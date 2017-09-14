fler написав:hunter, сідай, два! Група "Продовольчі товари та с/г продукція" у загальному експорті мала частку 53% (2022р), 60% (2023р), 59% (2024р). Це підтверджує виділене у вашому пості, але я веду мову про всі галузі. Зростання за 2024 р показали всі товарні групи, крім двох. За 2023 рік всі товарні групи показували "мінус" порівняно з 2022 роком. Що це означає?
Так и я "веду мову про всі галузі" -- просто всю статью цитировать не стал. Да, "показали всі товарні групи" -- остальные -- на проценты. С суммами из разряда -- 100 лямов/год.
Лише одна група має суму плюс-мінус 100 лямів на рік, решта - значно більше, понад половину груп мають мільярди доларів на рік. Ви б хоч ознайомилися з цифрами до того, як вступати у дискусію, хоча з вами таке часто буває, майже завжди.))
Было бы что "изучать":
В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли: продовольственные товары — $24,6 млрд металлы и изделия из них — $4,4 млрд машины, оборудование и транспорт — $3,5 млрд
І все, вже за 7міс. - про нього ніхто не питає. Телефон від чужих номерів - не підіймає!
А потім такого виявляє в місті «бусік», тягне злочинця за ноги, мамкін блогер знімає і викладає на кінзаза. Хомячки вищать «беспрєдєл, січтєма»».
Так хто і як повинен затримувати злочинця регламентує закон. Власне стосовно цього і точаться дискусії - чому представники державних органів діють не по закону? Порушники є порушниками. Саме проти них в законі прописані дії. То чому і навіщо ще й державні службовці йдуть на порушення?
Отже суспільний договір (Конституція та закони) передбачає -- порушив, то проти порушника по закону. Саме тому державним службовцям надаються повноваження. Яких нема в пересічних.
Не вистачає повноважень? То службовцям треба вимагати їх розширення законодавчо! А не на власний розсуд. Хочу, то й в бусика запихну))
Беспрєдєл це порушення законів вже самими представниками влади, держави. Коли пересічними громадянами, то це природньо. А коли ще й нема відповідної реакції відповідних органів влади на беспрєдєл, то це вже і овсі повний беспрєдєл.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 12 лют, 2025 23:25, всього редагувалось 1 раз.
▪️Він, як і президент путін, хоче укласти МИР ▪️Ми обговорили безліч тем, пов'язаних з війною, але в основному зустріч, яка відбудеться у п'ятницю в Мюнхені, де віце-президент Джей Ді Венс і держсекретар Марко Рубіо очолять делегацію. ▪️Я сподіваюся, що результати цієї зустрічі будуть позитивними. Настав час припинити цю безглузду війну, в ході якої відбуваються масові і зовсім непотрібні смерті і руйнування. ▪️Нехай благословить Господь народ росії та України!
Зеленський про розмову із Трампом:
▪️Обговорили можливості досягти миру. Про нашу готовність працювати разом на рівні команд ▪️Обговорилипідготовку нашої нової угоди щодо безпеки та економічної й ресурсної взаємодії. ▪️Президент Трамп поінформував мене про деталі своєї розмови з путіним. ▪️Україна більше за всіх хоче миру. Визначаємо наші спільні з Америкою кроки, щоб зупинити російську агресію та гарантувати надійний, тривалий мир.