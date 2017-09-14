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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1260512606126071260812609>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.5 5 152
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
37
Компроміс із росією (територіальні поступки)
34%
51
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
18%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 23:46

  Banderlog написав:Геолокація не відключається од того що Ви трубку не піднімаєте. А список близьких з телефонами з ким звязуватись та місце проживання і свій телефон надають самі військові.
:lol:

Жуть, а факт СЗЧ исчезает после зелёного телефона? Или он как-то привязан к ФИО, паспорту и коду? )
stm
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 23:49

Banderlog знакомое лицо...Зображення
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 23:51

  Banderlog написав:Геолокація не відключається од того що Ви трубку не піднімаєте. А список близьких з телефонами з ким звязуватись та місце проживання і свій телефон надають самі військові.
:lol:

тут момент совмєщєнія сабжа, телефона і жепееса
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 23:51

Wirująświatła
Сплющило маленько парнишку то ))
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 23:53

  fox767676 написав:Wirująświatła
Сплющило маленько парнишку то ))


А что вы там за даты упоминали,без пояснений?
Там было 12-ое. Не помню, не января ли. Но все-таки.
Сегодня прозвучало много потужних заяв и начались разборки между зе и по.
К чему бы это?
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 00:00

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Начало 90-х помните?
и конец 80х тоже. когда за любой мелкой фигней типа школьной формы ездили в москву. Но ситуации разные, в ссср дала сбой плановая экономика, деньги и внутреннее производство было. Школьную форму или пошили меньше чем нужно или не завезли в какие то города, кто то по распредению забыл или напутал.
  ЛАД написав:Люди не "выполняют нужную обществу работу" без оплаты их труда. Сейчас это принято делать деньгами.
какая проблема напечатать денег? если нам резко обрежут помощь, так же резко упадёт и импорт. И наконец на базаре появятся украинские трусы, вместо турецких и китайских. Пока люди хотят кушать они будут работать. Потому что бесплатно еду не дают. Западная помощь на необходимость питаться не влияет.

На необходимость не влияет, а на возможность очень даже влияет.
Остальное, простите, комментировать не буду.
Думаю, вы прекрасно понимаете, что написали не то, лишь бы затеять "дискуссию о профсоюзах". Но мне сегодня лень переливать из пустого в порожнее, чтобы в конце концов узнать, что вы решили "оживить форум". :)

P.s. Трусы можно шить и в Украине. Правда, почему-то дороже. Сделать ткань - не знаю. Но хлопка у нас точно своего нет. И ещё много чего.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 13 лют, 2025 00:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 00:01

  Banderlog написав:
  pesikot написав:Такие, как ты, и начали называть, получили новые методички
не хвилюйся, думаю ти теж скоро отримаєш нову :wink: :lol:
https://forbes.ua/news/rnbo-zaprovadilo ... 2025-27123


починається зачистка перед можливими виборами.
комусь дуже ссикотно.
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 00:02

  wild.tomcat написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:Такие, как ты, и начали называть, получили новые методички
не хвилюйся, думаю ти теж скоро отримаєш нову :wink: :lol:
https://forbes.ua/news/rnbo-zaprovadilo ... 2025-27123


починається зачистка перед можливими виборами.
комусь дуже ссикотно.


Отакое скинули:
"Попередньо, РНБО також запровадила санкції проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго
Під будинком Порошенка патрулюють правоохоронці
Вранці можуть висунути звинувачення у державній зраді та затримання."
Текст не гуглится, но интересно..
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 00:03

Господар Вельзевула

Я не нумеролог и не астролог, даты чисто приблизительно. С т.з зрения прекращение огня - 2квартал. Вектор решений определится 12-26 февраля станет понятно о масштабе и характере уступок . Под конец февраля Китай выдаст свое видение. Ревизор приехал расскажет пару анекдотов о Павле Лазаренко на цепи и смешные случаи с Гуантанамо. ну и ночной террор для ускорения консенсуса (((
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 00:10

  fox767676 написав:Господар Вельзевула

Я не нумеролог и не астролог, даты чисто приблизительно. С т.з зрения прекращение огня - 2квартал. Вектор решений определится 12-26 февраля станет понятно о масштабе и характере уступок .ну и ночной террор для ускорения консенсуса (((


А ежели потужный достанет с рукава ракету "Пекло" и шандарахнет по кремлю?
Згорив сарай-гори и хата.
Господар Вельзевула
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