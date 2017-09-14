Banderlog написав:Геолокація не відключається од того що Ви трубку не піднімаєте. А список близьких з телефонами з ким звязуватись та місце проживання і свій телефон надають самі військові.
Жуть, а факт СЗЧ исчезает после зелёного телефона? Или он как-то привязан к ФИО, паспорту и коду? )
А факт сзч не відміняє того факту що в сзч більше 200 тисяч. І що поліцаям і є без умовного "мене" кого шукати. І вони розучились працювати. Воно ж удобно. Держава в смартфоні. Тільки з якого я її маю таскати з собою?
"2025-й — критический год для войны в Украине. Ее население продолжает сражаться с огромным мужеством — как военные, так и гражданские. Их храбрость в сочетании с нашей поддержкой оказалась смертоносной. Путин верил, что он выиграет эту войну за три дня, но теперь, почти три года спустя, 850 тыс. россиян были убиты или ранены. Но хотя Россия ослаблена, она остается опасной и медленно укрепляет свои позиции. Наша задача как министров обороны передать украинским бойцам то, что им нужно для борьбы и для того, чтобы помочь заставить Путина сесть за стол переговоров”, — заявил Джон Хили."
Бриты не говорят про пэрэмогу и про кордони. Говорят про укрепление перед переговорами. Им шо,пороблено?
Господар Вельзевула написав:"2025-й — критический год для войны в Украине. Ее население продолжает сражаться с огромным мужеством — как военные, так и гражданские. Их храбрость в сочетании с нашей поддержкой оказалась смертоносной. Путин верил, что он выиграет эту войну за три дня, но теперь, почти три года спустя, 850 тыс. россиян были убиты или ранены. Но хотя Россия ослаблена, она остается опасной и медленно укрепляет свои позиции. Наша задача как министров обороны передать украинским бойцам то, что им нужно для борьбы и для того, чтобы помочь заставить Путина сесть за стол переговоров”, — заявил Джон Хили."
Бриты не говорят про пэрэмогу и про кордони. Говорят про укрепление перед переговорами. Им шо,пороблено?
Wirująświatła написав:Получается выехавшие люди даже экономике не нужны. Без них справляемся.
Это пока деньги Запад дает, посмотрим еще как будем справляться когда прекратит. Тут глядишь и работающих людей больше уважать начнут, вспомнят что они чем-то занимаются с утра до вечера, а то сейчас все кто не на войне "лежат на диванах", и все это напоминает экономику молодого человека у которого зарплаты на все хватает потому что жилье и еду оплачивают мама и папа.