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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 126041260512606126071260812609>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.5 5 152
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
37
Компроміс із росією (територіальні поступки)
34%
51
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
18%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 22:38

  pesikot написав:
Если для тебя твои убеждения важнее, то что ты делаешь на этом форуме
Пиши свои убеждения на заборе

А тут можно писать только приемлемые для кого-то вещи? Я не знал. Я должен подстраивать свои убеждения под Ваши? Не могу понять.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 22:40

  fler написав:
  _hunter написав:
  fler написав:hunter, сідай, два! :D Група "Продовольчі товари та с/г продукція" у загальному експорті мала частку 53% (2022р), 60% (2023р), 59% (2024р). Це підтверджує виділене у вашому пості, але я веду мову про всі галузі.
Зростання за 2024 р показали всі товарні групи, крім двох. За 2023 рік всі товарні групи показували "мінус" порівняно з 2022 роком. Що це означає?

Так и я "веду мову про всі галузі" -- просто всю статью цитировать не стал.
Да, "показали всі товарні групи" -- остальные -- на проценты. С суммами из разряда -- 100 лямов/год.

Лише одна група має суму плюс-мінус 100 лямів на рік, решта - значно більше, понад половину груп мають мільярди доларів на рік. Ви б хоч ознайомилися з цифрами до того, як вступати у дискусію, хоча з вами таке часто буває, майже завжди.))

Было бы что "изучать":
В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:
продовольственные товары — $24,6 млрд
металлы и изделия из них — $4,4 млрд
машины, оборудование и транспорт — $3,5 млрд

https://minfin.com.ua/2025/01/07/143031325/

-- на "всі товарні групи" остается 10 лярдов -- меньше половины "кукурузы".
Что бы это могло значить? :lol:
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2
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 22:44

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:а если поднимет а там тцкашники, что случится?

Ну, напевно побратими вирішили, щоб їх зайвий раз не дратували по телефону :mrgreen:

я поднимаю трубку всегда, но кто бы ни был (кроме знакомых) говорю это не я, он сейчас не может разговарива, что ему передать. И это еще довоенная привычка.

Если это не ты, то что ты собрался передавать кому-то ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 23:00

  pesikot написав:Если это не ты, то что ты собрался передавать кому-то ?
книгу для квадроберов)
Wirująświatła
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3
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 23:03

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Телефон від чужих номерів - не підіймає!
а если поднимет а там тцкашники, что случится?

Ну, напевно побратими вирішили, щоб їх зайвий раз не дратували по телефону :mrgreen:

Така собі стратегія.
Поміняв б і номер і телефон а общався б тільки позеленому.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 23:09

  Hotab написав:

І все, вже за 7міс. - про нього ніхто не питає.
Телефон від чужих номерів - не підіймає!


А потім такого виявляє в місті «бусік», тягне злочинця за ноги, мамкін блогер знімає і викладає на кінзаза. Хомячки вищать «беспрєдєл, січтєма»».

Так хто і як повинен затримувати злочинця регламентує закон.
Власне стосовно цього і точаться дискусії - чому представники державних органів діють не по закону?
Порушники є порушниками.
Саме проти них в законі прописані дії.
То чому і навіщо ще й державні службовці йдуть на порушення?

Отже суспільний договір (Конституція та закони) передбачає -- порушив, то проти порушника по закону.
Саме тому державним службовцям надаються повноваження. Яких нема в пересічних.

Не вистачає повноважень?
То службовцям треба вимагати їх розширення законодавчо!
А не на власний розсуд.
Хочу, то й в бусика запихну))

Беспрєдєл це порушення законів вже самими представниками влади, держави.
Коли пересічними громадянами, то це природньо.
А коли ще й нема відповідної реакції відповідних органів влади на беспрєдєл, то це вже і овсі повний беспрєдєл.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 12 лют, 2025 23:25, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 23:23

  pesikot написав:Такие, как ты, и начали называть, получили новые методички
не хвилюйся, думаю ти теж скоро отримаєш нову :wink: :lol:
https://forbes.ua/news/rnbo-zaprovadilo ... 2025-27123
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 23:27

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Телефон від чужих номерів - не підіймає!
а если поднимет а там тцкашники, что случится?

вичислять по геолокації
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 23:29

❗❗❗ТРАМП ЗРОБИВ ЗЯВУ

Трамп про деталі розмови із Зеленським:

▪️Він, як і президент путін, хоче укласти МИР
▪️Ми обговорили безліч тем, пов'язаних з війною, але в основному зустріч, яка відбудеться у п'ятницю в Мюнхені, де віце-президент Джей Ді Венс і держсекретар Марко Рубіо очолять делегацію.
▪️Я сподіваюся, що результати цієї зустрічі будуть позитивними. Настав час припинити цю безглузду війну, в ході якої відбуваються масові і зовсім непотрібні смерті і руйнування.
▪️Нехай благословить Господь народ росії та України!

Зеленський про розмову із Трампом:

▪️Обговорили можливості досягти миру. Про нашу готовність працювати разом на рівні команд
▪️Обговорилипідготовку нашої нової угоди щодо безпеки та економічної й ресурсної взаємодії.
▪️Президент Трамп поінформував мене про деталі своєї розмови з путіним.
▪️Україна більше за всіх хоче миру. Визначаємо наші спільні з Америкою кроки, щоб зупинити російську агресію та гарантувати надійний, тривалий мир.

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 23:41

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Телефон від чужих номерів - не підіймає!
а если поднимет а там тцкашники, что случится?

вичислять по геолокації

Геолокація не відключається од того що Ви трубку не піднімаєте. А список близьких з телефонами з ким звязуватись та місце проживання і свій телефон надають самі військові.
:lol:
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