що не мають зв'язку) Та й все, пішов... Ще за місяць - знову приходили, знову розпитували... Але побратим вже був перебрався до Львова на орендовану квартиру. І все, вже за 7міс. - про нього ніхто не питає. Телефон від чужих номерів - не підіймає!
3й - живе на орендованій квартирі з сім'єю. Каже, що ніхто ще за півроку не приходив до його батьків де він приписаний... Лише зателефонували йому через місяць з тцк... - а далі він теж перестав піднімати телефон від чужих номерів. І от каже, недавно, зателефонували йому з якогось номера двічі. Він, звісно, телефон не підняв. Тоді зателефонували його дружині і сказали, що вони з поліції(назвались районною поліцією, до якого належить село побратима, де він приписаний) Сказали його дружині, що до них звернулись з ВЧ, що її чоловік пішов в сзч, чи вона в курсі справи? Чи знає, де він є? Чи має з ним зв'язок? Вона їм сказала, що нічого не в курсі сзч... що її чоловік десь в Донецькій області, що зв'язок з ним має, але тільки переписується і то іноді, бо там поганий зв'язок...
Ну от якось так працює ТЦК і поліція... - "в поті чола!"