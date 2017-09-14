Близько 2,5 тисяч українців мають рахунки в другому за величиною банку Швейцарії Credit Suisse. Серед них – представники десятки найбагатших громадян включно з Рінатом Ахметовим та Ігорем Коломойським.



Про це в межах спільного міжнародного журналістського проєкту SuisseSecret пише "Слідство інфо". Дані банківських рахунків надало анонімне джерело німецькій газеті Süddeutsche Zeitung. Вона поділилася ними з OCCRP та 48 іншими медіа-партнерами по всьому світу. Інформація охоплює понад 18 000 рахунків, які були відкриті за останні понад 70 років. Загалом йдеться про більше ніж 100 мільярдів доларів.



Рінат Ахметов свої рахунки в Credit Suisse переважно ділив із топменеджерами керівної компанії його бізнес-групи SCM. Загалом у нього виявили більше 50 рахунків, і баланс тільки на одному з них сягав 497 млн швейцарських франків у 2016 році (зараз це 541 473 548 доларів США).



Адвокати SCM Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP на запит журналістів OCCRP заявили, що гроші тримались у цьому банку, бо Credit Suisse входить до двадцятки найбільших фінансових установ Європи, а місячний готівковий оборот на банківських рахунках, які веде СКМ та її об’єкти інвестування, часто перевищує 100 мільйонів доларів США.



"У цьому контексті думка про те, що SCM може (або не може) підтримувати банківські відносини з Credit Suisse, не є ані новинною, ані особливо цікавою", – заявили адвокати.



Походження рахунків Ігоря Коломойського, на погляд журналістів, не таке очевидне, як у Ахемтова.



У Коломойського був один рахунок із більш ніж 27 млн швейцарськими франками на своє ім’я і ще один рахунок на імена його матері, дружини та дочки. Цей рахунок мав баланс понад 3 мільярди франків у 2007 році.



Бізнесмен рахунки пояснив продажем акцій холдингової компанії Evraz. Це міжнародна металургійна і гірничодобувна компанія. У 2007 році Evraz Group купила п’ять гірничо-металургійних підприємств в Україні у групи "Приват" Ігоря Коломойського. За це Evraz заплатила близько мільярду доларів грошима, а решту суми Коломойський одержав у вигляді акцій Evraz.



Журналісти відмітили, що Коломойського та його бізнес-партнера Геннадія Боголюбова підозрюють у виведенні з найбільшого українського банку — ПриватБанку — 5,5 мільярдів доларів.



"У мене жодних рахунків у банку Credit Suisse немає. Ні в мене, ні в дочки, ні в матері. А ті, що ви описуєте, це були рахунки не CS, а іншого банку, який потім купив Credit Suisse. У 1996 році це був, по-моєму банк Leu, а потім він став Clariden Leu. І на нього приходили гроші від продажу активів Evraz а також від продажу акцій Evraz, а потім ці гроші перекинули до Кіпрської філії ПриватБанку, і вони зберігалися там. Моя сім’я до цих грошей жодного стосунку не мала. Вона мала право користування, це про всяк випадок, раптом зі мною щось трапиться", — сказав Коломойський.



Він додав: "Просто скажіть, що всі гроші пішли в ПриватБанк і знаходилися там. Щоб не було розмов, що ми щось стягли з ПриватБанку, а навпаки, ми туди надсилали гроші, які отримували з інших активів та інших бізнесів".



Відкривали рахунки в цьому швейцарському банку і нині підсанкційний бізнесмен Павло Фукс. Він став клієнтом Credit Suisse у 2014 році, і його рахунок налічував 17 млн франків у 2015 році.



Також з 2011 року рахунок має закарпатський бізнесмен Орест Фірманюк. Офіційно Фірманюк – митний брокер, власник низки фірм, що працюють в сфері зовнішньоекономічної діяльності.



Ексочільник Державної митної служби Максим Нефьодов у часи перебування на посаді називав Фірманюка "контрабандистом №1 України". Фірманюк потрапив під санкції РНБО, як один з ТОП-10 контрабандистів України.



У 2015 році він мав рахунок більш ніж на 60 000 франків. "Скажу, що було б непогано… я прагну до такого [багатства], але, на жаль, у мене немає таких грошей, ця цифра в рази більше, ніж у мене є", – прокоментував він ці дані журналістам.



