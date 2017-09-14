Додано: Сер 12 лют, 2025 22:11

Господар Вельзевула написав: Вы всегда интересно пишете.Пишите,конечно.

Предополагаю что ходят по домам и соседей опрашивают? Вы всегда интересно пишете.Пишите,конечно.Предополагаю что ходят по домам и соседей опрашивают?

yama написав: дуже цікаво , можна навіть в приват і якщо можна детально ! дуже цікаво , можна навіть в приват і якщо можна детально !

Тож, розказую про трьох...1й - сидів вдома з мамою щось 2-3міс. Прийшли додому до нього і, заставши його вдома - забрали в тцк. Потім відправили на навчання... - а через 2 тижні він втік...Зараз працює на будові, орендує житло...2й - сидів в селі з батьками...Навідався туди участковий(десь за місяць часу після сзч) Поговорив з батьками на подвір'ї... А побратим в цей час був у хатіПопитав участковий батьків, чи знають, де їх син зараз?(його батьки кажуть, що не знають) Запитав, чи мають з ним зв'язок?(ті кажуть, що не мають зв'язку)Та й все, пішов...Ще за місяць - знову приходили, знову розпитували... Але побратим вже був перебрався до Львова на орендовану квартиру.І все, вже за 7міс. - про нього ніхто не питає.Телефон від чужих номерів - не підіймає!3й - живе на орендованій квартирі з сім'єю. Каже, що ніхто ще за півроку не приходив до його батьків де він приписаний... Лише зателефонували йому через місяць з тцк... - а далі він теж перестав піднімати телефон від чужих номерів.І от каже, недавно, зателефонували йому з якогось номера двічі. Він, звісно, телефон не підняв.Тоді зателефонували його дружині і сказали, що вони з поліції(назвались районною поліцією, до якого належить село побратима, де він приписаний)Сказали його дружині, що до них звернулись з ВЧ, що її чоловік пішов в сзч, чи вона в курсі справи? Чи знає, де він є? Чи має з ним зв'язок?Вона їм сказала, що нічого не в курсі сзч... що її чоловік десь в Донецькій області, що зв'язок з ним має, але тільки переписується і то іноді, бо там поганий зв'язок...Ну от якось так працює ТЦК і поліція... - "в поті чола!"