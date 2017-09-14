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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12606126071260812609

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.5 5 152
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
37
Компроміс із росією (територіальні поступки)
34%
51
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
18%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 00:39

4.5.0 ;))))))

  Banderlog написав:
  Успіх написав:Аааааа....
молодець. купи собі мятну цукерку)
Або попкорну, і пристебнись в нашому кінотеятрі вечір перестав бути томним :lol:

Я просто вже за тих декілька місяців забув про - "набери мене по зеленці", або "набери мене по синці" ;)
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 00:40

  Banderlog написав:
  stm написав:
  Banderlog написав:Геолокація не відключається од того що Ви трубку не піднімаєте. А список близьких з телефонами з ким звязуватись та місце проживання і свій телефон надають самі військові.
:lol:

Жуть, а факт СЗЧ исчезает после зелёного телефона? Или он как-то привязан к ФИО, паспорту и коду? )

А факт сзч не відміняє того факту що в сзч більше 200 тисяч. І що поліцаям і є без умовного "мене" кого шукати.
І вони розучились працювати.
Воно ж удобно. Держава в смартфоні. :lol: Тільки з якого я її маю таскати з собою?

Значит в наличии большая кормовая база.
stm
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  #<1 ... 12606126071260812609
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