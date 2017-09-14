и конец 80х тоже. когда за любой мелкой фигней типа школьной формы ездили в москву. Но ситуации разные, в ссср дала сбой плановая экономика, деньги и внутреннее производство было. Школьную форму или пошили меньше чем нужно или не завезли в какие то города, кто то по распредению забыл или напутал.
ЛАД написав:Люди не "выполняют нужную обществу работу" без оплаты их труда. Сейчас это принято делать деньгами.
какая проблема напечатать денег? если нам резко обрежут помощь, так же резко упадёт и импорт. И наконец на базаре появятся украинские трусы, вместо турецких и китайских. Пока люди хотят кушать они будут работать. Потому что бесплатно еду не дают. Западная помощь на необходимость питаться не влияет.
На необходимость не влияет, а на возможность очень даже влияет. Остальное, простите, комментировать не буду. Думаю, вы прекрасно понимаете, что написали не то, лишь бы затеять "дискуссию о профсоюзах". Но мне сегодня лень переливать из пустого в порожнее, чтобы в конце концов узнать, что вы решили "оживить форум".
P.s. Трусы можно шить и в Украине. Правда, почему-то дороже. Сделать ткань - не знаю. Но хлопка у нас точно своего нет. И ещё много чего.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 13 лют, 2025 00:21, всього редагувалось 1 раз.
починається зачистка перед можливими виборами. комусь дуже ссикотно.
Отакое скинули: "Попередньо, РНБО також запровадила санкції проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго Під будинком Порошенка патрулюють правоохоронці Вранці можуть висунути звинувачення у державній зраді та затримання." Текст не гуглится, но интересно..
Я не нумеролог и не астролог, даты чисто приблизительно. С т.з зрения прекращение огня - 2квартал. Вектор решений определится 12-26 февраля станет понятно о масштабе и характере уступок . Под конец февраля Китай выдаст свое видение. Ревизор приехал расскажет пару анекдотов о Павле Лазаренко на цепи и смешные случаи с Гуантанамо. ну и ночной террор для ускорения консенсуса (((
Я не нумеролог и не астролог, даты чисто приблизительно. С т.з зрения прекращение огня - 2квартал. Вектор решений определится 12-26 февраля станет понятно о масштабе и характере уступок .ну и ночной террор для ускорения консенсуса (((
А ежели потужный достанет с рукава ракету "Пекло" и шандарахнет по кремлю? Згорив сарай-гори и хата.