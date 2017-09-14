Додано: Чет 13 лют, 2025 02:19

fler написав: ЛАД написав: fler написав: ----------------------------

ЛАД

А что будет сделано вопрос ещё больший. Думаю, почти ничего. Кроме "румынских паспортов" частью населения.

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Соромлюсь запитати, на чому грунтується ваша думка?

На днях дивилася статистику - за 2024 рік наш експорт товарів зріс на 16% порівняно з 2023. Зростання показали всі галузі, крім енергетичної та деревообробної. Це я до того, що кількість працюючих явно не збільшилася за 2024 рік, то що ж тоді забезпечило таке зростання? Самі допетраєте чи тре підказати? ----------------------------А чтосделано вопрос ещё больший. Думаю, почти ничего. Кроме "румынских паспортов" частью населения.----------------------------Соромлюсь запитати,На днях дивилася статистику - за 2024 рік наш експорт товарів зріс на 16% порівняно з 2023. Зростання показали всі галузі, крім енергетичної та деревообробної. Це я до того, що кількість працюючих явно не збільшилася за 2024 рік, то що ж тоді забезпечило таке зростання? Самі допетраєте чи тре підказати?

Экспорт в чём меряли?

Ссылку можно? Экспорт в чём меряли?Ссылку можно?

У млн.долларів США.

Статистика та реєстри Державної митної служби України. URL: https://customs.gov.ua/en/statistika-ta ... statistika

Де відповідь на моє виділене запитання? У млн.долларів США.Статистика та реєстри Державної митної служби України. URL:Де відповідь на моє виділене запитання?

ринок м’яса птиці демонструє протилежну динаміку: експорт цієї продукції збільшився лише на 5,6%, але виручка зросла одразу на 20%. За даними Мінагро, у 2024 році Ураїна експортувала 447 тис. тонн м’яса птиці на 958 млн доларів

За даними Державної митної служби, у 2024 році Україна експортувала 33,7 млн тонн залізорудної сировини, що майже удвічі більше, ніж у 2023 році, чого вдалося досягнути, у першу чергу, за рахунок відновлення морських шляхів поставок. У фізичному вимірі це найбільший обсяг за три роки повномасштабної війни. Проте у грошах виторг збільшився лише на 58%.

Ваш вопрос слабо связан с моим предположением.Но для того, чтобы бить в литавры по поводу роста экспорта, надо разбираться подробнее.2019 50,06 60,412020 49,20 54,232021 68,09 73,292022 44,17 59,512023 36,19 63,522024 41,73 70,71Это цифры экспорта и импорта в млрд. долл.Да, вырос. И прилично.Но, во-первых, очень низкая база сравнения.А, во-вторых, надо смотреть подробнее. Например, по ссылкечитаем:Это явно могло произойти только за счёт роста мировых цен.По железорудному сырью ситуация обратная:, те. мировые цены упали.Кстати, Виталий, цифры экспорта-импорта иллюстрируют ваше высказывание: "если нам резко обрежут помощь, так же резко упадёт и импорт. И наконец на базаре появятся украинские трусы, вместо турецких и китайских." Боюсь, что просто будем ходить без трусов. Как в том анекдоте:- Папа, так ты теперь меньше пить будешь?- Нет, сынок, это ты теперь меньше есть будешь!