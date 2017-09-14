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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 13 лют, 2025 00:39
Banderlog написав: Успіх написав:
Аааааа....
молодець. купи собі мятну цукерку)
Або попкорну, і пристебнись в нашому кінотеятрі вечір перестав бути томним
Я просто вже за тих декілька місяців забув про - "набери мене по зеленці", або "набери мене по синці"
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Додано: Чет 13 лют, 2025 00:40
Banderlog написав: stm написав: Banderlog написав:
Геолокація не відключається од того що Ви трубку не піднімаєте. А список близьких з телефонами з ким звязуватись та місце проживання і свій телефон надають самі військові.
Жуть, а факт СЗЧ исчезает после зелёного телефона? Или он как-то привязан к ФИО, паспорту и коду? )
А факт сзч не відміняє того факту що в сзч більше 200 тисяч. І що поліцаям і є без умовного "мене" кого шукати.
І вони розучились працювати.
Воно ж удобно. Держава в смартфоні.
Тільки з якого я її маю таскати з собою?
Значит в наличии большая кормовая база.
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