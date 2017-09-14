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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12603126041260512606>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.5 5 152
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
37
Компроміс із росією (територіальні поступки)
34%
51
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
18%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 22:16

  Успіх написав:Телефон від чужих номерів - не підіймає!
а если поднимет а там тцкашники, что случится?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 22:21

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Экономике они нужны. Просто у нас сейчас особо экономики нет.
А справляемся... Скажите спасибо "партнёрам".
партнеры сидят на кассах атб и рулят поездами/маршрутками? экономика это люди прежде всего, которые выполняют нужную обществу работу. А не деньги. Деньги только эквивалент стоимости труда/ресурсов.

Не притворяйтесь...
Люди не "выполняют нужную обществу работу" без оплаты их труда. Сейчас это принято делать деньгами. :)
Я уж не говорю о том, что без финансовой поддержки партнёров не платились бы ни пенсии, ни стипендии, ни даже те нищенские пособия беженцам. И оплату солдатам пришлось бы урезать.
И вполне реальны ситуации, когда люди есть, а экономика в ... пятой точке. Начало 90-х помните?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 22:24

  _hunter написав:
  fler написав:hunter, сідай, два! :D Група "Продовольчі товари та с/г продукція" у загальному експорті мала частку 53% (2022р), 60% (2023р), 59% (2024р). Це підтверджує виділене у вашому пості, але я веду мову про всі галузі.
Зростання за 2024 р показали всі товарні групи, крім двох. За 2023 рік всі товарні групи показували "мінус" порівняно з 2022 роком. Що це означає?

Так и я "веду мову про всі галузі" -- просто всю статью цитировать не стал.
Да, "показали всі товарні групи" -- остальные -- на проценты. С суммами из разряда -- 100 лямов/год.

Лише одна група має суму плюс-мінус 100 лямів на рік, решта - значно більше, понад половину груп мають мільярди доларів на рік. Ви б хоч ознайомилися з цифрами до того, як вступати у дискусію, хоча з вами таке часто буває, майже завжди.))
fler
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 22:28

Почему началась война, которой могло не быть

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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 22:30

  ЛАД написав:Начало 90-х помните?
и конец 80х тоже. когда за любой мелкой фигней типа школьной формы ездили в москву. Но ситуации разные, в ссср дала сбой плановая экономика, деньги и внутреннее производство было.
  ЛАД написав:Люди не "выполняют нужную обществу работу" без оплаты их труда. Сейчас это принято делать деньгами.
какая проблема напечатать денег? если нам резко обрежут помощь, так же резко упадёт и импорт. И наконец на базаре появятся украинские трусы, вместо турецких и китайских. Пока люди хотят кушать они будут работать. Потому что бесплатно еду не дают. Западная помощь на необходимость питаться не влияет.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 22:32

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Телефон від чужих номерів - не підіймає!
а если поднимет а там тцкашники, что случится?

Ну, напевно побратими вирішили, щоб їх зайвий раз не дратували по телефону :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 22:33

  Успіх написав:
  Господар Вельзевула написав:Вы всегда интересно пишете.Пишите,конечно.
Предополагаю что ходят по домам и соседей опрашивают?
  yama написав:дуже цікаво , можна навіть в приват і якщо можна детально !

Тож, розказую про трьох...

1й - сидів вдома з мамою щось 2-3міс. Прийшли додому до нього і, заставши його вдома - забрали в тцк. Потім відправили на навчання... - а через 2 тижні він втік...
Зараз працює на будові, орендує житло...

2й - сидів в селі з батьками...
Навідався туди участковий(десь за місяць часу після сзч) Поговорив з батьками на подвір'ї... А побратим в цей час був у хаті :shock:
Попитав участковий батьків, чи знають, де їх син зараз?(його батьки кажуть, що не знають) Запитав, чи мають з ним зв'язок?(ті кажуть, що не мають зв'язку)
Та й все, пішов...
Ще за місяць - знову приходили, знову розпитували... Але побратим вже був перебрався до Львова на орендовану квартиру.
І все, вже за 7міс. - про нього ніхто не питає.
Телефон від чужих номерів - не підіймає!

3й - живе на орендованій квартирі з сім'єю. Каже, що ніхто ще за півроку не приходив до його батьків де він приписаний... Лише зателефонували йому через місяць з тцк... - а далі він теж перестав піднімати телефон від чужих номерів.
І от каже, недавно, зателефонували йому з якогось номера двічі. Він, звісно, телефон не підняв.
Тоді зателефонували його дружині і сказали, що вони з поліції(назвались районною поліцією, до якого належить село побратима, де він приписаний)
Сказали його дружині, що до них звернулись з ВЧ, що її чоловік пішов в сзч, чи вона в курсі справи? Чи знає, де він є? Чи має з ним зв'язок?
Вона їм сказала, що нічого не в курсі сзч... що її чоловік десь в Донецькій області, що зв'язок з ним має, але тільки переписується і то іноді, бо там поганий зв'язок...



Ну от якось так працює ТЦК і поліція... - "в поті чола!" :mrgreen:

Тобто, твої "побратими" - це СЗЧ-шники
Не розказуй про "кицю"

І ти ще докоряєшь, що ТЦК та поліція не так працює

А коли почнуть так працювати, будешь волати про закон, про права
Чекаю )
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 22:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  konstantin kirovograd написав:Все поняли что я имел ввиду кроме тебя.
Я бы хотел полицию на Приусах как было в начале этой риформы-улыбающихся девочек и ребят в форме готовых помочь как американские полицейские у которых лозунг МЫ СЛУЖИМ И ЗАЩИЩАЕМ а не то что сейчас.

Увы, улыбающиеся мальчики и девочки очень быстро разбили почти все Приусы.
Лозунга мало - нужна еще и подготовка.
Помочь, они и были готовы, но ничего не умели.

Попытались скопировать красивую картинку, причем быстро. Вполне естественно, что это не получилось. Особенно плохо удавалось регулирование движения ночью: жезлы отобрали, потому что в Америке регулируют руками, а про такую мелочь как светоотражающие перчатки им никто не сказал...

Я согласен, чтобы мне не улыбались, но знали свое дело.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 22:36


І все, вже за 7міс. - про нього ніхто не питає.
Телефон від чужих номерів - не підіймає!


А потім такого виявляє в місті «бусік», тягне злочинця за ноги, мамкін блогер знімає і викладає на кінзаза. Хомячки вищать «беспрєдєл, січтєма»».
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 22:38

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Телефон від чужих номерів - не підіймає!
а если поднимет а там тцкашники, что случится?

Ну, напевно побратими вирішили, щоб їх зайвий раз не дратували по телефону :mrgreen:

я поднимаю трубку всегда, но кто бы ни был (кроме знакомых) говорю это не я, он сейчас не может разговаривать, что ему передать. И это еще довоенная привычка. Если звонок по делу говорю извините это всё таки я. А пустые звонки заканчиваются за 10 секунд.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 12 лют, 2025 22:48, всього редагувалось 3 разів.
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