Близько 10 акаунтів у банку має Олег Бахматюк, власник великого агрохолдингу UkrLandFarming. Згідно з даними витоку, один з акаунтів налічував понад 200 млн франків у 2008 році.



Останнім часом бізнесмен перебуває в Австрії і вже 2,5 року намагається залагодити питання з Національним антикорупційним бюро (НАБУ), яке звинувачує його в заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту для VAB Банку.



"Як відомо, у 2014 році у ЗМІ широко звучали звинувачення щодо лізингових договорів «Авангарду», «Європа Транс» та торгової мережі «Фаворит» у 2014 році. […] Номери рахунків Credit Suisse, які ви надаєте, не мають відношення до договорів лізингу. Наявність залишків готівки на рахунку компанії групи не означає, що вона може бути використана для оплати боргів іншої компанії групи. Крім того, без договірних відносин такі операції були б незаконними. Жоден акціонер, навіть мажоритарний, не має доступу до рахунків компаній, акціями яких він володіє. Деякі з цих компаній мають міноритарних акціонерів, чиї інтереси не можна ігнорувати", – заявили представники Бахматюка австрійським журналістам.



Розслідувачі виявили в банку також три рахунки ексглави СБУ Валерія Хорошковського. Один з акаунтів Хорошковського налічував щонайменше 1 мільярд франків, коли Хорошковський закінчив роботу у російській гірничодобувній та металургійній компанії Evraz-Group і став заступником секретаря Ради безпеки та оборони України. Інший його рахунок існував того ж року, коли Хорошковський очолив українську митницю, а згодом перейшов працювати до СБУ.



Однак Хорошковський наявність акаунтів заперечує.



"У мене не було жодного рахунку у вказаному банку у цей період. Вважаю, на цьому все", – сказав він OCCRP.



Окрім цього, триав кошти в цьому банку ексглава Державної фіскальної служби Роман Насіров.



"У Credit Suisse він мав рахунок, на якому у 2010 році за кілька місяців з’явилось 699 тисяч франків. У часи, коли відкрито рахунок, Насіров був головою напрямку з торгівлі цінними паперами та СЕО підрозділу Центральної і Східної Європи в компанії Renaissance Capital. І за рік до того закінчив працювати керуючим директором інвестиційної компанії Concorde Capital", – зазначили журналісти.



У витоку даних є інформація і про рахунки колишнього прем’єр-міністра України Павла Лазаренка. Світовий банк у 2007 році включив його до десятки найбільш корумпованих лідерів світу.



"Ім’я Лазаренка як власника чи співвласника з’являється у двох раніше невідомих рахунках Credit Suisse. Обидва його рахунки відкриті у 1997 році. І, відповідно до отриманих журналістами даних, обидва рахунки були дійсними станом на 2003 рік — коли тривало офіційне розслідування по Лазаренку у США та Швейцарії", – зазначили в "Слідство інфо".



Перший рахунок Лазаренко ділив разом з радником Петром Кириченком, який зіграв вирішальну роль в ув’язненні колишнього прем’єр-міністра України. У 2003 році цей рахунок налічував більше 7 мільйонів франків.



"На цьому рахунку знаходиться приблизно 5 мільйонів доларів. Рахунок залишається відкритим до розгляду справи щодо цивільної конфіскації в США та провадження в Україні. Як ми розуміємо, доступу до нього не було з 1998 року", – заявив адвокат Лазаренка.



Представники Лазаренка підтвердили існування й іншого акаунту, який належав лише йому. За даними журналістів, він також у 2003 році мав більше 45 тисяч франків на рахунку. Адвокати також заперечили цю інформацію. За їхніми словами, він був закритий у квітні 1998 року, коли кошти були переведені на рахунок 41610 у Гернсі, також у Credit Suisse. Вони кажуть, що кошти на рахунку 41610 залишаються замороженими з 1998 року.



Нагадаємо, в жовтні "Слідство інфо" публікувало дані, отримані в результаті нового витоку з 14 фірм, що реєстрували і обслуговували офшорні компанії. Розслідування отримало назву Pandora Papers. У розслідуванні "Слідство Info" йшлося про те, що документи частково підтвердили схему переказу коштів від структур олігарха Ігоря Коломойського на офшорні фірми, повʼязані із деякими соратниками Володимира Зеленського.