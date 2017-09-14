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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1260212603126041260512606>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.5 5 152
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
37
Компроміс із росією (територіальні поступки)
34%
51
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
18%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 21:42

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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 21:44

  konstantin kirovograd написав:
  Wirująświatła написав:зацените как называют полицию и тцкашников.
раньше их называли синие и зеленые. потом оливки и маслины
Зображення

уже не будет как когда создали Патрульную полицию на Приусах-взрослые и дети с ними фотографировались.Репутацию они себе испоганили навсегда.


це ще дуже культурно і навіть десь поетично 8)
насправді їх називають дуже гидкими словами :shock:
причому безпосередньо у їх огидні писки :oops:
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 21:51

  _hunter написав:
  fler написав:У млн.долларів США.
Статистика та реєстри Державної митної служби України. URL: https://customs.gov.ua/en/statistika-ta ... statistika

:lol:
З одного боку, звучить як перемога. Але у цій бочці меду не обійшлося без ложки дьогтю. Адже наша країна досі опирається здебільшого на сировинний експорт, попри поступове нарощення продажів продукції з доданою вартістю.
Камбек "світової житниці"

Майже 60% усього українського експорту припадає на аграрну продукцію, якої у 2024 році було продано більш ніж 78,3 млн тонн

https://www.unian.ua/economics/other/to ... 85414.html

hunter, сідай, два! :D Група "Продовольчі товари та с/г продукція" у загальному експорті мала частку 53% (2022р), 60% (2023р), 59% (2024р). Це підтверджує виділене у вашому пості, але я веду мову про всі галузі.
Зростання за 2024 р показали всі товарні групи, крім двох. За 2023 рік всі товарні групи показували "мінус" порівняно з 2022 роком. Що це означає?
fler
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 21:52

  jump написав:
це ще дуже культурно і навіть десь поетично 8)
насправді їх називають дуже гидкими словами :shock:
причому безпосередньо у їх огидні писки :oops:


Ради справедливости-женщины. Цитировать не буду,но в выражениях не стесняются.
Интересно,это потому что они мобилизации не подлежат или у наших женщин реально крутой характер и они способны оказать сопротивление,в отличии от ухилянтов-гречкосиив?
Если бы пяток женщин избили и изнасиловали в ТЦК-закрыли бы им рот или пошли бы масштабные бунты,как во время французкой революции? Там женщины любили в свалке бунта руками отрывать тестикулы и выкалывать глаза вызвавшему народный гнев.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 21:53

  konstantin kirovograd написав:уже не будет как когда создали Патрульную полицию на Приусах-взрослые и дети с ними фотографировались.Репутацию они себе испоганили навсегда.

Трудно опереться и на субъективную оценку психологической понятности или «дикости» поступка, в то время как социальной нормой становится поведение, явно превышающее «потолок» возможного в глазах нравственного полноценных людей.?

Чем большая подлость отличается от небольшой? Есть ли пределы низости и жестокости?

Вероятно, нет, так же, как нет пределов благородству "смыслов и дел.

Со свойственной ему лапидарной афористичностью Сергей Довлатов отметил, что «упадок гораздо стремительнее прогресса. Мало того, прогресс имеет границы.

Упадок же - беспределен. Это к вопросу о природе человека в принципе и о «потолке» нарушений в частности.

Действительно освобождение от цивилизационных и моральных запрето происходит явно с меньшими нравственными усилиями, чениями и преодолениями, нежели превращение грешниц в праведника.

Кстати, само понятие «раскаявшийся грешник довольно туманно, а хрестоматийные примеры из истории превращения в праведников корыстных кровопускателей (Опта, Козьма и др.) легендарны и потому сомнительны.

У бессовестного совесть не проснется, ибо она не спит, а отсутствует изначально.


мысли одного клинического психолога. Воронков Б.В. "детская и подростковая психиатрия"

в том что упадок беспределен я не согласен. Дальше фронта не пошлют, ниже КНДР не упадём.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 21:57

  pesikot написав:
  konstantin kirovograd написав:уже не будет как когда создали Патрульную полицию на Приусах-взрослые и дети с ними фотографировались.Репутацию они себе испоганили навсегда.

А когда будет ДТП или тебя ограбят, или тебе по морде дадут, ты к кому побежишь ?
В полицию побежишь, роняя тапки

Так я и к чиновникам взяточникам которых призираю хожу за справками-и что.
При чём тут ограбят-когда я про совсем другое.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 22:01

  konstantin kirovograd написав:
  pesikot написав:
  konstantin kirovograd написав:уже не будет как когда создали Патрульную полицию на Приусах-взрослые и дети с ними фотографировались.Репутацию они себе испоганили навсегда.

А когда будет ДТП или тебя ограбят, или тебе по морде дадут, ты к кому побежишь ?
В полицию побежишь, роняя тапки

Так я и к чиновникам взяточникам которых призираю хожу за справками-и что.
При чём тут ограбят-когда я про совсем другое.

И о чём ты ?

О том, что платишь взятки за справки и презираешь тех, кто брал
Так ты же сам давал взятки, себя не презираешь ? нет ?

Так при чём тут полиция ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 22:06

  fler написав:
  _hunter написав:
  fler написав:У млн.долларів США.
Статистика та реєстри Державної митної служби України. URL: https://customs.gov.ua/en/statistika-ta ... statistika

:lol:
З одного боку, звучить як перемога. Але у цій бочці меду не обійшлося без ложки дьогтю. Адже наша країна досі опирається здебільшого на сировинний експорт, попри поступове нарощення продажів продукції з доданою вартістю.
Камбек "світової житниці"

Майже 60% усього українського експорту припадає на аграрну продукцію, якої у 2024 році було продано більш ніж 78,3 млн тонн

https://www.unian.ua/economics/other/to ... 85414.html

hunter, сідай, два! :D Група "Продовольчі товари та с/г продукція" у загальному експорті мала частку 53% (2022р), 60% (2023р), 59% (2024р). Це підтверджує виділене у вашому пості, але я веду мову про всі галузі.
Зростання за 2024 р показали всі товарні групи, крім двох. За 2023 рік всі товарні групи показували "мінус" порівняно з 2022 роком. Що це означає?

Так и я "веду мову про всі галузі" -- просто всю статью цитировать не стал.
Да, "показали всі товарні групи" -- остальные -- на проценты. С суммами из разряда -- 100 лямов/год.
Что это значит? -- ничего :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 22:07

О том, что платишь взятки за справки и презираешь тех, кто брал
Так ты же сам давал взятки, себя не презираешь ? нет ?

Так при чём тут полиция ?[/quote]
-----------------------------------------------------------------
Все поняли что я имел ввиду кроме тебя.
Я бы хотел полицию на Приусах как было в начале этой риформы-улыбающихся девочек и ребят в форме готовых помочь как американские полицейские у которых лозунг МЫ СЛУЖИМ И ЗАЩИЩАЕМ а не то что сейчас.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 22:11

Їхня служба і небезпечна, і важка!)))

  Господар Вельзевула написав:Вы всегда интересно пишете.Пишите,конечно.
Предополагаю что ходят по домам и соседей опрашивают?
  yama написав:дуже цікаво , можна навіть в приват і якщо можна детально !

Тож, розказую про трьох...

1й - сидів вдома з мамою щось 2-3міс. Прийшли додому до нього і, заставши його вдома - забрали в тцк. Потім відправили на навчання... - а через 2 тижні він втік...
Зараз працює на будові, орендує житло...

2й - сидів в селі з батьками...
Навідався туди участковий(десь за місяць часу після сзч) Поговорив з батьками на подвір'ї... А побратим в цей час був у хаті :shock:
Попитав участковий батьків, чи знають, де їх син зараз?(його батьки кажуть, що не знають) Запитав, чи мають з ним зв'язок?(ті кажуть, що не мають зв'язку)
Та й все, пішов...
Ще за місяць - знову приходили, знову розпитували... Але побратим вже був перебрався до Львова на орендовану квартиру.
І все, вже за 7міс. - про нього ніхто не питає.
Телефон від чужих номерів - не підіймає!

3й - живе на орендованій квартирі з сім'єю. Каже, що ніхто ще за півроку не приходив до його батьків де він приписаний... Лише зателефонували йому через місяць з тцк... - а далі він теж перестав піднімати телефон від чужих номерів.
І от каже, недавно, зателефонували йому з якогось номера двічі. Він, звісно, телефон не підняв.
Тоді зателефонували його дружині і сказали, що вони з поліції(назвались районною поліцією, до якого належить село побратима, де він приписаний)
Сказали його дружині, що до них звернулись з ВЧ, що її чоловік пішов в сзч, чи вона в курсі справи? Чи знає, де він є? Чи має з ним зв'язок?
Вона їм сказала, що нічого не в курсі сзч... що її чоловік десь в Донецькій області, що зв'язок з ним має, але тільки переписується і то іноді, бо там поганий зв'язок...



Ну от якось так працює ТЦК і поліція... - "в поті чола!" :mrgreen:
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